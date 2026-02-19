De Pamela Anderson a Dua Lipa, los mejores looks de la alfombra roja de la Berlinale

Te mostramos quiénes estuvieron y qué llevaron puesto
Desde el jueves 12, día en que arrancó la 76° edición de la Berlinale, la alfombra roja de uno de los festivales de cine más prestigiosos se convirtió en una pasarela ecléctica. Desde Dua Lipa (en su rol de acompañante) hasta Pamela Anderson, pasando por la estrella en ascenso Florence Hunt –famosa por su papel en la serie Bridgerton–, todas dejaron su huella al enfrentar los flashes. La ex chica Baywatch se lució como una auténtica diva del Old Hollywood con un vestido de Carolina Herrera. Pero si hay alguien que dejó a todos boquiabiertos esa fue Dua Lipa, quien escoltó a su pareja Callum Turner, protagonista del film Rosebush Pruning (en competencia en el festival), con un sensual diseño de Chanel. Por su parte, Juliette Binoche e Isabelle Hupert eligieron el clásico binomio blanco y negro para su paso por la red carpet. Florence Hunt –que comparte cartel con Binoche en la película Queen at the Sea– eligió un atuendo de la colección primavera-verano 2016 de Dior.
