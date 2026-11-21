Durante sus más de cien años de historia, Hollywood atravesó cambios fundamentales en términos de sus modos de producción y distribución al mismo tiempo que conservó una de sus metas fundacionales: la creación de entretenimiento en busca de atraer al público para generar ganancias. Del cine mudo a la televisión en vivo pasando por la incorporación del color, los efectos visuales más sofisticados y hasta la inteligencia artificial, la industria audiovisual siempre buscó optimizar sus propuestas y atraer a los espectadores de todo el mundo. Ese objetivo muchas veces los llevó a reflejar, a través del filtro de la ficción, hechos y personajes sacados de la vida real que representen lo peor que la humanidad tiene para ofrecer. La Alemania nazi, la Unión Soviética, la China comunista, los regímenes teocráticos de Medio Oriente, Corea del Norte y también algunas corporaciones ocuparon ese rol que, en muchas ocasiones, llegó a la pantalla a través de fascinantes metáforas catalizadas por géneros narrativos como el terror y la ciencia ficción. Todos ellos tuvieron su tiempo bajo los reflectores para ser los malos de la película que apelaban a miedos atávicos para atraer a los espectadores, temores que hoy están concentrados en otro tipo de villanos: los peculiares desarrolladores de las tecnologías a quienes el público percibe como colonizadores implacables de su vida cotidiana. En el mejor de los casos, genios locos que demuestran tener poca empatía y aún menos interés por la humanidad a la que sus ideas atraviesan irrevocablemente.

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Basta con mirar de reojo las noticias de la última semana para confirmar que ese temor está más que justificado y que crece con el paso de las horas. Es probable que más de un estudio de cine ya haya empezado a desarrollar guiones basados en la figura de Jensen Huang, el controvertido CEO de Nvidia, la empresa de chips para IA, envuelto en un escándalo con ribetes de relato de espías, thriller erótico y drama político. Una realidad más extraña que la cualquier ficción que, de paso, confirma que la elección de temáticas y personajes de Hollywood coincide con lo que sucede más allá del microclima de la industria. Antes de las elecciones de medio término recientes en los Estados Unidos, la mayoría de las encuestas arrojaron resultados que nombraban al avance de la IA como una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía. El hecho de que, además, los integrantes de la comunidad creativa audiovisual llevan años intentando defenderse de la proliferación del invasivo virus de la inteligencia artificial en el ámbito artístico le agrega un elemento más a la nueva tendencia.

Anthony Boyle y Julia Garner en Los altruistas, la miniserie de Netflix sobre Sam Bankman-Fried y la debacle de FTX Netflix

Este año ya se realizaron cinco proyectos de alto perfil que tienen como villanos de turno a personajes tan reales como opacos: Elon Musk, Mark Zuckerberg, Sam Bankman-Fried, Sam Altman y Elizabeth Holmes. La fascinación con todos ellos, que tiene mucho también de repulsión, de quien no puede dejar de mirar los estragos de un accidente en medio de la ruta, resulta el motor fundamental en Puedes verlo todo, el documental más comentado de los últimos meses que se estrena el próximo jueves en la Argentina. El film explora con maestría las dificultades de retratar a alguien como Holmes, la creadora de Theranos, una empresa que proponía revolucionar la medicina a través de una tecnología para resolver los análisis clínicos con una gota de sangre y un par de clics. El ascenso y la caída de aquel emprendimiento y de su joven alma mater, una excéntrica de voz grave impostada que hacía cosplay de Steve Jobs y en su momento consiguió reunir más de 500 millones de inversión con falsos resultados, ya había sido contada en Desangrando a Silicon Valley, un documental dirigido por el prestigioso Alex Gibney producido por HBO (disponible en HBO Max) y la miniserie de ficción The Dropout (Disney+), protagonizada por Amanda Seyfried. Sin embargo, lo que muestra Puedes verlo todo es otra cosa. Algo que no es todo —porque la idea de completitud no es más pretensión—, pero ciertamente es mucho cuando se trata de observar más de cerca a Holmes, de descifrar si es una mentirosa compulsiva, una manipuladora exquisita o alguien que entiende el mundo con parámetros únicos que están a años luz de las experiencias de la mayoría.

Nathan Fielder y Elizabeth Holmes en una escena del documental Puedes verlo todo

El realizador y comediante Nathan Fielder (El ensayo, HBO Max) contestó al llamado de Holmes y su esposo cuando le propusieron captar de cerca el último mes de ella en libertad antes de ir a la cárcel para cumplir la condena de diez años que le impuso la justicia por la estafa. Junto al director Lance Oppenheim, Fielder aceptó la invitación de ser testigo e inquisidor durante ese peculiar periodo en la vida de la pareja y sus dos pequeños hijos. El experimento resultó en un film original, un sorpresivo fenómeno de taquilla y de crítica que ya forma parte de las conversaciones sobre los premios Oscar 2027.

