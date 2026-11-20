Robert Pattinson atraviesa uno de los momentos más singulares de su carrera. A los 40 años, el actor británico que saltó a la fama internacional encarnando al vampiro Edward Cullen de la saga Crepúsculo acaba de sumar a su trayectoria uno de los personajes más codiciados de la historia del cine: James Bond. Pero, a diferencia de lo que sucedió con buena parte de sus antecesores, no llega al universo del agente secreto como una promesa en busca de consagración ni como un intérprete que necesita una franquicia para instalar su nombre entre las grandes figuras de Hollywood. Su incorporación a la saga de 007 sucede cuando ya es el rostro de Batman, forma parte del universo de Dune y tiene por delante una agenda de producciones de primera línea.

La decisión de Amazon MGM Studios de elegirlo como el séptimo actor que interpretará al espía británico abre, por eso, una situación poco habitual. Pattinson no solo tendrá que construir su propia versión de un personaje que atravesó más de seis décadas de historia cinematográfica, sino que lo hará mientras continúa asociado a otros proyectos de enorme peso comercial. En particular, deberá convivir con dos figuras que pertenecen a universos muy diferentes, pero que comparten una dimensión icónica: Bruce Wayne y James Bond.

Robert Pattinson como el nuevo James Bond

El anuncio se hizo el 16 de noviembre y confirmó una elección que, hasta hace poco, no encabezaba las principales especulaciones sobre el futuro de la franquicia. Denis Villeneuve será el director de la nueva película, cuyo guion estará a cargo de Steven Knight, creador de Peaky Blinders. La producción estará en manos de Amy Pascal y David Heyman, con Tanya Lapointe como productora ejecutiva. Por ahora, el estudio no informó el título definitivo ni una fecha de estreno. Tampoco confirmó cuándo comenzará el rodaje, aunque se espera que las cámaras empiecen a trabajar durante 2027.

Pattinson expresó su entusiasmo por la oportunidad y definió la incorporación como “un sueño cumplido”. Villeneuve, por su parte, aseguró que entre los actores que participaron del proceso de selección encontró al intérprete indicado para darle una nueva identidad al personaje. La elección tiene, además, un componente industrial: será el primer James Bond de la etapa en la que Amazon MGM Studios ejerce el control creativo de la franquicia, luego del acuerdo alcanzado en 2025 con Barbara Broccoli y Michael G. Wilson, los históricos responsables de la saga.

Robert Pattinson, el elegido para componer al próximo agente 007 JEAN BAPTISTE LACROIX - AFP

La noticia también marca un cambio respecto de la tradición de los castings anteriores. Aunque algunos de los intérpretes que encarnaron a Bond ya tenían una trayectoria considerable, ninguno llegó al personaje con una presencia tan marcada en franquicias contemporáneas como la que tiene Pattinson. Sean Connery, el primer 007 de la pantalla grande, se convirtió en una estrella internacional a partir de su trabajo en la saga. George Lazenby, que lo sucedió en una sola película, era prácticamente un desconocido para el gran público. Roger Moore tenía una carrera televisiva consolidada, especialmente por El Santo, pero todavía no era el rostro de una franquicia cinematográfica de la escala de Bond. Timothy Dalton y Pierce Brosnan también habían construido sus recorridos principalmente en el cine y la televisión antes de asumir el papel.

El caso de Daniel Craig fue diferente en algunos aspectos: ya tenía reconocimiento por sus trabajos en producciones como Munich, pero todavía no era una figura global del tamaño que alcanzaría después de Casino Royale. Su elección, incluso, generó controversia entre los seguidores de la saga, que cuestionaban su apariencia y su condición de primer Bond rubio. Con Pattinson, en cambio, el estudio apuesta por un actor cuya popularidad internacional se construyó mucho antes de recibir el permiso para conducir el Aston Martin. Su incorporación a 007 no será el punto de partida de una transformación profesional, sino un nuevo capítulo en una carrera que ya se mueve entre el cine de autor y los grandes espectáculos comerciales.

De Dune a un golpe millonario con Denzel Washington

Antes de ponerse por primera vez en la piel de Bond, Pattinson tendrá varias oportunidades para demostrar su versatilidad en proyectos de perfiles muy diferentes. El primero de los títulos que llegará a las salas es Dune: Parte Tres, la esperada entrega de la adaptación cinematográfica de la obra de Frank Herbert que dirige Villeneuve. Su estreno está previsto para el 18 de diciembre de 2026 y marca la primera reunión del cineasta con el actor, aunque en un registro muy distinto del que tendrá el espía británico.

En la película, Pattinson interpretará a Scytale, un personaje central en la novela El mesías de Dune, un asesino perteneciente a los tleilaxu, una de las sociedades más enigmáticas del universo creado por Herbert. Su incorporación amplía el elenco de una producción que volverá a contar con Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh y Rebecca Ferguson, entre otros intérpretes. La historia transcurre años después de los acontecimientos de Dune: Parte Dos y se adentra en las consecuencias políticas, religiosas y personales del poder que alcanzó Paul Atreides.

El siguiente proyecto en la agenda es The Take, un thriller de atracos que llegará a Netflix el 15 de enero de 2027. Dirigida por el brasileño Fernando Meirelles, responsable de Ciudad de Dios y Los dos papas, la película reúne a Pattinson con Denzel Washington y Daisy Edgar-Jones.

