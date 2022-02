La grieta de San Valentín: los que cantan a favor y lo que cantan en contra del festejo

Se acerca el Día de los enamorados y los estrenos de temas y videos con más vistas pueden tener relación con esto. Lali estrenó el tema “Como tu” y Nicki Nicole, junto al trapero y freestyler Trueno presentó el video del tema “Dangerous” (publicado en 2021 en el álbum Parte de mí), donde llevan a la pantalla una parte de su romance, que mantienen desde hace más de un año.

Nicki Nicole y Trueno, junto en la vida y en la música Captura

Lali no para de producir. Alterna con eficacia la música y la pantalla. Va de las grabaciones de Sky Rojo, para Netflix, a la publicación de canciones. Ya estrenó tres en lo que va del año. Primero se convirtió en dominatrix para el video de “Disciplina”, luego optó por los dorados para “Diva” y ahora vuelve a sorprender con “Como tú”, una canción que si bien aborda el tema más recurrente de la música pop (tu y yo) el video sugiere varias lecturas posibles.

“Hay un vicio que despertó. Una ley de atracción. Química entre los dos (Hay). Tú y yo, buena combinación. Peligro de extinción (Hay, hay) / A la emoción más común le perdí el interés. Quiero algo más fuerte. Ya no hay nadie como tú que me quite el estrés, un trip diferente”, entona Lali.

La particularidad del video es que si bien el tono musical sigue en la línea del pop bailable que presentó en el primer estreno del año, las habituales corografías se corren de lo común. Esta vez convocó al grupo de bailarines de malambo Malevo y buena parte del clip se desarrolla en una especie de pulpería. Claro que no resultará tan lineal en su discurso porque aparecen algunas sorpresas hacia el final del relato que parecen una película futurista clase B de la década del 80, con androides incluidos. “‘ Como tú' habla de un amor incondicional, único y potente . Quise trasladar ese mensaje a mi tierra. Hacer un guiño a la Argentina y generar un crossover entre lo folklórico que nos define y mi música pop. Invitar a Malevo es parte de esa idea y sorprender con algo distinto es siempre lo que deseo. Es una canción súper up y quería que la gente vuele con lo visual también”, contó la cantante.

En su sociedad con The Movement y Renderpanic, la producción audiovisual a la que apunta Lali viene manifestando cambios, matices y nuevas aristas. Ya lo demostró con “Disciplina” donde lució ropa de látex en negro, cuero y tachas. El video -“oscuro”, según lo definieron algunos fans-, está dominado por iluminación en rojo, coreos de movimientos bruscos, a lo Lady Gaga, y una energía totalmente canalizada en lo sexy del tema, en la satisfacción, en ese paseo inmoral que anuncia la letra e ilustra su video. Algunos fans no ahorraron críticas luego de ver el video hot. Y Lali, que no tiene demasiado filtro, salió a responder a través de las redes: “Hay algo que se llama personalidad. No todos están dispuestos a ponerla sobre la mesa... entiendo... puede dar miedo. Es más fácil parecerse a los demás. Peeeero.. .a mí y a los míos nos gusta ponerla sobre la mesa”.

Si bien “Como tú” no va por el lado hardcore, asume cierto tipo de juego que da un paso más en los giros inesperados del relato, sobre un final que no vale la pena “espoilear”.

Cuando hay amor

Desde que Nicki Nicole y Trueno publicaron “Mamichula”, a mediados de 2020, con la producción musical de Bizarrap, tienen acopiadas más de 350 millones de vistas en YouTube. A más de un año y medio del inicio de ese fenómeno, decidieron volver a esa sociedad con Biza. La dulzura no será la constante en un tema llamado “Dangerous”, sin embargo, se cuelan frases como “llama, voy a estar cuando todos se vayan. Cuando el tiempo pase y no haya nada. Haremos el mundo llamas”. Además, el video da cuenta del romance que Nicki y Trueno viven desde mediados de 2020; ese que trataron de mantener en un bajo perfil, hasta ahora, cuando se los ve compartir situaciones de la vida cotidiana, en un clip de poco menos de tres minutos.

El video sumó más de un millón de vistas en menos de 24 horas. La compañía discográfica con la que tienen contrato aprovechó la situación para el lanzamiento de este clip, en la previa del día de los enamorados. De hecho, así fue presentado: “La pieza sale días antes de la celebración de San Valentín, avalando la unión musical de dos de los iconos favoritos para millones de jóvenes”.

Nicki Nicole sigue acumulando éxitos. Viene de un 2021 con grandes logros y se posiciona muy bien para lo que falta de 2022. Obtuvo una nominación como “Artista femenino del año” en los Premio Lo Nuestro 2022, donde comparte terna con Anitta, Becky G y Natti Natasha. Se prepara para una gira por Europa y fue convocada para cantar en el festival californiano de Coachella.

Anti San Valentín

Para los que la extrema dulzura no represente su estado ideal, también hay ofertas musicales recientemente estrenadas. Tove Lo acaba de publicar el clip de su tema “How Long” y realmente podría ser considerado un buen antifestejo del Día de los enamorados.