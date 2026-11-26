Cien millones de dólares de recaudación global, una amplia mayoría de críticas positivas y la firme posibilidad de competir en las categorías más importantes de los premios Oscar 2027 serían argumentos suficientes para explicar el fenómeno creado alrededor de Puedes verlo todo, la película que se estrena hoy en las salas de cine argentinas. Sin embargo, los logros del film realizado en secreto por los directores Nathan Fielder y Lance Oppenheim llaman la atención por su extraordinario origen, por su temática y, sobre todo, porque se trata de un documental, poco convencional sí, pero documental al fin. Un relato de no ficción que de todos modos se apoya en ella para contar otra de las múltiples facetas de Elizabeth Holmes, la joven empresaria salida de Silicon Valley y creadora de Theranos, un adminículo que, según ella y sus multimillonarios inversores, revolucionaría la medicina permitiendo “ver todo” sobre la información biológica de los pacientes analizando solo una gota de su sangre a una velocidad inédita. La debacle de la empresa y de su líder, condenada a 11 años de prisión por estafas y fraude, ya había generado fascinación en el público que, por años, se regodeó con especial deleite en su caída.

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Sin embargo, tras el documental Desangrando a Silicon Valley, dirigido por el prestigioso Alex Gibney, producido por HBO en 2019 (disponible en HBO Max) y la miniserie de ficción The Dropout estrenada en 2022 (Disney+), muchos pensaban que ya no había mucho más para decir sobre el tema. Excepto Holmes y su marido. Decididos a contar el otro lado de la historia, hace algo más de tres años el excéntrico dúo se puso en contacto con la productora de cine independiente A24, responsable de films reconocidos como Todo en todas partes al mismo tiempo, Babygirl, El brutalista, Marty Supreme y La ballena, entre muchos otros. Los motivos por los que Holmes creyó que A24 era el lugar indicado para ella siguen siendo un misterio hasta para Fielder y Oppenheim, un par de cineastas que llegaron a él vía un truco de magia, literalmente.

Fielder en un episodio de El ensayo HBO Max

En 2023, tras un tiempo de intercambiar mensajes de mutua admiración, el dúo de realizadores por fin se conoció personalmente en Los Ángeles. Por sugerencia de Fielder, el encuentro se llevó a cabo en The Magic Castle, el famoso y exclusivo club dedicado a la magia, una afición de Fielder desde la infancia. “Asistimos a uno de sus espectáculos y cuando el mago le pidió al público el nombre de una celebridad como parte de su rutina alguien gritó ´Elizabeth Holmes´ y fue como si se encendiera una lamparita en mi cabeza”, recordó Oppenheim hace unas semanas en una charla en el podcast Filmmaker Toolkit. A esa altura, el realizador había escuchado los rumores sobre la propuesta de Holmes a A24 de filmar un documental antes del 30 de mayo de 2023, la fecha en la que ingresaría en una cárcel de Texas para cumplir su condena. La estrambótica y urgente oferta le pareció la mejor oportunidad para trabajar en tándem con Fielder, al que admiraba por sus programas Nathan for You, El ensayo (HBO Max) y The Curse (Mubi), la inclasificable serie que creó y protagonizó junto a Emma Stone.

“Había escuchado que inicialmente A24 había estado interesado en el proyecto, pero que luego se habían retirado, nerviosos por la propuesta y porque no tenían un director que se hiciera cargo. Yo estaba entusiasmado con la posibilidad de hacerlo, pero Nathan no estaba convencido de que quedara algo para contar sobre Holmes y su historia. De todos modos, a la mañana siguiente de nuestra visita a The Magic Castle le insistí para que llamara a A24 y lo hizo”, detalló Oppenheim. Según él, la productora les confirmó que el documental estaba suspendido y que faltaba poco más de un mes para que Holmes fuera a prisión. Con la cuenta regresiva en marcha, Fielder le hizo unas inusuales preguntas a los responsables de A24: ¿estaban dispuestos a darles dinero para que fueran a visitarla —con cámaras, por supuesto—, sin saber si habría material suficiente para una película? ¿Aceptarían no intervenir en el proceso de realización y acordarían cancelar el proyecto y tirar todo el material a la basura si ellos se lo pidieran?

