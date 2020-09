Sharon Stone contó con qué actor se dio el mejor beso de ficción

Sharon Stone recordó el mejor beso que recibió en una ficción Crédito: GROSBY GROUP

Sharon Stone abrió su arcón de los recuerdos y reveló quién fue el coprotagonista que mejor la besó. Y su respuesta, quizás, no fue la más esperada.

La actriz, que está en plena promoción de la serie Ratched,participó del programa Watch What Happens Live With Andy Cohen e hizo un ranking sobre los diferentes besos que recibió en la ficción. Michael Douglas, Arnold Schwarzenegger y Sylvester Stallone fueron algunos de los hombres que trabajaron con ella, pero hubo uno que, según contó, fue el mejor besador. "Bueno, Robert De Niro era sin duda el mejor besador", dijo Stone, respondiendo una pregunta de un fan. "Sí, Bob era lejos el mejor besador".

Trabajaron juntos en Casino y según confesó ella sentía tanto respeto por él que piensa que esa podría ser la razón por la que nunca se olvidará de ese beso. "Fue el actor que más admiré durante toda mi carrera, era como: 'Solo quiero sentarme al otro lado de la mesa con Robert De Niro'. Tal vez por eso lo viví de una manera tan extraordinaria, con gran respeto. El beso fue un momento cumbre para mí. Había mucho puesto ahí ", dijo.

Y agregó: "Pero para empezar, estaba tan locamente enamorada de él como actriz, que probablemente podría haberme golpeado en la cabeza con un martillo y yo habría dicho, '¡Oh, sí!' Pero fue bastante fabuloso". Sobre el resto de los actores que besó no tiene tan buenos recuerdos. "No sé si puedo comparar nada más con eso. Todo lo demás era como 'meh'", lanzó Stone"