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El poder de la red

Aaron Sorkin, guionista y director de El poder de la red, la secuela de Red social, el film dirigido por David Fincher y escrito por Sorkin sobre Facebook y Mark Zuckerberg, su creador, prefiere pensar a su versión más reciente del magnate como un antihéroe y no necesariamente como el villano de su historia. Pero lo cierto es que en la película estrenada a finales de octubre, Zuckerberg, interpretado por Jeremy Strong (Succession), aparece como un hombre gris que no puede comprender las motivaciones ni los sentimientos del resto de los humanos y que pone todos sus esfuerzos en moldear el mundo a su extraña semejanza. El film también se ocupa de establecer los lazos entre el gobierno de Donald Trump y el movimiento MAGA con la falta de control y regulaciones con las que funcionan las redes sociales propiedad de Zuckerberg y cómo el daño que provocan es por diseño y no por error. Las intenciones del mensaje político de Sorkin, fiel a su estilo, que es de todo menos sutil, están claras en cada escena, pero si a alguien le quedaba alguna duda, el director las hizo explícitas en un reportaje con la revista norteamericana Politico, donde contó que eligió que la película se estrenara antes de las elecciones de medio término para que fuera “un pequeño recordatorio que pudiera ser de utilidad”.

Los altruistas

“Los Bonnie y Clyde de esta generación: ¿error o estafa?”, se escucha decir a un locutor en el primero de los 8 episodios de esta miniserie, en otra historia real de triunfo astronómico y desastre total en el mundo de los emprendedores digitales. En este caso, se trata del caso del colapso de FTX, la casa de cambio de criptomonedas fundada por Sam Bankman-Fried, un excéntrico matemático convencido de que la manera más efectiva de realizar su filosofía como altruista era hacerse lo más rico posible lo más rápido posible. Un clásico ejemplo de aquello de “el fin justifica los medios”, la trama refleja cómo sus aspiraciones por el bien común pronto devienen en una serie de delirios de omnipotencia, mandatos de moral esmerilada y una arrogancia a prueba de todo que admite cualquier tipo de transgresiones e ilegalidades con tal de alcanzar el objetivo deseado. Los altruistas, producida por la compañía de Michelle y Barack Obama, se presenta además como la historia de un amour fou (entre Bankman-Fried (Anthony Boyle) y Caroline Ellison (Julia Garner), una de sus lugartenientes desde el comienzo.

Pasado por el tamiz de la ficción uno de los escándalos más recientes del universo financiero digital —FTX implosionó en 2022 y en 2024, Bankman-Fried fue condenado a 25 años de prisión por estafa, fraude federal y lavado de dinero—, retrata a sus personajes centrales como unos nerds con claras dificultades para transitar la vida social que en otras circunstancias podrían haber sido los héroes del cuento, unos aparentes perdedores que logran triunfar gracias a su inteligencia superior. Pero que, en este relato —y en la vida real—, caen en una trampa construida por ellos mismos y su imposibilidad para conectar con los demás.

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Artificial

Andrew Garfield como Sam Altman en Artificial

En junio de este año la nueva afición de Hollywood por los villanos del mundo tecnológico se chocó de frente con la misma industria que busca narrar cuando, sorpresivamente, los estudios Amazon MGM, propiedad de Jeff Bezos, anunciaron que la compañía ya no estaría involucrada con Artificial, la película dirigida por Luca Guadagnino sobre Sam Altman y OpenAI, la desarrolladora de inteligencia artificial. Aunque el compromiso de Amazon MGM había alcanzado para que el film protagonizado por Andrew Garfield se terminara de filmar, la salida del estudio tenía el potencial de bloquear su futuro estreno. Muchos pensaban que la decisión tenía relación directa con el contrato de inversión por 50 mil millones de dólares que Amazon y OpenAI habían firmado cuatro meses antes. Lo cierto es que, dada la publicidad que se le dio al conflicto, Artificial logró conseguir un nuevo distribuidor, Neon, que compró los derechos para estrenar el film en todo el mundo. Y si la intención de Altman era que el retrato sobre sus manejos empresariales llamara la menor atención posible, la estrategia parece haber fracasado.

Las expectativas por la película y, especialmente, la actuación de Garfield, al que ya se menciona como uno de los grandes candidatos de la temporada de premios que se viene, cobraron vida propia. Tal vez por eso, el empresario decidió empezar a hablar sobre el film antes de que le preguntaran por él. Hace unos meses contó que había saludado al actor mientras filmaba unas escenas de la película cerca de su casa, algo que Garfield negó enfáticamente, y en otra ocasión declaró en el podcast Decoded que Artificial “seguro no será muy preciso, pero espero que sea gracioso y disfrutable de ver”.

Musk

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Mientras Altman respondió con liviandad ante la película que lo tiene como protagonista, Elon Musk eligió el camino contrario en su reacción ante Musk, el documental de cuatro horas sobre sus negocios, su vida privada y su cercanía con el gobierno de Trump, dirigido por el ganador del Oscar Alex Gibney. A través de su cuenta en X, la red social de su propiedad, Musk dijo que el documental es “un ataque”, “aburrido” y que Gibney “tiene cero integridad”, es “un ser humano horrible“ y que “la caca de perro merece más respeto” que el realizador. Sin aclarar si había visto o no el film en el que aparecen como entrevistados, entre otros, su primera esposa, su padre, Ashley St. Clair (la madre de su decimotercer hijo) y varios de sus colaboradores, Musk aseguró también que quienes participaron en la película pertenecían a un listado de gente que: “Tiene cuentas pendientes conmigo o ni siquiera me conocen, pero de todos modos tienen cuentas pendientes conmigo”.