Yo soy Rocky (I Play Rocky, Estados Unidos/2026). Dirección: Peter Farrelly. Guion: Peter Gamble. Fotografía: Sean Porter. Música: Dave Palmer. Edición: Sam Seig. Elenco: Anthony Ippolito, AnnaSophia Robb, P. J. Byrne, Toby Kebbell, Jay Duplass, Tracy Letts, Matt Dillon. Distribuidora: Diamond. Duración: 128 minutos. Calificación: Apta para todo público con supervisión parental sugerida. Nuestra opinión: muy buena.

La verdadera inspiración de Yo soy Rocky está en una escena adicional, ubicada como en las películas de Marvel al final de los títulos de crédito. Es fundamental quedarse a verla. Allí, desde un viejo tape televisivo que tiene 50 años (al igual que Rocky) una de las personalidades más grandes e influyentes de la TV estadounidense del siglo XX dice que si alguna vez alguien se animara a contar la historia real de cómo se hizo la película que consagró para siempre a Sylvester Stallone, nadie lo creería.

Medio siglo después, alguien se animó a hacerlo. Y cobra realidad ante nuestros ojos con las características propias de una fábula o, mejor, de un cuento de hadas. Nuestros ojos escépticos se acostumbraron a los relatos verídicos sobre Hollywood que se enfocan en los desengaños, los fracasos, las mezquindades y las crueldades descargadas desde una maquinaria tan poderosa hacia la humanidad de quienes llegan hasta allí dispuestos a hacer realidad sus genuinos sueños artísticos. Que por una vez ese anhelo haya encontrado un lugar para desplegarse y convertir a un desconocido en una de las máximas estrellas de las últimas cinco décadas con un solo proyecto parece inverosímil.

Yo soy Rocky Claire Folger - Amazon MGM Studios

Pero todo lo que pasó con Stallone y Rocky, una trama “a lo Cenicienta” con músculo y corazón, ocurrió de verdad y esta película mucho más cálida y emotiva que aleccionadora captura lo esencial de esa gran experiencia. No parece aquí lo más importante la idea de que tenemos un modelo a imitar para próximos o futuros émulos de Stallone, sino la crónica de cómo, casi milagrosamente, todos los planetas se alinearon para que Rocky casi milagrosamente pasara a la historia.

Si una enseñanza cobra valor en la película es la que nos dice que cada eslabón de la cadena siguió el impulso más optimista y tomó la decisión adecuada cada vez que le tocó actuar. Empezando por nuestro protagonista, que creyó en sus fuerzas y se propuso demostrar al mundo cuál era el talento que quería desplegar, inclusive en el momento en que la recompensa económica resultaba casi irresistible si renunciaba a esa posibilidad. La película, de paso, reivindica sobre todo al Stallone guionista por encima del actor haciendo justicia a la realidad posterior. Todos lo identificamos desde su rostro en la pantalla de Rocky Balboa o John Rambo, pero las mejores virtudes de Stallone se apoyan en las palabras que lleva escribiendo para el cine desde 1976.

Yo soy Rocky Claire Folger - Amazon MGM Studios

El resto del impecable elenco sigue esa línea a partir de las recreaciones de la histórica verídica: la esposa de Stallone (AnnaSophia Robb) siempre aparece en los momentos decisivos para sostener su apoyo; Irvin Winkler (P. J. Byrne) y Robert Chartoff (Toby Kebbell) hacen la mayor apuesta de sus carreras como genuinos productores independientes; John G. Avildsen (Jay Duplass) representa de la mejor manera a ese modelo de director artesano que hizo escuela en Hollywood a fuerza de oficio y rapidez; Garrett Brown (Michael Fuchs) es el artista que revolucionará a partir de allí el modo de filmar gracias a su genial invención, la steadycam, decisiva en el éxito del film, y Carl Weathers (Stephan James) muestra toda la nobleza que puede aparecer detrás de una vocación actoral.

Yo soy Rocky Claire Folger - Amazon MGM Studios

Anthony Ippolito es Stallone. Aunque en su interpretación parezca por momentos que lo está imitando lo que hace es capturar, como en el fondo lo hace toda la película de principio a fin, la esencia del hombre que no quiere ocultarse detrás del personaje, porque uno y otro en el fondo son lo mismo. Nos emociona, nos divierte y nos convierte en cómplices entusiastas de una ficción que por momentos parece un documental.

Todo es una gran representación de uno de los momentos más felices de la historia de Hollywood, pero detrás de los cortinados y los artificios a quien vemos es al Stallone de verdad transformándose para siempre en Rocky Balboa.