San Valentín: cinco películas para festejar el Día de los Enamorados

La definición del amor y la idea de lo romántico es tan única y personal que resulta sorprendente que muchas veces la ficción se empeñe en repetir fórmulas y modelos, clichés y estereotipos al tratar de reflejarlos en pantalla. Lo mismo podría decirse de toda la pompa y ceremonia alrededor del Día de San Valentín, tan uniformada como si fuera una y la misma cosa para todos en todos lados. Y si bien los géneros cinematográficos sirven para establecer un contrato con el espectador, lo cierto es que sus mejores obras aparecen cuando se permiten estirar sus límites, probar formas nuevas y buscar relatos que cuenten lo mismo de maneras distintas. De la comedia romántica al melodrama de época, la fantasía y la narración menos convencional, los cinco films que siguen plantean diferentes modos de explorar el amor en tiempos de streaming.

Dos desafortunados en el amor, unidos por el fin de sus relaciones Jessica Miglio/ © 2021 Amazon Content Services LLC

I Want You Back

Muchas veces en las más adocenadas comedias románticas hechas en Hollywood los amigos de los protagonistas son más interesantes y divertidos que quienes están en el centro de la historia de amor. Usualmente interpretados por comediantes que animan los diálogos menos inspirados, esos personajes secundarios no suelen tener mucho más que hacer en la narración que ayudar a que los bonitos protagonistas terminen juntos.

El mérito más destacable de I Want You Back es que gira en torno a la vida romántica de los “amigos graciosos” del grupo. De un lado está Peter, encarnado por Charlie Day (Quiero matar a mi jefe) que, cuando creía que tenía la relación perfecta, de un momento para otro es abandonado por su novia, harta de estar estancada con él. Por el otro, aparece Emma (Jenny Slate), quien insiste en que Noah (Scott Eastwood), su reciente exnovio, es el amor de su vida aunque esté visiblemente aburrida con él.

Destrozados por las rupturas, los ingeniosos Peter y Emma arman un plan para convencer a sus ex de que vuelvan con ellos. Como puede imaginarse, las cosas no salen exactamente como lo esperaban. Sin demasiada sorpresa en su desarrollo, el film cuenta con la ventaja del ritmo cómico de Day y Slate que aprovechan cada escena para demostrarlo. Disponible en Amazon Prime Video

Amarrados al amor

Amarrados al amor

El enorme éxito de las series coreanas producidas por Netflix demostró el excepcional nivel de producción audiovisual del país asiático, especialmente cuando se trata de géneros como el terror y el thriller. Sin embargo, hasta ahora el público occidental no le prestó tanta atención a sus comedias románticas, inmensamente populares en Asia tanto en formato de serie como de película.

En el caso del film recientemente incorporado a Netflix, todo gira alrededor de la historia de amor tan peculiar como tierna entre Jung Ji-hoo (Lee Jun-young) y Jung Ji-woo (Seo Hyun), cuyos similares nombres ponen en marcha los enredos. Es que cuando Ji-woo recibe un paquete destinado a su compañero de oficina descubre que él sueña con tener una ama que lo someta y que tal vez ella sea la indicada para ese papel. Lejos de las justificaciones psicologistas y la solemnidad de la saga de Cincuenta sombras de Grey, aquí se pone en escena con ternura aquel viejo dicho de que siempre hay un roto para un descosido y de paso se explica que todos lo estamos un poco, cada uno a su manera. Disponible en Netflix

Matthias Schoenaerts y Carey Mulligan en el film dirigido por Thomas Vinterberg

Lejos del mundanal ruido

“Odiaría ser propiedad de un hombre”, dice Bathsheba Everdene, la protagonista de este film adaptado de la novela de Thomas Hardy publicada en 1874. Con una heroína adelantada a su tiempo, una mujer firme en su decisión de mantener su independencia a pesar de los mandatos de la sociedad británica de finales del siglo 19, el melodrama explora los límites de su postura y los riesgos y consecuencias de sostenerla. Para encarnar al personaje central, el director danés Thomas Vintenberg (ganador del Oscar por el film Otra ronda), contó con la notable Carey Mulligan, en una actuación que está a la altura de su interesante carrera. Frente a ella, para poner en cuestión la senda elegida por Bathsheba, aparecen Matthias Schoenaerts, como el digno y sensato pastor Oak, Michael Sheen en el papel del hacendado dispuesto a ofrecerle matrimonio y Tom Sturridge como el sargento Troy, hábil seductor con una fibra de crueldad que puede ser irresistible. Una historia de amor, autodeterminación y el “lujo de tener opciones” para decidir el propio camino, Lejos del mundanal ruido le hace justicia a su clásico relato de origen. Disponible en Star+

Shailene Woodley y Sebastian Stan en Endings, Beginning

Endings, Beginning

Más ocupado en establecer un ambiente y un tono particular que en los detalles específicos y motivaciones puntuales de su protagonista, el director Drake Doremus le dio rienda suelta a sus actores, Shailene Woodley, Sebastian Star y Jamie Dornan, para que improvisaran muchos de los diálogos del film. Los personajes del trío de actores increíblemente fotogénicos componen el triángulo amoroso en el centro de la trama. Daphne (Woodley) acaba de terminar un noviazgo de años por razones que ni ella misma logra desentrañar, volvió a vivir en la casa de huéspedes de su hermana y está sin trabajo después de haber renunciado al suyo por causas que prefiere no revelar. En medio de su crisis existencial conoce a Frank (Stan) y Jack (Dornan) y contra su propia decisión de tomarse un descanso de las citas empieza una relación con ambos sin saber que ellos no solo se conocen sino que son mejores amigos. La pasión de uno y la seguridad que le brinda el otro obligan a la protagonista a reevaluar su vida y las circunstancias que la llevaron al lugar dónde está y del que no sabe cómo salir. Disponible en Paramount+

Kyle Allen y Kathryn Newton protagonizan el romance juvenil fuera del tiempo

The Map of Tiny Perfect Things

¿Qué habría pasado si el personaje de Bill Murray en Hechizo del tiempo hubiese sido un adolescente sin una gota de cinismo? Esa pregunta que probablemente los fanáticos de la perfecta película de 1993 dirigida por Harold Ramis nunca se hicieron es el motor de este nuevo film. Cuando comienza la acción Mark (Kyle Allen) ya dominó todos los detalles del día que se repite una y otra vez. En pleno verano, con el mundo de la adultez apenas a la vuelta de la esquina, el adolescente de 17 años no sabe por qué le pasa lo que le pasa pero tampoco parece amargado por no poder salir del loop temporal.

Las mismas conversaciones todos los días, la tostada que le alcanza a su padre, el encuentro con la chica que le gusta, la charla con su amigo mientras juega al videojuego que pierde una y otra vez dejan de entusiasmarlo cuando se cruza en el camino de Margaret (Kathryn Newton), que parece estar en el mismo limbo que él. Juntos, fuera del tiempo, recorren el pequeño pueblo en el que viven buscando las perfectas pequeñas cosas del título, instantes de felicidad tan efímeros como el vuelo de un pájaro, las risas de una pareja de ancianos o las alas pintadas en una camioneta que frena justo en el lugar indicado. Parte del subgénero de romance adolescente con algo de tragedia en la mezcla, este film evita sus costados más deprimentes y consigue emocionar gracias a las interpretaciones de Allen (Amor sin barreras) y Newton (Big Little Lies), dos jóvenes actores con un futuro promisorio. Disponible en Amazon Prime Video