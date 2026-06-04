Scary Movie, terroríficamente incorrecta: un regreso menos bestial y más certero para una saga que no se perdona a sí misma

Scary Movie, terroríficamente incorrecta (Scary Movie 6, Estados Unidos/2026). Dirección: Michael Tiddes. Guion: Marlon Wayans, Shawn Wayans, Keenen Ivory Wayans, Craig Wayans, Rick Alvarez. Fotografía: Terry Stacey. Música: Haim Mazar. Edición: Jonathan Schwartz. Elenco: Anna Faris, Regina Hall, Marlon Wayans, Shawn Wayans, Olivia Rose Keegan, Damon Wayans Jr., Sydney Park, Lochlyn Munro, Dave Sheridan, Jon Abrahams, Cheri Oteri, Chris Elliott, Heidi Gardner. Duración: 95 minutos. Calificación: restringida para menores de 17 años. Distribuidora: UIP. Nuestra opinión: buena.

Trece años pasaron desde la impresentable Scary Movie 5, punto final de una saga agotada, que paradójicamente había nacido cuando el que recibía la extremaunción era el mismísimo género de parodia (al menos el inteligente, el que había dado títulos inoxidables como El joven Frankenstein o ¿Y… dónde está el piloto?). En aquel año 2000 -comienzo de las sucesivas Scary Movie-, los hermanos Marlon y Shawn Wayans supieron captar el desinterés de una nueva generación poco proclive al humor inteligente, y le dieron exactamente lo que querían: gags físicos, básicos y de mal gusto, aderezados por referencias a los éxitos cinematográficos del momento. Scary Movie 1 y 2 cumplieron, y predijeron “la risa meme” y las redes sociales, que hoy sufrimos a diario.

Sin embargo, luego de dos entregas muy exitosas, los Wayans se animaron a renegociar condiciones económicas, y el entonces todopoderoso Harvey Weinstein los echó del proyecto que ellos mismos habían creado. Hubo volantazo y otros tres títulos, uno peor que el otro. Al punto de haber elevado a la original a un estatus de culto. Y a decir verdad, a la distancia, se podría decir que no era tan mala. ¿Será la indulgencia que da la edad o por aquello de “En el país de los ciegos…”?

Con el género de parodia muerto y sepultado, y la actual corrección política (que hoy repudiaría el 90 por ciento de los chistes que hace un cuarto de siglo hacían reír), intentar una reinvención de la saga parecía casi imposible. Sin embargo, con los hermanos Wayans de regreso, y una inteligente construcción de guion, Scary Movie, terroríficamente incorrecta consigue borrar los malos recuerdos y conectar directamente con aquello que dio inicio a todo.

Con los hermanos Wayans de regreso, y una inteligente construcción de guion, Scary Movie, terroríficamente incorrecta consigue borrar los malos recuerdos y conectar directamente con aquello que dio inicio a todo IMDB

Con el factor nostalgia como mascarón de proa, esta sexta Scary Movie retoma trama y personajes de los primeros films, al mismo tiempo que se burla sangrientamente de aquellos hijos bastardos, nacidos tras la salida de los Wayans. Así, la trama vuelve a girar sobre Ghostface y su intención de asesinar a una nueva generación de víctimas, al mismo tiempo de cobrarle facturas pendientes a sus mayores (el cuarteto original capitaneado por Anna Faris, Regina Hall, junto a Marlon y Shawn Wayans). La pregunta es: ¿Si las franquicias de terror se han convertido en parodias de sí mismas, qué se puede hacer? Y la respuesta que ofrece Scary Movie es: parodia a las películas de parodia.

El rizado rizo funciona cuando entra en juego el cariño por la saga y su legión de admiradores. Porque si este film se ríe de Scream, Halloween, La sustancia, Terrifier, Weapons, Merlina y una docena de títulos más, también se burla de aquellos engranajes que cimentaron su fama. Esta vez, Scary Movie no se perdona ni a sí misma.

Anna Faris y Regina Hall vuelven a ponerse al frente del elenco en esta sexta entrega

Al mismo tiempo, y como otra respuesta a la pregunta: ¿Qué podemos parodiar en 2026? La respuesta obvia es: la política. Así, el guion se divierte (y mucho) con los entretelones de la era Trump, el ascenso de la derecha, la religión, el racismo, la dictadura de las redes y sus influencers, o los debates de género. También, claro, se toma su tiempo para ocuparse de Weinstein y su debacle.

Con el correr de las entregas, la saga de Scary Movie había perdido lo único que mantenía la estructura en pie: su lógica. Este retorno, menos bestial que en sus comienzos, pero más certero en sus objetivos, puede que desilusione un poco a un nuevo público que llega a ella vía Tik Tok. Quienes la acompañaron y crecieron a la par de ella, podrán reconciliarse en las diferencias y reconocer que, finalmente, la historia encontró un objetivo claro. Y por ende, una razón de ser.