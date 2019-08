¿Qué es de la vida de Sean Connery?

El actor escocés cumple hoy 89 años, y su vida reside muy lejos del mundo del cine Fuente: Archivo

Basta ver las muestras de afecto que recibe hoy el actor Sean Connery en las redes para ratificar que es una verdadera leyenda del cine. El intérprete escocés festeja sus 89 años, y muchos fanáticos lo celebran junto a él compartiendo gifs memorables de sus trabajos, especialmente de escenas de su rol de James Bond, que es considerado como el mejor de la historia de todos los actores que se pusieron el traje de 007 (curiosamente, Connery fue el primero en hacerlo).

Ganador del Oscar por Los intocables, de dos BAFTA y tres Globos de Oro, Connery también conquistó a la audiencia gracias al memorable papel de Henry Jones, Sr. en Indiana Jones y la última cruzada, donde fue dirigido por Steven Spielberg. Sin embargo, el año 2003 fue un momento bisagra en su carrera y en su vida. El actor formó parte de la fallida producción La liga extraordinaria -basada en el cómic de Alan Moore y Kevin O'Neill- que lo llevó a tener grandes discrepancias con su director, Stephen Norrington.

Tras su protagónico en el film, Connery se desencantó de Hollywood y se convirtió en casi un recluso, un poco a la manera de William Forrester, su personaje en Finding Forrester de Gus Van Sant, un escritor con ecos de J.D. Salinger.

Desde entonces, sus amigos suelen hablar por él, y es muy extraño verlo públicamente. El actor confirmó que se había retirado de la industria de manera irrevocable en 2006, cuando el American Film Institute le realizó una gala especial, donde se hizo un repaso de su extensa filmografía, cuyo puntapié fue el film de acción No Road Back en 1957.

"El retiro es muy divertido", escribió Connery en un comunicado en 2008, cuando aclaró que no formaría parte de Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal, si bien Spielberg peleó mucho para que regrese a la saga. A último momento, el actor se "bajó" del proyecto, no hubo forma de convencerlo, y se citaron "diferencias creativas".

"Estoy harto de estos idiotas, de la grieta que se generó entre las personas que saben cómo hacer cine y las personas que dan luz verde para que las películas se hagan", le expresó con sinceridad al portal Scotsman, en alusión a su falta de paciencia para lidiar con los tejes y manejes de los estudios.

Si bien muchos fanáticos del escocés siguieron aguardando su regreso a las pantallas, su amigo Michael Caine se encargó de darles un baño de realidad. "No va a hacer otra película, le pregunté y dijo que no, que no quería", declaró su colega en una entrevista con The Telegraph. "El negocio del cine lo retiró, porque solo le ofrecían papeles de hombre viejo que no le interesaban", añadió.

Como consecuencia, Connery decidió instalarse definitivamente en Las Bahamas donde juega al golf, una de sus grandes pasiones, y donde disfruta de la vida cotidiana con su mujer, Micheline Roquebrune.

El actor no asiste a ningún evento vinculado a la industria y la última vez que se lo vio públicamente fue en 2017, cuando fue captado por las cámaras ingresando con su esposa a una barbería en Nueva York. Desde entonces, conseguir una imagen suya se ha convertido en una tarea titánica. De todas formas, a pesar de su reclusión, los espectadores lo siguen recordando y hoy, a sus 89 años, alzan una copa y brindan con él.