Nathan Fielder y Elizabeth Holmes en uno de los pasajes más recordados del documental Gentileza prensa

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La productora aceptó las condiciones y los cineastas pusieron en marcha lo que sería un rodaje de 34 días en la casa de playa en la que vivían Holmes, su pareja y sus dos hijos pequeños. Con un equipo de filmación mínimo y la promesa de los sujetos del documental de que tendrían acceso total y que no habría límites en las preguntas que podrían hacerles, Fielder y Oppenheim comenzaron a captarlo “todo”, aunque en un principio declinaron la oferta de la pareja de que se quedaran a vivir con ellos. Con Oppenheim detrás de cámara y Fielder, como acostumbra, frente a ella, la película empezó a tomar forma, aunque fuera una forma que ni siquiera ellos sabían en qué terminaría. Aunque sí reconocieron que lo mejor era instalarse en el cuarto de invitados que les habían ofrecido sus anfitriones. Para ese momento, el vínculo entre los cineastas y sus sujetos pasaba de la tensa amabilidad a una incomodidad palpable que el documental retrata a la perfección.

“A medida que avanzó el rodaje, empezamos a preocuparnos de que hubieran instalado aparatos de vigilancia en nuestras habitaciones”, contó Oppenheim. Esas sospechas los llevaron a utilizar un rastreador para detectar si ellos, los observadores, efectivamente estaban siendo secretamente observados por los dueños de casa. “De repente, éramos los protagonistas de nuestro propio thriller conspirativo. La paranoia era absoluta”, reveló el director. Según él, llegó un punto en el que las dudas se transformaron en el centro de la narración. “Por momentos, el clima era tan denso en la casa que pensábamos: “¿están actuando? ¿Lo que está pasando es real? ¿Es posible observar un momento auténtico con alguien como Elizabeth que es conocida por ser una experta manipuladora?”, recordaban los realizadores tras las primeras funciones del documental estrenado en septiembre durante el festival de cine de Telluride. Una sorpresa para los asistentes a la muestra y para la prensa que hasta ese momento ni siquiera había escuchado hablar del proyecto.

Probablemente ese secretismo haya contribuido a acrecentar la curiosidad del público por la película, aunque ni siquiera sus propios realizadores imaginaron que ese interés se traduciría en una mayoría de críticas elogiosas, millones de dólares en la taquilla y, mucho menos, su inclusión como una de las protagonistas de la temporada de premios que viene.

Más extraño que la ficción

Puedes verlo todo

Todos los años a esta altura del año los especialistas en predecir qué films formarán parte de la seguidilla de galardones y quiénes recorrerán las muchas alfombras rojas que se extenderán desde los primeros días de enero hasta su destino final el 14 de marzo en los premios Oscar, elaboran sus listas teniendo en cuenta una variedad de factores de probada confiabilidad. No es usual que el proceso de anticipar a los posibles nominados se encuentre ante la encrucijada que por estos días plantea Puedes verlo todo. Es que The Hollywood Reporter y Variety, las publicaciones más influyentes de la industria del cine estadounidense, coinciden en que por primera vez en la historia de los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas un documental podría ser nominado en la categoría de mejor película.

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Para Clayton Davis, el pronosticador de Variety, la posibilidad de que Puedes verlo todo vaya a romper con una tradición de casi cien años es elevada gracias a su atractiva dirección de fotografía y al hecho de que muchos de los once mil integrantes de la Academia que votan en el rubro de mejor película conocen el trabajo de Fielder y Oppenheim, quien este año dirigió también Primetime, el drama protagonizado por Robert Pattinson. Según anticipa Scott Feinberg, el premiólogo de The Hollywood Reporter, es muy probable que el film no compita en el rubro de mejor documental, una lista que elabora y selecciona solo la rama de votantes dedicados al cine de no ficción, pero que sí aparezca entre los nominados en las categorías de mejor película, director, diseño de producción, dirección de fotografía, diseño de vestuario, edición, maquillaje y peinado, sonido, partitura original y, para asombro de la industria, mejor actriz de reparto para Amanda Seyfried. Sin revelar detalles fundamentales del desarrollo del documental, se puede decir que la intérprete que encarnó a Holmes en la miniserie The Dropout, papel por el que ganó un premio Emmy, aparece en Puedes verlo todo, de manera tal que, de acuerdo con las reglas de la Academia, resultaría elegible para competir en el rubro actoral. En la página que A24 elaboró para la temporada de premios, la productora incluye a Seyfried para que sea considerada por los votantes de los Oscar, una declaración de intenciones que también influirá en el resto de las premiaciones que se vienen.

Amanda Seyfried en The Dropout, la miniserie en la que interpretó a Elizabeth Holmes