Todos los ganadores del Bafici

Hoy, a las 11, se dieron a conocer los ganadores de los premios oficiales y no oficiales del 22° Bafici, el festival de cine más importante de la región que, con las producciones nacionales como protagonistas, presentó lo más innovador y la vanguardia del cine mundial.

O livro dos prazeres, de Marcela Lordy (Brasil/Argentina) obtuvo una Mención Especial en la Competencia oficial americana gentileza bafici

Aquí todos los ganadores:

COMPETENCIA OFICIAL AMERICANA

El jurado estuvo compuesto por Kristyna Balaban (Canadá), Ilaria Chiesa (Italia), Kim Krizan (Estados Unidos), J de Los Planetas (España) y Camila Sosa Villada (Argentina).

Mejor actuación: Premio ex aequo para Ayla Gresto por su labor en Ainda temos a imensidão da noite, de Gustavo Galvão (Brasil/Alemania) y para Simone Spoladore por su labor en O livro dos prazeres, de Marcela Lordy (Brasil/Argentina).

Mejor cortometraje: Blanes esquina Müller, de Nicolás Botana (Uruguay)

Mejor dirección: Eduardo Giralt Brun y Emmanuel Massú por Los plebes (México)

Mención especial en largometraje: O livro dos prazeres, de Marcela Lordy (Brasil/Argentina)

El premio a Mejor Largometraje es auspiciado por el Complejo Teatral de Buenos Aires que otorga un premio de exhibición para el estreno comercial en la Sala Leopoldo Lugones y es para Vacío, de Paul Venegas (Ecuador/Uruguay)

El Gran Premio de la Competencia Americana es otorgado por HD Argentina, que premia al ganador con servicios de posproducción 2K, la generación de un (1) máster DCP 2K a partir de un máster digital y 2 copias. La película ganadora es Cosas que no hacemos, de Bruno Santamaría Razo (México).

Ana Katz ganó por su actuación en el film Fabián canta gentileza bafici

COMPETENCIA OFICIAL ARGENTINA

El jurado estuvo compuesto por Élise Labbe (Canadá), Jaime Manrique (Colombia), Kris Niklison (Argentina), Tim Redford (Francia) e Ilda Santiago (Brasil).

Mejor actuación: Ana Katz por su labor en Fabián canta, de Diego Crespo

Los premios a Mejor Cortometraje fueron dos de igual categoría. El primero, auspiciado por Pomeranec y Lahaye Media, es para Fabián canta, de Diego Crespo. Pomeranec premia al ganador con el diseño de sonido y armado de bandas, incluyendo la producción de música original, de un cortometraje de hasta 30 minutos y Lahaye Media con un encoding DCP para cortometraje de hasta 30 minutos.

El segundo, auspiciado por ZUB Sonido y Lahaye Media, es para Ob Scena, de Paloma Orlandini Castro.

El premio a Mejor dirección de la Competencia oficial argentina fue para Jonathan Perel, por su película Responsabilidad empresarial gentileza bafici

El premio a Mejor dirección fue para Jonathan Perel por su película Responsabilidad empresarial, y obtuvo un premio económico de $100.000 otorgado por el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

El premio a Mejor largometraje, auspiciado conjuntamente por HD Argentina, CUBIC Post, INCAA-RECAM “30 años del Mercosur” y el Complejo Teatral de Buenos Aires, fue para Qué será del verano, de Ignacio Ceroi.

HD Argentina otorga al ganador un servicio de equipamiento 4K por CUATRO semanas de CINCO días de rodaje cada una. CUBIC Post otorga un premio de CINCO jornadas de corrección de color con colorista y CINCO jornadas de mezcla de sonido con operador y autoría de DCP. El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) entrega el Premio INCAA-RECAM “30 años del Mercosur”, que consiste en el subtitulado al portugués o inglés del largometraje ganador y la suma de CIEN MIL PESOS ($100.000) por la adquisición de derechos de exhibición en la Red de Salas Digitales del MERCOSUR. Por su parte, el Complejo Teatral de Buenos Aires otorga un premio de exhibición para el estreno comercial en la Sala Leopoldo Lugones.

El Gran premio de la Competencia Argentina está auspiciado por La Burbuja Sonido, Cinecolor Argentina y el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires otorga un premio de $200.000.

La película ganadora del Gran premio es Implosión, de Javier Van de Couter (Argentina/Chile).

Implosión, ganadora de la Competencia Argentina gentileza

COMPETENCIA OFICIAL INTERNACIONAL

El jurado estuvo compuesto por Ricardo Bedoya (Perú), Anahí Berneri (Argentina), Olivia Cooper-Hadjain (Francia), Gonzalo García Pelayo (España) y Cristián Sánchez (Chile).

Mención especial en actuación: Amalia Ulman y Ale Ulman por su labor en la película El planeta, de Amalia Ulman (España)

Mejor actuación: Elisa Carricajo por su labor en Bahía Blanca, de Rodrigo Caprotti (Argentina)

Mención especial en cortometraje: Hide, de Daniel Gray (Francia/Hungría/Canadá)

Mejor cortometraje: Catavento, de João Rosas (Portugal)

Mejor dirección: Amalia Ulman por la película El planeta (España)

Mención especial en largometraje: O amor dentro da cãmera, de Jamille Fortunato y Lara Beck Belov (Brasil)

Elisa Carricajo ganó por su trabajo en la película Bahía Blanca, de Rodrigo Caprotti gentileza bafici

El premio a Mejor largometraje es auspiciado por Kabinett y el Complejo Teatral de Buenos Aires. Kabinett, plataforma de streaming para obras art-house, independientes y de culto, otorga al ganador un premio de adquisición para el catálogo de la plataforma por USD 1500, y el Complejo Teatral de Buenos Aires otorga un premio de exhibición para el estreno comercial en la Sala Leopoldo Lugones. El mejor largometraje de la Competencia Internacional es The Nose or the Conspiracy of Mavericks, de Andrei Khzhanovsky (Rusia).

