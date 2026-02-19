De Pamela Anderson a Dua Lipa, los mejores looks de la alfombra roja de la Berlinale

Desde el jueves 12, día en que arrancó la 76° edición de la Berlinale, la alfombra roja de uno de los festivales de cine más prestigiosos se convirtió en una pasarela ecléctica. Desde Dua Lipa (en su rol de acompañante) hasta Pamela Anderson, pasando por la estrella en ascenso Florence Hunt –famosa por su papel en la serie Bridgerton–, todas dejaron su huella al enfrentar los flashes. La ex chica Baywatch se lució como una auténtica diva del Old Hollywood con un vestido de Carolina Herrera. Pero si hay alguien que dejó a todos boquiabiertos esa fue Dua Lipa, quien escoltó a su pareja Callum Turner, protagonista del film Rosebush Pruning (en competencia en el festival), con un sensual diseño de Chanel. Por su parte, Juliette Binoche e Isabelle Hupert eligieron el clásico binomio blanco y negro para su paso por la red carpet. Florence Hunt –que comparte cartel con Binoche en la película Queen at the Sea– eligió un atuendo de la colección primavera-verano 2016 de Dior.

Pamela Anderson posó en la red carpet con un vestidazo de Carolina Herrera Resort 2026 en rosa y verde, sin mangas, sobrefalda con cola y voluminoso chal. Las joyas, de Pandora Getty Images

Isabelle Huppert llevó un diseño de Balenciaga, compuesto por camisa blanca, corbata negra, capa, guantes de ópera larguísimos, de cuero, y falda con cola Getty Images

Michelle Yeoh, ganadora del Oso de Oro honorario en reconocimiento a sus más de 40 años en la industria cinematográfica, eligió un strapless de la colección primavera 2026 de Armani Privé, adornado con cristales. La gargantilla y el brazalete de diamantes, el reloj Richard Mille y su impactante anillo se llevaron todas las miradas Getty Images

Juliette Binoche, en blanco y negro. ¿El detalle? La chaqueta corta de piel Getty Images

Dua Lipa posa con su pareja, el actor Callum Turner. La cantante encendió la alfombra roja con un vestido negro de encaje, con escote bardot, hecho para ella por Chanel. Lo complementó con stilettos de charol al tono y una importante gargantilla Bvlgari Getty Images

Florence Hunt eligió un diseño vintage de la colección primavera-verano 2016 de Dior Getty Images