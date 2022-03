¿Qué veo? The Dropout retrata con agudeza el ascenso y caída de Elizabeth Holmes, la “Thomas Edison millennial”

The Dropout (Estados Unidos/2022). Creadora: Elizabeth Merryweather. Elenco: Amanda Seyfried, Naveen Andrews, Elizabeth Marvel, William H. Macy, Anne Archer, Stephen Fry, Michaela Watkins, Sam Waterston. Disponible en: Star+. Nuestra opinión: muy buena.

El personaje de Elizabeth Holmes ha despertado curiosidad desde su ascenso como CEO de Theranos, una compañía millonaria que prometía revolucionar el campo de los análisis clínicos, hasta su estrepitosa caída en desgracia como símbolo de la burbuja financiera de las startups de Sillicon Valley. Una estudiante de la Universidad de Stanford que con solo dos años de estudios en bioquímica se lanzaba a una audaz invención y arrastraba en ese sueño a inversores avezados y científicos con años de experiencia. ¿Qué había exactamente detrás del fraude? ¿Una astuta y carismática estafadora? ¿Una trágica impostora que terminó creyendo su propia mentira?

The Dropout, la nueva ficción de Star+, se acerca a la figura de Elizabeth Holmes (Amanda Seyfried) con las cartas sobre la mesa respecto a su destino final. Las primeras imágenes la muestran en el interrogatorio de 2017 cuando la justicia la interpela sobre su grado de conocimiento de los mecanismos de la estafa, las fallas en el prototipo de los análisis, las mentiras a los inversores y toda la empresa que termino en debacle. Como contraparte, de manera cronológica, la miniserie explora las aristas de la personalidad de la creadora de Theranos, no tanto como una anomalía sino como una emergente generacional de esa búsqueda de éxito y dinero que parecía estar en el aire en los tempranos 2000.

“Voy a ser multimillonaria”, asegura Elizabeth en una reunión de Navidad junto a un pedante vecino de su adolescencia al que su padre debe pedir dinero luego de su despido por el escándalo de Enron. Esa incertidumbre alerta a Elizabeth en la búsqueda de una seguridad que parecía al alcance de la mano en la prometedora combinación de medicina y tecnología que se avecinaba en esos años.

Creada por la guionista Elizabeth Merryweather (New Girl) e inspirada en un podcast del mismo nombre, The Dropout no agota la personalidad de Holmes en datos psicológicos (cierta extrañeza en los entornos juveniles, su fijación obsesiva con el hallazgo de un invento revolucionario, su persistente rechazo a hacer pública su relación con Sunny Balwani, inversor con el que mantuvo una relación amorosa antes que laboral) sino que sostiene su complejidad en la astuta lectura de la coyuntura que la rodeaba, pese a su juventud e inexperiencia. A menudo se la ha referido como una versión millennial de Thomas Edison, en la que la mentira resultaba una plataforma perfecta hasta que se convirtiera en realidad. Todo el tiempo la Holmes de Seyfried se mira al espejo en busca de la imagen que proyecta hacia el afuera: imposta su tono de voz, amenaza con despedir empleados para ser una verdadera CEO, copia una imagen que circula en ese tiempo respecto a lo que significa tener poder y ejercerlo para luego hacerla realidad.

Amanda seyfried es Elizabeth Holmes en las nueva miniserie de Star+, The Dropout.

En ese sentido, la miniserie está atenta a lo que significa ser mujer en un mundo como el de los negocios, y lo que implica para Holmes ponerse en el tablero bajo el espectro de Steve Jobs y Mark Zuckerberg, intentando atraer a inversores como Don Lucas y Larry Ellison. “Cuando estuve en la sesión de fotos para Ink con Zuckerberg, él estaba usando chancletas”, le explica Elizabeth a Anna Arriola (Nicky Endres), una diseñadora de Apple a la que quiere seducir para integrar a su flamante compañía. “Pero vos sos una mujer y si usás chancletas en el trabajo todos van a pensar que tenés una crisis mental”, concluye la diseñadora.

La idea de la imagen como identidad y armadura se convierte en la perfecta excusa de la ficción para explorar esa construcción, para intentar descubrir qué hay debajo de la joven de poco más de 20 años que primero fue tapa de Fortune y luego de la sección policiales de la prensa amarilla. Esta condición de entrepreneur audaz y desafiante de las normas que le permitió ocupar un territorio vacante es la misma que después resultó el blanco de la ira mediática cuando Theranos se desmoronaba como un castillo de naipes.

Sin ser nada revolucionaria en su forma, The Dropout sí consigue modelar una historia sobre fracasos científicos, fallidos prototipos y reuniones de inversores en un relato fascinante sobre los entresijos de esa impostura, nacida de un eslogan como el prometido cambio del mundo y los millones de dólares para la industria farmacéutica que nunca fue más que un arrogante juego de apuestas. Más allá de la búsqueda del motivo que decidió a quienes invirtieron dinero o trabajo, eje que definió a las coberturas periodísticas y a documentales como Desangrando a Silicon Valley de Alex Gibney, Merryweather intenta captar el mundo interior de esa burbuja que fue Theranos, la aspiración a conseguir éxitos como Apple o Facebook que empujó su ascenso, y la espesura de una creencia que siempre se eleva por encima de cualquier prueba racional.