Barbra Streisand no irá a recibir su premio honorífico al Festival de Cine de Cannes: los motivos

La 79.ª edición del Festival de Cine de Cannes se encuentra en su máximo esplendor. Como cada año, las figuras más importantes del séptimo arte desembarcan en Francia con sus últimos proyectos y con sus looks más glamorosos; esos que dan que hablar tanto como sus producciones. Nadie quiere perderse este gran evento del mundo cinematográfico y, por eso, es tal la decepción de Barbra Streisand. En las últimas horas, se supo que la actriz no asistirá a la ceremonia de clausura, donde iba a ser homenajeada con la Palma de Oro, por una lesión en su rodilla.

La cita era el sábado 23 de mayo en el Grand Théâtre Lumière, donde la protagonista de Los Fockers iba a recibir el premio honorífico por su carrera, junto con John Travolta y Peter Jackson. Sin embargo, una dolencia física le impide estar presente para el reconocimiento. “Siguiendo el consejo de mis médicos, y mientras me recupero de una lesión de rodilla, lamentablemente no podré asistir al Festival de Cannes este año”, declaró la artista de 84 años en un comunicado publicado este domingo.

Streisand compartió públicamente su tristeza por no poder recibir su premio honorífico en persona Evan Agostini - Invision

Aunque no dio mayores detalles de su problema, la cantante confesó la tristeza que le genera no poder ser parte de una fiesta tan importante para la industria del cine. “Me siento profundamente honrada de recibir la Palma de Oro honorífica y tenía muchísimas ganas de celebrar las extraordinarias películas de la 79.ª edición. Tenía muchas ganas de pasar tiempo con colegas a quienes admiro profundamente y, por supuesto, de regresar a Francia, un lugar que siempre he amado”, expresó.

Sus últimas líneas estuvieron dedicadas a sus colegas y a este festival que, año tras año, revalida la importancia de la industria cinematográfica a nivel mundial. “Aunque lamento no poder estar presente en persona, quiero felicitar efusivamente a todos los cineastas del mundo cuyo extraordinario talento y visión creativa se celebran este año. Mi más sincero agradecimiento al festival y a todos los que siguen apoyando y promoviendo el arte del cine”, concluyó la cineasta.

Ante la noticia de su ausencia, la respuesta de los organizadores del Festival de Cannes no tardó en llegar: “Iris Knobloch, Thierry Frémaux y todo el equipo del festival envían a Barbra Streisand sus más sinceros deseos de una pronta recuperación”, decía otro comunicado.

Barbra Streisand tiene una gran trayectoria en cine Instagram Babra memes

A pesar de no poder recibir personalmente este reconocimiento, Streisand será homenajeada en la ceremonia de clausura junto con los otros dos galardonados con la Palma de Oro de este año: John Travolta y el cineasta de El Señor de los Anillos, Peter Jackson.

La última aparición pública de Streisand fue en la edición de los Premios Oscar el pasado 15 de marzo, donde la actriz y cantante subió al escenario para rendirle homenaje a su colega y amigo, Robert Redford; quién falleció el 16 de septiembre de 2025, a los 89 años.

El homenaje que Barbra Streisand le hizo a su compañero Robert Redford en los Oscar de este año KEVIN WINTER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En su discurso, cargado de recuerdos y anécdotas, Barbra contó cómo fue compartir el set de Nuestros años felices: “Era un actor brillante y sutil. Y nos lo pasamos de maravilla interactuando porque nunca sabíamos muy bien qué iba a hacer el otro en la escena”, dijo, entre risas antes de cerrar su tributo con una emotiva interpretación de la canción del drama romántico de 1973.