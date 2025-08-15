En fotos: de las vacaciones familiares de Matt Damon en Ibiza al beso entre Mark Ruffalo y Natalie Portman

Se trata de Natalie Portman y Mark Ruffalo, que fueron vistos filmando una escena de Good Sex, la comedia romántica dirigida, escrita y producida por Lena Dunham que los tiene como protagonistas. La historia se centra en Ally (Portman), una terapeuta de pareja de 40 años que, tras una larga relación fallida, vuelve a explorar la escena de citas y termina involucrada con un joven hipster (interpretado por Tucker Pillsbury) y un hombre maduro y exitoso (Ruffalo)

Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group