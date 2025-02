Se entregaron los premios Razzie a lo peor del cine y uno de los ganadores, Francis Ford Coppola, agradeció su “distinción”

Este domingo, se llevará a cabo una nueva ceremonia de entrega de los Oscar, el premio que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood otorga a los mejores de la industria. Pero antes de que se conozca a los ganadores de la codiciada estatuilla, como ocurre todos los años para estas fechas, se conocieron los vendedores de otro galardón que nadie quiere obtener: los Razzie.

En este caso, una de las grandes “favoritas” a alzarse con la mayor cantidad de estatuillas a “lo por del año”, no “defraudó”. Se trata del híbrido de Sony, disponible en Disney+, Madame Web. La película -que no está claro si pertenece o no al universo del Hombre Araña- no solo fue un fracaso de taquilla y cosechó pésimas críticas, sino que terminó imponiéndose en tres categorías de los Razzie: peor película, peor actriz y al peor guion .

Seguramente, este premio no sorprendió a su protagonista, Dakota Johnson. Es que, previamente, la actriz confesó que el guion del film “cambió” drásticamente desde que lo leyó por primera vez y confesó que no volvería a “hacer algo parecido”.

“Fue una experiencia increíble para mí hacer esa película”, dijo Johnson en una entrevista publicada por Bustle. “Nunca había hecho algo así antes y probablemente nunca vuelva a hacerlo. Ahora lo sé. Pero a veces, en esta industria te comprometés con algo que parece ser de una manera y luego, mientras lo estás haciendo, se convierte en algo completamente diferente . Entonces, pensás: ‘Espera, ¿qué?’ Pero fue una verdadera experiencia de aprendizaje, y por supuesto no es agradable ser parte de algo que está hecho trizas, pero no puedo decir que no lo entiendo”.

Jerry Seinfeld, por su parte, se impuso en la categoría de peor actor por su desempeño en , Sin glasear la película de Netflix que protagonizó, escribió y dirigió. Su compañera de elenco, Amy Schumer, lo acompañó y se quedó con el premio a la peor actriz de reparto .

Megalopolis , el último film de Francis Ford Coppola es otra de las películas que cosechó varias nominaciones, pero en su caso, solo logró quedarse con un premio: el de peor director . Rápido de reflejos, el realizador recurrió a sus redes para “agradecer” la distinción.

“ Estoy encantado de aceptar el premio Razzie en tantas categorías importantes por Megalópolis y por el distintivo honor de ser nominado como el peor director, el peor guion y la peor película en un momento en que tan pocos tienen el coraje de ir en contra de las tendencias prevalecientes de la actualidad. ¡Haciendo cine!“, escribió el realizador en su cuenta de Instagram.

Y continuó: “En este naufragio del mundo actual, donde el arte se le da puntajes como si se tratara de lucha libre profesional, elegí no seguir las reglas cobardes impuestas por una industria que está aterrorizada de correr riesgos. A pesar de la enorme piscina de jóvenes talentos a su disposición, no pueden crear imágenes que seguirán siendo relevantes y vigentes dentro de 50 años”.

“¡Qué honor estar junto a un gran y valiente cineasta como Jacques Tati, que se empobreció completamente para hacer uno de los fracasos más queridos del cine, Playtime! Mi más sincero agradecimiento a todos mis brillantes colegas que se unieron a mí para hacer nuestra obra de arte, Megalópolis, y recordarnos que la taquilla es sólo dinero, y como la guerra, la estupidez y la política no tienen lugar verdadero en nuestro futuro “, finalizó. El film del laureado director cosechó, además, otro premio, el de peor actor de reparto, que quedó en manos de Jon Voight.

Otra de las grandes favoritas, y la que cosechó el mayor número de nominaciones, fue Guasón 2: Folie à Deux, la fallida secuela de la exitosa y aclamada Guasón, de 2019.

Si por esa primera película del antihéroe de Ciudad Gótica Joaquin Phoenix se alzó con el Oscar, este año no tuvo la misma suerte. Junto con su coprotagonista, la talentosa Lady Gaga, el actor se impuso en la categoría de peor pareja en pantalla. El film, además, fue considerado la peor secuela del año.

La única que seguramente se habrá sentido feliz al ver su nombre entre los ganadores del año fue Pamela Anderson. La actriz canadiense consiguió el esperado Razzie Redeemer, que “redime” a los vencedores de años anteriores cuando los organizadores consideran que consiguió una performance superadora . En su caso, consiguió el reconocimiento por su trabajo en The Last Showgirl.

El listado de ganadores

Peor película

Madame Web

Peor actor

Jerry Seinfeld (Sin glasear)

Peor actriz

Dakota Johnson (Madame Web)

Peor actor de reparto

Jon Voight (Megalopolis, Reagan, Shadow Land y Strangers)

Peor actriz de reparto

Amy Schumer (Sin glasear)

Peor director

Francis Ford Coppola (Megalópolis)

Peor combinación de pantalla

Joaquin Phoenix y Lady Gaga (Guasón 2: Folie à Deux)

Peor precuela, remake, plagio o secuela

Guasón 2: Folie à Deux

Peor guion

Madame Web

LA NACION