El Gran Premio de la Competencia Internacional está auspiciado también por el Complejo Teatral de Buenos Aires, que otorga un premio de exhibición para el estreno comercial en la Sala Leopoldo Lugones del Teatro General San Martín. La película ganadora del Gran premio es Mi última aventura, dirigida por Ezequiel Salinas y Ramiro Sonzini (Argentina).

Mi última aventura, ganadora del Gran Premio gentileza

PREMIOS NO OFICIALES

El Premio FLOW al Cine Argentino fue para Una casa sin cortinas, de Julián Troksberg, en la categoría largometraje, y para Fabián canta, de Diego Crespo, en cortometraje. En esta primera oportunidad, el jurado estuvo integrado por Paula Hernández, Iair Said y Antonio Álvarez.

El Premio Gong Producciones Argentina a la mejor ópera prima nacional es para Rancho, de Pedro Speroni. El Jurado estuvo integrado por Violeta Uman, María Valdéz, Juan José Vidal, Lucas Granero y Pablo Piedras.

Feisal (Federación de Escuelas de la Imagen y el Sonido de América Latina)

El jurado estuvo integrado por Marcelo Trotta, Anabella Speciale y Rodrigo Cepeda.

Mención especial: Cosas que no hacemos, de Bruno Santamaría Razo (México).

Mejor largometraje de directores latinoamericanos de hasta 35 años de entre todas las competencias: El planeta, de Amalia Ulman.

ACCA (Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina)

El jurado estuvo integrado por Alejandra Quevedo, Jesica Taranto y Mercedes Orden.

Mejor película de la Competencia Argentina: Algo se enciende, de Luciana Gentinetta.

El Premio FLOW al Cine Argentino fue para Una casa sin cortinas, de Julián Troksberg, en la categoría largometraje documental gentileza bafici

ASA (Asociación Argentina de Sonidistas Audiovisuales) + Equaphone

El jurado estuvo integrado por Germán Sánchez, Marilina Gimenez y María Celeste Palma.

Mención especial: Moacir y yo, de Tomás Lipgot, con la labor de Ana Mouriño en sonido.

Mejor diseño de sonido: Canal 54, de Lucas Larriera, con sonido de Mercedes Gaviria.

ADF (Asociación Argentina de Autores de Fotografía Cinematográfica)

El jurado estuvo integrado por Carla Lucarella, Christian Cottet y Delfina Margulis Darriba.

Mejor dirección de fotografía en largometraje de la Competencia Internacional: Laura Imery Almario por su trabajo en Dopamina, de Natalia Imery Almario (Colombia/Uruguay/Argentina).

SIGNIS (Asociación Católica Mundial para la Comunicación)

El jurado estuvo integrado por: Pamela Aleman, Oscariny Hennig y Marcelo Fernández.

Mención especial: O amor dentro da cãmera, de Jamille Fortunato y Lara Beck Belov (Brasil)

Mejor largometraje de la Competencia Internacional: Mari, de Adriana Yurcovich y Mariana Turkieh (Argentina)

SAE + EDA (Sociedad Argentina de Editores Audiovisuales + Asociación Argentina de Editores Audiovisuales)

El jurado estuvo integrado por Laura Palottini, Martín Sappia y Cecilia Almeida, quienes otorgaron una licencia oficial de Avid Media Composer.

Mejor montaje de largometraje de la Competencia Argentina: Clara Frías y Benjamín Ellenberger por su trabajo de edición en la película Cuando la primavera se escapa, se libera el sueño, de Eugenia Alonso (Argentina)

AADA (Asociación Argentina de Directores de Arte de la Industria y Medios Audiovisuales)

El jurado estuvo integrado por Eugenio Zanetti, Alejandra Isler y Ana Cambre, quienes distinguieron a la mejor dirección de arte de película argentina en todas las competencias.

Mejor dirección de arte: Guillermo Beluzo, Cecilia Taybo y Renata Montalbano por su trabajo conjunto en el film Bahía Blanca, de Rodrigo Caprotti.

BAFC + APPLAA (Buenos Aires Film Commission + Asociación de Productoras y Productores de Locaciones Audiovisuales en Argentina)

El jurado estuvo integrado por Valeria Pérez Delgado, Eugenia D’Alessio, Alejandra Vardé, Sebastián Cerezo, Mariano Cukar y Marcelo Martínez.

Mejor diseño de locación de largometraje en Competencia Argentina: Implosión, de Javier Van de Couter (Argentina/Chile).

FIPRESCI (Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica)

El jurado estuvo integrado por Federico Karstulovich, José Antonio Teodoro y Neusa María Barbos.

Mejor película de la Competencia Americana: Directamente para video, de Emilio Silva Torres (Uruguay/Argentina).

