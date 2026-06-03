La exclusiva lista a la que se sumó Ricardo Darín en el Festival de Cine de San Sebastián

Ricardo Darín es el protagonista del afiche oficial de la edición 2026 del Festival de San Sebastián, el encuentro cinematográfico de su tipo más importante del calendario anual para el mundo iberoamericano, que se celebrará entre el 18 y el 26 de septiembre en esa ciudad del País Vasco.

El póster fue diseñado a partir de un collage que toma como referencia un retrato fotográfico que en 2024 le hizo al actor argentino el fotógrafo y músico argentino Sebastián Arpesella. El trabajo responde al denominador común que tendrán los carteles oficiales del festival en esta 74a. edición, un homenaje a los oficios del cine y fue realizado por el estudio gráfico Wallijay, de la ciudad de San Sebastián.

Ricardo Darín

Al presentar este miércoles el afiche, el director del festival, José Luis Rebordinos (que este año se despide del cargo que ejerce desde 2011) y su sucesora designada, Maialen Beloki, señalaron que Darín es la novena figura de la cinematografía contemporánea que presta su imagen al festival. Los anteriores fueron Isabelle Huppert, Penélope Cruz, Sigourney Weaver, Juliette Binoche, Javier Bardem, Cate Blanchett y Marisa Paredes.

También destacaron que Darín (el actor argentino más popular y reconocido en España y todo el mundo hispano-parlante) pasó varias veces por el festival para presentar sus películas y recibió en 2017 la máxima distinción que otorga la muestra, el premio Donostia a la trayectoria. El anuncio fue acompañado por un video que recorre toda la extensa presencia de Darín en San Sebastián, incluyendo su paso en 2012 como miembro del jurado oficial y la presentación oficial allí de varias de sus mejores películas como El amor menos pensado y Argentina, 1985.

El estudio gráfico Wallijai también elaboró los carteles de cada una se las secciones del festival. Si en la pasada edición el tema giraba en torno a los géneros cinematográficos, esta vez el leitmotiv son los oficios del cine. Así, el póster con la imagen de Ricardo Darín remite a la interpretación, mientras que el resto guarda relación con el guion (New Directors), el sonido (Horizontes Latinos), la dirección (Zabaltegi-Tabakalera), el montaje (Perlak), la dirección de arte (Nest), el maquillaje (Culinary Zinema), los efectos especiales (Zinemira) y la producción (Made in Spain).

A estos carteles se sumarán próximamente los tres de la iniciativa Klasikoak, que desde 2024 agrupa bajo la misma marca tres propuestas: la retrospectiva clásica, que este año estará dedicada al cineasta, novelista y guionista francés José Giovanni; la sección Klasikoak del Festival, y el ciclo del mismo nombre que la Filmoteca Vasca programa entre octubre y diciembre en Bilbao, Donostia, Pamplona, SanJuan de Luz y Vitoria.

Darín y San Sebastián: amor a primera vista

Nueva son las ediciones del festival en las que Ricardo Darín ha estado presente. En 2005 llegó hasta Donostia para presentar El aura, de Fabián Bielinsky, en la Sección Oficial, a donde regresó cuatro años después con dos títulos: El secreto de sus ojos, de Juan José Campanella y El baile de la victoria, del español Fernando Trueba (proyectada fuera de concurso).

En 2012, el actor fue integrante del Jurado Oficial y en Mla sección Made in Spain se proyectó el film Elefante blanco, de Pablo Trapero, mientras que en 2014 participó en Perlak con Relatos salvajes, de Damián Szifron, que consiguió el Premio del Público. Al año siguiente, Darín consiguió la Concha de Plata ex aequo junto a su compañero de reparto Javier Cámara por su trabajo en Truman, de Cesc Gay.