Kris Niklison fue sobreseída de culpa y cargo tras la denuncia que le hicieron tres actores

La reconocida directora cinematográfica Kris Niklison quedó sobreseída de culpa y cargo tras una denuncia que le hicieron el año pasado los actores Daniel Aráoz, Roly Serrano y Romina Gaetani, luego de haber trabajado juntos en la obra por streaming Cajas chinas. La directora de Diletante (film con el que recorrió los mejores festivales del mundo junto con su madre y protagonista, Bella Jordán) y de la aclamada Vergel (que hasta llegó a proyectar en funciones especiales en su casa, real escenario del film) decidió comunicarse con los medios para dar a conocer la sentencia de sobreseimiento. El año pasado los actores hicieron conocer su denuncia sin demasiados argumentos a través de varios programas televisivos, pero la directora optó el silencio hasta el fallo del juez.

Dictada en la denuncia penal presentada por los actores en agosto de 2020, la cineasta que recientemente estrenó el film Perros en el Bafici, festival en el cual también se desempeñó como miembro del jurado; emitió el siguiente comunicado: “Al público y a la prensa, que con tanto cariño acompañan cada una de mis obras y que conocieron a través de ellas mi casa y a mi madre, tengo el agrado de comunicarles que he sido sobreseída en la falsa denuncia de estafa que me hicieran los actores Daniel Aráoz, Roly Serrano y Romina Gaetani en relación a la obra Cajas chinas, concebida y dirigida por mí y transmitida vía streaming por Ticketek. Agradezco la amorosidad y el apoyo incondicional de los demás miembros del elenco y del equipo completo de producción, administración, prensa, redes, diseño, asesoramiento, motion graphics y distribución. Sobreseída de todo cargo con pruebas irrefutables de que no sólo no hubo estafa alguna, sino que fui yo la perjudicada emocional y económicamente, puedo hacer saber ahora la maniobra de la cual fui víctima: una armadilla orquestada para desprestigiarme e intentar quedarse –a través de una mediación civil que acompañó la falaz acusación– con el resultado de mi esfuerzo y trabajo”, manifestó en el comunicado que envió a los medios.

“Es de una gran ironía que un proyecto humorístico que imaginé para alivianar el peso de esta dura pandemia, haya acabado mostrándome el lado más oscuro del ser humano”, concluye su misiva Kris Niklison.

La sentencia del juez Guillermo Rodríguez, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 23 resuelve: “Sobreseer a María Cristina Niklison... en la presente causa N° 34978/2020, en orden al hecho que se le atribuyera, haciendo expresa mención que la presente investigación no afecta el buen nombre y honor que hubiera gozado la nombrada”.