Pattinson junto a Daisy Edgar-Jones, en una escena de The Take, la película de Fernando Meirelles que llega a Netflix el próximo 15 de enero Prensa Netflix

En esta historia, Pattinson interpreta a Noah, un excapitán del Ejército que intenta encontrar su lugar en la vida civil después de abandonar las fuerzas armadas. Su camino se cruza con el de Christian Carter (Washington), un ladrón carismático y experimentado que lo recluta para participar de un golpe de grandes dimensiones: robar el banco más rico de Manhattan. El plan parece meticuloso, pero tiene una complicación que amenaza con desbaratarlo todo. Rose (Edgar-Jones), la novia de Noah, trabaja precisamente en la entidad bancaria que el grupo pretende asaltar.

La película propone un relato que combina el suspenso de un robo planificado con una historia de amor y desconfianza. Meirelles adelantó que buena parte de la narración estará construida desde el punto de vista del personaje de Pattinson, de modo que el espectador conocerá los acontecimientos a medida que él los descubre.

El actor vuelve a ponerse en traje de Batman en 2028, año en que posiblemente también haga su debut en pantalla como el nuevo 007 Archivo

El calendario también incluye una de las continuaciones más esperadas del universo de DC. El 18 de febrero de 2028 está previsto el estreno de The Batman Part II, en la que Pattinson volverá a interpretar a Bruce Wayne y a su alter ego enmascarado. La película estará nuevamente dirigida por Matt Reeves, responsable de la primera entrega de 2022, que propuso una versión más oscura, detectivesca y psicológica del superhéroe.

La secuela atravesó varias modificaciones de calendario y finalmente quedó programada para febrero de 2028, casi seis años después de la llegada de la primera película a los cines. El rodaje comenzó en Londres en junio de 2026, aunque tuvo que atravesar una pausa temporal en octubre debido a un asunto familiar del director. Reeves retomará la dirección del proyecto, que cuenta con el regreso de varios integrantes del elenco original y nuevas incorporaciones como Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Charles Dance y Brian Tyree Henry. Los detalles de la trama y de algunos de los personajes todavía se mantienen bajo reserva.

Cuando se estrene The Batman Part II, Pattinson ya estará completamente embarcado en la nueva aventura de James Bond. Aunque no hay información sobre cómo se organizarán los tiempos de producción de ambas franquicias, el actor tendrá que administrar dos compromisos de enorme exposición internacional.

Una carrera en constante movimiento

La elección de Pattinson también invita a revisar el recorrido que lo llevó hasta este momento. Mucho antes de convertirse en Batman, el actor había tenido un primer contacto con una de las franquicias más exitosas del cine comercial: Harry Potter. En 2005, cuando tenía 19 años, interpretó a Cedric Diggory en Harry Potter y el cáliz de fuego, la cuarta película de la saga basada en los libros de J. K. Rowling. Su personaje, un estudiante de Hogwarts que participa del Torneo de los Tres Magos, tenía un destino trágico, pero la experiencia le permitió llamar la atención de una audiencia internacional.

Robert Pattinson, en los tiempos en que formó parte de la saga de Harry Potter Archivo

Tres años después llegó el papel que cambiaría definitivamente su vida profesional. En 2008 se estrenó Crepúsculo, la adaptación de la novela de Stephenie Meyer en la que interpretó al vampiro Edward Cullen junto a Kristen Stewart. El fenómeno juvenil fue mucho más allá de las expectativas iniciales y dio origen a una saga de cinco películas que se extendió hasta 2012. Pattinson se convirtió entonces en una celebridad mundial, aunque el éxito también lo dejó asociado durante un tiempo a una imagen de galán adolescente de la que intentó -y consiguió- desprenderse.

Junto a Kristen Stewart en Crepúsculo

Su respuesta fue alejarse deliberadamente de las grandes producciones y buscar personajes que le permitieran explorar otros registros. Trabajó con David Cronenberg en Cosmópolis (2012) y Polvo de estrellas (2014), con James Gray en Z, la ciudad perdida (2016), y con los hermanos Josh y Benny Safdie en Good Time: Viviendo al límite. Esta última, estrenada en 2017, fue particularmente importante para su reposicionamiento como actor: su interpretación de un delincuente desesperado que intenta rescatar a su hermano le permitió recibir elogios de la crítica y demostrar que podía sostener un papel de gran intensidad en una película más pequeña.

La consagración en el circuito del cine de autor continuó con El faro (2019), de Robert Eggers, donde compartió pantalla con Willem Dafoe; El rey (2019), de David Michôd, y Tenet (2020), de Christopher Nolan, que lo devolvió a una superproducción de alcance global. Más tarde llegó Mickey 17 (2025), de Bong Joon Ho, y sus trabajos junto a Jennifer Lawrence en Mátate, amor (2025) y con Zendaya en El drama (2026), además de su participación en La Odisea, de Nolan, y Primetime, el thriller psicológico de Lance Oppenheim que tuvo su estreno mundial en el Festival de Venecia de 2026.

Robert Pattinson en La Odisea Imdb

La nueva etapa de 007 lo enfrentará a un desafío diferente. La franquicia necesita renovar su identidad después de la despedida de Daniel Craig en Sin tiempo para morir, estrenada en 2021, y de un período de inactividad que se convirtió en el más extenso de su historia cinematográfica. Además, el cambio de control creativo supone una nueva etapa para una saga que durante décadas estuvo estrechamente ligada a la familia Broccoli.

Amazon MGM Studios apuesta ahora por un actor que ya tiene experiencia en universos cinematográficos de enorme escala y que, a la vez, logró construir una carrera más allá de ellos. Por lo pronto, el calendario de los próximos dos años parece diseñado para convertir a Pattinson en uno de los rostros más visibles de Hollywood.