Román: una renovada mirada hacia el cine queer

8 de octubre de 2020

Román (Argentina, 2018). Guion y dirección: Majo Staffolani. Fotografía: Mariana Bomba. Montaje: Luca Castello, Majo Staffolani. Elenco: Carlo Argento, Cocchiarale, Gabriela Izcovich, Lara Crespo, Sebastián Villacorta. Duración: 61 minutos. Estreno: desde el jueves 8 de octubre en Cine Ar. Nuestra opinión: buena.

Luego de la prometedora Colmena, realizada como proyecto comunitario, Majo Staffolani incursiona nuevamente en la temática queer desde una renovada cercanía con los cuerpos y los deseos de sus personajes. La de Román no es una historia que no se haya contado antes, pero el enclave que propone la directora está en la consciente exploración de aquellas narrativas que a menudo suelen quedar de lado justamente por su reticencia a la explosión. Porque muchas veces las alteraciones ocurren de manera subterránea pero no por ello menos definitiva.

La vida de Román (Carlo Argento) transcurre de manera apacible y convencional. Un matrimonio rutinario, un trabajo exigente y poco gratificante como agente de una inmobiliaria, tareas que se repiten, minutos que trascurren. Esa es la clave de la primera mitad de la película: la definición de esas expectativas truncas, el indecible anhelo de aquello que todavía no se puede definir. El encuentro entre Román y Lucas (Gastón Cocchiarale) se produce de manera casual pero predestinada, como parte de ese laberinto que Staffolani construye con paciencia para su personaje, entre departamentos vacíos, calles apenas transitadas y cabinas de proyectorista.

No es una revolución sino un desplazamiento aquel que abre a Román a sus desajustes internos, a sus cambios audaces, a esas rebeldías que pueden cifrarse en el cambio del curso prometido. Como Román, el personaje, la película también se abre a ese incierto camino de búsqueda, con las ambiciones justas de quien quiere contar el pequeño hallazgo de toda una vida.

