LA NACION

De Pamela Anderson a Dua Lipa, los mejores looks de la alfombra roja de la Berlinale

Te mostramos quiénes estuvieron y qué llevaron puesto

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
Pamela Anderson, Florence Hunt y Dua Lipa se lucieron en la red carpet
Pamela Anderson, Florence Hunt y Dua Lipa se lucieron en la red carpetGetty Images

Desde el jueves 12, día en que arrancó la 76° edición de la Berlinale, la alfombra roja de uno de los festivales de cine más prestigiosos se convirtió en una pasarela ecléctica. Desde Dua Lipa (en su rol de acompañante) hasta Pamela Anderson, pasando por la estrella en ascenso Florence Hunt –famosa por su papel en la serie Bridgerton–, todas dejaron su huella al enfrentar los flashes. La ex chica Baywatch se lució como una auténtica diva del Old Hollywood con un vestido de Carolina Herrera. Pero si hay alguien que dejó a todos boquiabiertos esa fue Dua Lipa, quien escoltó a su pareja Callum Turner, protagonista del film Rosebush Pruning (en competencia en el festival), con un sensual diseño de Chanel. Por su parte, Juliette Binoche e Isabelle Hupert eligieron el clásico binomio blanco y negro para su paso por la red carpet. Florence Hunt –que comparte cartel con Binoche en la película Queen at the Sea– eligió un atuendo de la colección primavera-verano 2016 de Dior.

Pamela Anderson posó en la red carpet con un vestidazo de Carolina Herrera Resort 2026 en rosa y verde, sin mangas, sobrefalda con cola y voluminoso chal. Las joyas, de Pandora
Pamela Anderson posó en la red carpet con un vestidazo de Carolina Herrera Resort 2026 en rosa y verde, sin mangas, sobrefalda con cola y voluminoso chal. Las joyas, de PandoraGetty Images
Isabelle Huppert llevó un diseño de Balenciaga, compuesto por camisa blanca, corbata negra, capa, guantes de ópera larguísimos, de cuero, y falda con cola
Isabelle Huppert llevó un diseño de Balenciaga, compuesto por camisa blanca, corbata negra, capa, guantes de ópera larguísimos, de cuero, y falda con colaGetty Images
Michelle Yeoh, ganadora del Oso de Oro honorario en reconocimiento a sus más de 40 años en la industria cinematográfica, eligió un strapless de la colección primavera 2026 de Armani Privé, adornado con cristales. La gargantilla y el brazalete de diamantes, el reloj Richard Mille y su impactante anillo se llevaron todas las miradas
Michelle Yeoh, ganadora del Oso de Oro honorario en reconocimiento a sus más de 40 años en la industria cinematográfica, eligió un strapless de la colección primavera 2026 de Armani Privé, adornado con cristales. La gargantilla y el brazalete de diamantes, el reloj Richard Mille y su impactante anillo se llevaron todas las miradas Getty Images
Juliette Binoche, en blanco y negro. ¿El detalle? La chaqueta corta de piel
Juliette Binoche, en blanco y negro. ¿El detalle? La chaqueta corta de pielGetty Images
Dua Lipa posa con su pareja, el actor Callum Turner. La cantante encendió la alfombra roja con un vestido negro de encaje, con escote bardot, hecho para ella por Chanel. Lo complementó con stilettos de charol al tono y una importante gargantilla Bvlgari
Dua Lipa posa con su pareja, el actor Callum Turner. La cantante encendió la alfombra roja con un vestido negro de encaje, con escote bardot, hecho para ella por Chanel. Lo complementó con stilettos de charol al tono y una importante gargantilla BvlgariGetty Images
Florence Hunt eligió un diseño vintage de la colección primavera-verano 2016 de Dior
Florence Hunt eligió un diseño vintage de la colección primavera-verano 2016 de DiorGetty Images
La tapa de revista ¡Hola! de esta semana
La tapa de revista ¡Hola! de esta semanaFoto: Marcelo Rodrïguez
LA NACION
Revista Hola
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Revista ¡HOLA!
  1. Quién es este chico de infancia humilde que se convirtió en estrella y hoy todos hablan de él
    1

    “Había necesidades”. Quién es este chico de infancia humilde que se convirtió en estrella y hoy todos hablan de él

  2. Las fotos de su primer verano esteño junto a su hija Kahlo Milagro
    2

    Eduardo y Elina Costantini: Las fotos de su primer verano esteño junto a su hija Kahlo Milagro

  3. El brillante regreso de Angelina Jolie, así están hoy los hijos de Sarah Jessica Parker y el look “diva de Hollywood” de Meghan
    3

    El brillante regreso de Angelina Jolie, así están hoy los hijos de Sarah Jessica Parker y el look “diva de Hollywood” de Meghan

  4. Supermodelo legendaria, se convirtió en ícono y su corazón tiene un único dueño desde hace treinta años
    4

    Los 60 de Cindy Crawford. Supermodelo legendaria, se convirtió en ícono y su corazón tiene un único dueño desde hace treinta años