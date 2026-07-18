Yanina Latorre habló sobre la supuesta amante de Miami de Diego Latorre y apuntó contra Mauro Icardi por el rumor

El tenso ida y vuelta que mantuvieron días atrás Mauro Icardi y Yanina Latorre a través de historias de Instagram no es cosa del pasado. La conductora rompió el silencio en su espacio radial en El Observador 107.9 y cruzó al futbolista, quien habló sobre una presunta infidelidad de Diego Latorre en Estados Unidos, donde el comentarista se encuentra en plena cobertura del Mundial 2026.

Mauro Icardi volvió a apuntar contra Yanina Latorre y la conductora no tardó en responderle (Foto: Instagram @mauroicardi / @yanilatorre)

Sin filtros, la conductora de SQP (América TV) desestimó los rumores que vinculaban a su esposo con una mujer en Miami y apuntó directamente contra el rosarino. “Todo lo que dijo de mi marido es mentira. Dejé de contestarle porque me sentí marginal; es un nabo que no sirve para nada. Cuando empezó a hablar de Diego, te das cuenta por qué los clubes no lo quieren, no tiene códigos“, lanzó de manera tajante.

Y agregó que sus dichos eran “puro invento”, ya que explicó que el futbolista “habla de una vecina en Miami porque Diego está en Estados Unidos”. Además, aprovechó la reciente desvinculación de Icardi del club turco para lanzar una fuerte crítica a su profesionalismo: “Está de vacaciones en Miami [por Icardi]... Un jugador serio que está sin club se queda trabajando con el representante. Todo lo que él hace no contribuye en nada”.

Yanina Latorre apuntó nuevamente contra Mauro Icardi (Foto: Captura TV)

Cabe recordar que la polémica estalló a principios de julio, cuando Icardi decidió contraatacar en redes sociales tras cansarse de las opiniones de la panelista sobre su vida privada. En un furioso descargo, apuntó sin filtros contra la mediática: “¿Querés que hablemos de pruebas? Pruebas son las que tengo yo de la novia/amante fija de tu marido en Miami. Y estas son reales, no editadas. Entre nos, sabemos que te tienen alterada y angustiada, CORNUDA. Se ve que el atún no alcanza en Buenos Aires y por Miami, solo, come mejor”.

Mauro Icardi y un fuerte mensaje en contra de Yanina Latorre (Foto: Captura Instagram/@mauroicardi)

A pesar de aquellas declaraciones, el delantero aclaró en su publicación el motivo por el cual no mostraría dicho material: “Por respeto a tu marido y a tus hijos, no las voy a publicar. A vos te voy a hundir y con cosas reales, no como todo lo que publicás, siempre inventado, basado en tu única fuente”.