Sandra Borghi se quebró en su emotiva despedida de El Trece

Una tarde emotiva se vivió este viernes cuando Sandra Borghi se despidió de sus compañeros de Mediodía de noticias (eltrece). Es que, tras 25 años de carrera, la reconocida periodista dejó los pasillos de Artear para embarcarse en una nueva aventura profesional.

La emotiva despedida de Sandra Borghi (Foto: Captura TV)

Luego de que la producción reprodujera un informe con algunas de las coberturas exclusivas que realizó durante su estadía en el canal, la conductora no pudo evitar el llanto y, con la mirada fija en la cámara, contó detalles de su decisión. “Me costó mucho tomar esta decisión, pero llegué hasta acá... Son muchos años”, expresó, mientras Otero la tomaba de la mano.

Y continuó: “Pensé que no iba a llegar nunca este día, pero llegó. Son 25 años, entré siendo una y me voy siendo otra. Este canal me dio todo lo que soy como profesional y también como persona porque en este canal, crecí, aprendí, me equivoqué y volví a empezar... Tuve muchas oportunidades”.

En ese sentido, recordó uno de los consejos que una vez le dio un reconocido colega: “Me acuerdo de una frase de Santo Biasatti que alguna vez me dijo ‘este no es un deporte para quedarse quietos’. Hay que moverse. Y eso es lo que hoy dice mi intuición, que me tengo que mover. Que tengo que ir hacia algún lugar. Siento que es el momento de hacerlo”.

Asimismo, reflexionó sobre la valentía y agradeció a sus compañeros y al equipo de trabajo que la acompañó durante todo este tiempo. “Nadie se arrepiente de ser valiente en esta vida, y eso me define a mí. Me siento que me tengo que mover. Me costó mucho tomar esta decisión. Porque tengo al mejor equipo del mundo. Que son todos ellos. Que son mi familia. Me tocó trabajar con vos, que era el sueño de mi papá”, agregó y miró al co-conductor.

“Mi papá quería que yo trabaje en este noticiero con Luis Otero. Porque era racinguista como él. Entonces, misión cumplida, entre otras tantas misiones cumplidas que tengo en este canal. Todo lo que ustedes ven delante de cámara es lo que somos detrás de cámara. Este equipo es un equipazo de oro”, cerró muy emocionada.

Sandra Borghi trabajó en Artear durante 25 años

La noticia sobre la despedida de Sandra llegó unos días después de que Ángel de Brito en LAM (América TV) recordara algunos conflictos de la conductora con el canal. “Viene con varias internas con sus superiores, empezó todo con el tema Fabiola, después con que no la dejaban hacer streamings a ella y a otras conductoras”, expresó.

Y continuó: “Vienen de varias discusiones con Ricardo Ravanelli que es el gerente de noticias del canal, de gran trayectoria, parece que está todo pésimo. Y a fin de año dejarían que siga su curso y tome otro rumbo”.

“No la quieren ni ver. El tema es con el canal y puntualmente con el noticiero. De hecho, hubo despelote cuando la pusieron con Fabián Doman porque el noticiero nunca presta nada”, cerró De Brito.

Angel de Brito brindó detalles de la renuncia de Sandra Borghi en eltrece

Por su parte, Pablo Montagna dio más detalles al aire del ciclo de streaming Ya fue todo: “Sandra se va de El Trece, de Artear, están buscando la fecha final“. ”Iría en el lugar de Horacio Cabak en LN+“, deslizó, aunque esta información todavía no se confirmó