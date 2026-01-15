“Asqueada”: Pamela Anderson reveló cómo se sintió al coincidir con Seth Rogen en los Globo de Oro

Pamela Anderson está viviendo una merecida segunda vuelta triunfal. Sin embargo, el hecho de comenzar a pertenecer a las grandes ligas de Hollywood no solo le depara buenos momentos. La última entrega de los premios Globo de Oro, a la que fue invitada para entregar una de las estatuillas, fue para ella un claro ejemplo de que pertenecer tiene sus privilegios, pero también sus desventajas.

La actriz, fiel a su estilo frontal y sin máscaras, confesó cómo se sintió al ver en la ceremonia a Seth Rogen, el productor de Pam & Tommy, la serie que repasó, en clave de comedia, uno de los momentos más injustos y vergonzosos de su carrera y de su vida.

Pamela Anderson, de punta en blanco, en la última entrega de los Globo de Oro MONICA SCHIPPER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La protagonista de La última gran actuación reveló en el programa SiriusXM, conducido por Andy Cohen que aquella noche, después de entregarle el premio a mejor actriz de musical o comedia a Rose Byrne, “se fue directo a la cama” porque no soportó ver a Rogen, de 43 años, entre el público.

“Seth Rogen hizo esa serie sin haber hablado nunca conmigo. ¿Cómo puede alguien hacer una serie de televisión sobre los momentos difíciles de tu vida y sin al menos consultarte? ¡Soy un ser humano vivo y palpitante! ¡Hola! ¡Estoy aquí!”, explicó.

Cuando Cohen le preguntó si se lo había cruzado con el productor durante la ceremonia o solo lo había visto a lo lejos, Pamela recordó: “Estaba entre las mesas de los Globos de Oro, así que estábamos bastante cerca”.

En otro momento de la ceremonia, Seth Rogen fue premiado como mejor actor de comedia por su interpretación en la serie The Studio Kevork Djansezian - CBS Broadcasting

Con respecto a cuál fue su reacción al verlo, Anderson confesó que ni le sostuvo la mirada ni le dio vuelta la cara. “En estas situaciones, suelo andar de puntillas. Es muy incómodo estar rodeada de tanta gente. Todavía no me siento como en casa en esas salas. Me siento, ya sabes, incómoda”, explicó primero.

Y después, ahondó: “Así que no fui directo hacia él, pero en mi mente sí. Y le dije lo que sentía. Así que estaba ahí sentada, pensando”.

“Me sentí un poco asqueada. Y sentí que, ya sabes, he estado muy ocupada trabajando. He hecho cinco películas el año pasado. Así que he estado ocupada, pero a veces estas cosas te golpean y te sentís un poco deprimida”, reveló. Y continuó tratando de poner en palabras sus sensaciones: “No lo sé. Simplemente me sentí un poco mal. Pero con el tiempo, ojalá él me contacte y se disculpe. Ojalá suceda”.

El entrevistador le preguntó si esa potencial disculpa la haría sentir mejor, pero la actriz se mostró algo escéptica al respecto: “Todavía tengo sentimientos complicados sobre todo este asunto”, indicó.

Pamela Anderson y Tommy Lee en los años noventa

“Bueno, soy un blanco fácil. Cuando sos una persona pública, dicen que no tenés derecho a la privacidad. Pero tus secretos más oscuros y profundos, o las tragedias de tu vida, no deberían ser el eje central de una serie de televisión. Eso me molestó”, explicó Anderson. La protagonista de Y dónde está el policía y Baywatch señaló, además, que la situación le resulta aun más dolorosa porque la serie retrataba “el peor momento” de su vida”.

Sin embargo, también señaló que no iba a dejar que eso la afectara nuevamente, y agregó: “Hay cosas peores sucediendo en el mundo”.

Lily James y Sebastian Stan en una escena de la polémica serie Erin Simkin

En su documental de Netflix, Pamela, A Love Story, la actriz ya había dejado en claro que, según su perspectiva, los productores de Pam & Tommy, incluido Rogen, deberían haber contado con su permiso para hacer la serie. "Nadie sabe realmente todo lo que tuvimos que atravesar en aquel momento", indicó.

Una vez estrenada la serie, la actriz le dijo a Entertainment Tonight que “no tenía ningún deseo” de verla, y la catalogó como “una historia semificticia sobre su vida”. “Nunca vi el video, nunca voy a ver esto”, señaló, en referencia al video en el que se la veía manteniendo relaciones con su entonces marido, Tommy Lee, y que terminó viralizándose en 1995 haciendo añicos su carrera y su vida personal.

Seth Rogen en una escena de Pam & Tommy Prensa Star+

La serie está protagonizada por Lily James (Anderson) y Sebastian Stan (Tommy Lee) y Rogen, además de producirla, también forma parte del elenco, como Rand Gauthier, teólogo amateur, carpintero, actor pornográfico ocasional, y uno de los delincuentes que violenta la caja fuerte de la pareja y encuentra el polémico video íntimo.