Saul Nanni: la vida de cuento de hadas de uno de los más populares actores italianos de la nueva generación

Habló con LA NACION en el Festival de Mar del Plata, al que llegó acompañado por su novia, Deva Cassel, hija de Monica Bellucci y Vincent Cassel

MAR DEL PLATA.- Saul Nanni es pura fotogenia. De sus clarísimos ojos celestes surge una expresión curiosa y activa que se contagia a todo el cuerpo, propia de quienes quieren comerse el mundo a partir de lo que hacen. Si pudiésemos compararlo con alguna estrella contemporánea surgida desde Hollywood, podría decirse que estamos ante el equivalente peninsular de Timothée Chalamet.

Es su primera visita a la Argentina. Nanni puede darse el gusto de recorrer todo el festival marplatense y pasear por la ciudad de la mano de su famosa novia, Deva Cassel, de manera anónima, sin que nadie lo reconozca. No podría hacerlo en Italia, donde es una de las jóvenes estrellas de cine que creció más rápido en los últimos tiempos. Cada uno de sus movimientos es seguido de cerca por las redes y los medios dedicados a los temas del corazón.

Conocido en el mundo gracias a sus apariciones en dos muy populares series italianas que pisaron fuerte en el catálogo de Netflix, Supersex y El gatopardo, Nanni está en el Festival de Cine de Mar del Plata acompañando la presentación de La Gioia (La felicidad), de Nicolangelo Gelormini, uno de los títulos de la nutrida presencia italiana en la programación de la muestra de este año.

Llegó acompañado por su no menos famosa novia, la actriz Deva Cassel, hija de Monica Bellucci y Vincent Cassel, a la que conoció mientras filmaban juntos El gatopardo. Este fin de semana, la bellísima Deva camina por esta ciudad con un bajísimo perfil. No tiene otra actividad que la de acompañar, en clave de vacaciones y descanso, a su compañero en el amor desde hace dos años y medio.

“Tuve la suerte de conocerla mientras nos perseguíamos por los grandes castillos de Sicilia. Yo andaba vestido de príncipe y ella de princesa. Está claro que nos conocimos en un contexto bastante parecido al de un cuento de hadas, ¿no? -le dice Nanni a LA NACION mientras busca una sonrisa cómplice-. Le estaré siempre agradecido a Netflix por este papel, pero en primer lugar porque me dio la oportunidad de conocer a Deva. Fue un regalo que la vida me hizo. Todavía no vio la película, así que estoy muy contento de que pueda hacerlo aquí en la Argentina”.

Dice que con Deva habla mayormente en inglés, aunque destaca el talento de su novia para los idiomas. “Habla cinco a la perfección”. Con su suegra se maneja en italiano y con su suegro en francés, mientras perfecciona su inglés (aprendido durante un año de residencia en Los Angeles) y se prepara para iniciar el tramo más internacional de su ascendente carrera.

Nanni interpreta en La Gioia a un chico de 18 años que se mueve en los márgenes de la sociedad y se prostituye con hombres y mujeres para ayudar económicamente a su madre (Jasmine Trinca). En la escuela conoce a una profesora de francés (Valeria Golino) tímida y apocada que no tarda en rendirse ante su poder de seducción e iniciar una historia romántica que se irá oscureciendo sin vuelta atrás.

“Esta es una película de autor y también se ve como un puñetazo en el estómago. Es uno de los papeles más complicados que tuve en mi carrera, un chico camaleónico que puede ser hombre y también mujer. Tratar de conocerme en esos dos mundos tan separados ya era un desafío. Pasé dos meses bailando en tacos altos e intentando conocer a mi personaje, Alessio, en sus movimientos femeninos. Por suerte mi salvación estuvo en los brazos de Valeria y de Jasmine, dos de las mayores actrices del cine italiano de los últimos 30 años”, describe.

Un aviso, origen de todo

Nanni, hijo de un cardiólogo y una endocrinóloga, siempre cuenta que llegó al cine de casualidad, cuando tenía 13 años y se presentó a una convocatoria que buscaba niños para filmar un aviso publicitario con Kaká, figura del fútbol brasileño y estrella en ese momento del Milan, el club del que el joven actor nacido hace 26 años en Bolonia es fanático.

Quedó finalmente al margen de esa publicidad, pero la encargada del casting se comunicó un día con la madre de Nanni para decirle que una directora había visto una foto del muchacho y lo consideraba perfecto para un pequeño papel en una serie que estaba por filmarse. “Mis padres no estaban seguros, no conocían el mundo del cine, que desde afuera siempre se ve como algo extraño, pero como siempre fui una persona muy curiosa, insistí y me dieron el papel. Había pasado dos días enteros vestido como un chico italiano del 1700”, recuerda.

Todo se encadenó desde allí para Nanni de una manera perfecta. En un fin de semana familiar de vacaciones en Roma, la familia visitó al representante que había contactado previamente al muchacho y surgió una nueva audición. Esa fue la definitiva: un papel importante en una comedia familiar que tuvo muchísimo éxito en los cines italianos en 2014: Un boss in salotto (un jefe en sala de estar). “Empecé a filmar muchísimo, pero al mismo tiempo no podía dejar la escuela. Todo pasó muy rápido, como en una fábula”, agrega.

Desde chico, cuenta Nanni, él y su padre tienen el hábito de compartir películas clásicas en el hogar. Y cuenta que cuando le dijo que iba a viajar a la Argentina para presentar La Gioia, su padre le recordó el día en que vieron juntos Los inundados, de Fernando Birri. “Me habló mucho de esa película bellísima. Después supe que Birri había estado en el Centro Experimental de Cine de Roma”, explica el joven actor.

De sus trabajos más conocidos tiene los mejores recuerdos. Cuenta que Rocco Siffredi, la estrella del cine pornográfico cuya vida se narra en la serie Supersex, no dejó de darle buenos consejos. “Es realmente un amigo, fue muy bueno conmigo y me contó mucho sobre su vida”. Luego le tocó interpretar en El gatopardo a Tancredi Falconieri, el mismo personaje que 60 años atrás personificó Alain Delon en el clásico de Luchino Visconti.

“Había visto la versión original de chico con mi papá y la recordaba muy bien –relata-. Después, cuando llegué a la serie, volví a verla. Es una obra maestra intocable que, sin embargo, pertenece a su propia época y había toda una generación que ni siquiera conocía la novela. La versión de Netflix es distinta, está narrada en episodios y la tomé como una oportunidad para dar mi propia versión de Tancredi. Lo que hizo Delon es tan hermoso e intocable que si lo hubiera imitado simplemente me habría equivocado”.

En el cierre de la charla, Nanni habla del deseo de compartir proyectos con los realizadores que más admira: “Sueño con filmar con los grandes de Italia, con Paolo Sorrentino, con Mario Martone, con Emanuele Crialese. Pero también con Paul Thomas Anderson y con Martin Scorsese. Si hablamos de sueños, siento en este momento que se puede soñar a lo grande”.