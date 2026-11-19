Recen por mí: la historia de Francisco (idem, Argentina/2025). Dirección y guion: Facundo Bartucci. Edición: Miguel de Zuviría. Sonido: Lucas Larriera. Música: Federico Etman. Calificación: G. Distribuidora: Moving Pics. Duración: 110 minutos. Nuestra opinión: buena.

Muchas banderas argentinas ondean en un horizonte de manifestaciones de júbilo y algarabía. El Santo Padre se acerca y saluda a la multitud. Pero la escena no remite a la visita que León XIV realizó a la Argentina y es cercana en fechas al estreno de esta labor documental: quien aparece en cámara es el primer Papa argentino y sudamericano y son los jóvenes argentinos que se acercaron a la Jornada Mundial de la Juventud, celebrada en Río de Janeiro en 2013, que se emocionan al ver a un Jorge Bergoglio que se acercaba a ellos como Francisco y dejaba una de sus más famosas frases: “¡Hagan lío!”. En algún sentido, esa imagen brinda la sorpresa inicial mezclada con cierta añoranza por un encuentro que no se pudo materializar en su tierra.

Es esa mirada a la juventud que se amalgama en la labor de Facundo Bartucci con las manifestaciones sociales ocurridas en 1999 y que, progresivamente, desencadenaron la crisis de 2001 en la Argentina. Bergoglio entonces recorría las calles, tomaba el subte, iba en colectivo a todos los sitios (todo lo que va a extrañar luego de ser elegido Papa), con el mensaje de esperanza para esa juventud que, en buena medida, era uno de sus desvelos de su misión pastoral. Pero antes del estallido social de diciembre, el 28 de febrero de 2001, Juan Pablo II lo nombra cardenal presbítero.

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“Uno tiene que, de alguna manera, saber asumir una crisis. Si vos no la sabés asumir necesariamente la transformás en conflicto, y el conflicto es cerrado. El conflicto busca la solución adentro de sí mismo y se destruye a sí mismo”, se escucha en off reflexionar sobre las imágenes de gente revolviendo la basura en busca de una subsistencia y que resulta, así como esa sentencia, una interpelación constante a nuestra contemporaneidad. Así como se suceden las críticas en los Te Deum a los gobiernos de Fernando De la Rúa y Eduardo Duhalde, pero faltan las pocas correspondientes a la presidencia de Néstor Kirchner cuando en 2003, 2004 y 2006 concurrió a la Catedral Metropolitana y son las únicas en las que se vieron en dicho encuentro cara a cara, aunque sí está la progresión de la labor sacerdotal en esos años. Junto a la reflexión sobre los niños y las diversas formas de esclavitud en la sociedad contemporánea se cerrará el capítulo argentino para que el documental haga un per saltum al Vaticano con la renuncia al papado de Benedicto XVI y que abre la puerta a la elección del entonces cardenal Bergoglio.

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Y aquí comienza la parte más interesante y contundente de este trabajo, en buena medida, gracias a la notable labor de archivo utilizada y del que aporta el Centro Televisivo Vaticano, que deja conocer la trastienda del cónclave hasta donde permite la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis, y de las situaciones que rodearon la salida al balcón central de la Basílica de San Pedro luego del anuncio del cardenal protodiácono francés Jean-Louis Tauran del “Habemus Papam”. Las reflexiones morales y los mensajes de Francisco hilvanan los más significativos de los 47 viajes apostólicos que realizó durante su papado y donde se repite aquél emotivo: “Recen por mí”, como así también los tiempos de la pandemia. El documental prescinde de relatores o testimonios a cámara que lo hubiesen acercado más al informe televisivo y aquilata como valor fundamental la voz del propio Jorge Mario Bergoglio como constructor de un relato que busca convertirse en legado y testimonio