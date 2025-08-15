LA NACION

En fotos: de las vacaciones familiares de Matt Damon en Ibiza al beso entre Mark Ruffalo y Natalie Portman

Esta semana, algunas de las máximas celebridades de Hollywood disfrutaron de exclusivos estrenos y de escapadas a lugares de ensueño

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
En fotos: de las vacaciones de Matt Damon en Ibiza al beso entre Mark Ruffalo y Natalie Portman
En fotos: de las vacaciones de Matt Damon en Ibiza al beso entre Mark Ruffalo y Natalie PortmanGrosby Group - G3/The Grosby Group
A sus 54 años, Matt Damon fue visto disfrutando del sol de Ibiza, luciendo un cuerpo musculoso y sus impresionantes abdominales. El actor se encuentra en la ciudad española junto a su esposa, la argentina Luciana Barroso, sus hijos y amigos, entre los que se encontraba el empresario y filántropo estadounidense Ted Waitt
A sus 54 años, Matt Damon fue visto disfrutando del sol de Ibiza, luciendo un cuerpo musculoso y sus impresionantes abdominales. El actor se encuentra en la ciudad española junto a su esposa, la argentina Luciana Barroso, sus hijos y amigos, entre los que se encontraba el empresario y filántropo estadounidense Ted Waitt Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group
Durante los últimos meses, el actor se sometió a un exhaustivo entrenamiento para interpretar a Ulises en la próxima adaptación cinematográfica de La Odisea dirigida por Christopher Nolan
Durante los últimos meses, el actor se sometió a un exhaustivo entrenamiento para interpretar a Ulises en la próxima adaptación cinematográfica de La Odisea dirigida por Christopher NolanGrosby Group - Backgrid/The Grosby Group
Lejos de allí, en las calles de Nueva York, precisamente en Downtown Manhattan, los transeúntes se sorprendieron al ver a dos superestrellas de Hollywood a los besos
Lejos de allí, en las calles de Nueva York, precisamente en Downtown Manhattan, los transeúntes se sorprendieron al ver a dos superestrellas de Hollywood a los besosGrosby Group - Backgrid/The Grosby Group
Se trata de Natalie Portman y Mark Ruffalo, que fueron vistos filmando una escena de Good Sex, la comedia romántica dirigida, escrita y producida por Lena Dunham que los tiene como protagonistas. La historia se centra en Ally (Portman), una terapeuta de pareja de 40 años que, tras una larga relación fallida, vuelve a explorar la escena de citas y termina involucrada con un joven hipster (interpretado por Tucker Pillsbury) y un hombre maduro y exitoso (Ruffalo)
Se trata de Natalie Portman y Mark Ruffalo, que fueron vistos filmando una escena de Good Sex, la comedia romántica dirigida, escrita y producida por Lena Dunham que los tiene como protagonistas. La historia se centra en Ally (Portman), una terapeuta de pareja de 40 años que, tras una larga relación fallida, vuelve a explorar la escena de citas y termina involucrada con un joven hipster (interpretado por Tucker Pillsbury) y un hombre maduro y exitoso (Ruffalo)Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group
También en Nueva York, Sharon Stone volvió a acaparar todas las miradas y los flashes al llegar a la grabación del programa conducido por Andy Cohen Watch What Happens Live
También en Nueva York, Sharon Stone volvió a acaparar todas las miradas y los flashes al llegar a la grabación del programa conducido por Andy Cohen Watch What Happens LiveGrosby Group - Splash News/The Grosby Group
De impecable blanco y con una enorme sonrisa, Helen Mirren asistió a la proyección de que se llevó a cabo en el Hotel Plaza de Nueva York de The Thursday Murder Club, la película que cuenta la historia de cuatro amigos jubilados que viven en una comunidad de retiro y resuelven casos policiales por diversión
De impecable blanco y con una enorme sonrisa, Helen Mirren asistió a la proyección de que se llevó a cabo en el Hotel Plaza de Nueva York de The Thursday Murder Club, la película que cuenta la historia de cuatro amigos jubilados que viven en una comunidad de retiro y resuelven casos policiales por diversiónTHEO WARGO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Otro de los protagonistas, Pierce Brosnam, también posó junto al afiche oficial de la película, que también cuenta en su elenco con Ben Kingsley, Celia Imrie, Naomi Ackie, Tom Ellis y Jonathan Pryce
Otro de los protagonistas, Pierce Brosnam, también posó junto al afiche oficial de la película, que también cuenta en su elenco con Ben Kingsley, Celia Imrie, Naomi Ackie, Tom Ellis y Jonathan PryceTHEO WARGO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Con su sencillez de siempre, Dakota Johnson fue fotografiada mientras realizaba compras en un supermercado de California
Con su sencillez de siempre, Dakota Johnson fue fotografiada mientras realizaba compras en un supermercado de California Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group
Luego, la actriz de Cincuenta sombras de Grey fue a lavar su camioneta en la ciudad de Calabasas
Luego, la actriz de Cincuenta sombras de Grey fue a lavar su camioneta en la ciudad de CalabasasGrosby Group - Backgrid/The Grosby Group
Como si el tiempo no pasara, Rod Stewart mostró todo su talento en el Anfiteatro Ascend, de Nashville, Tennessee; a bordo de su gira mundial One Last Time, el cantante se presentará en el Movistar Arena de Buenos Aires el 22, 23 y 24 de octubre
Como si el tiempo no pasara, Rod Stewart mostró todo su talento en el Anfiteatro Ascend, de Nashville, Tennessee; a bordo de su gira mundial One Last Time, el cantante se presentará en el Movistar Arena de Buenos Aires el 22, 23 y 24 de octubreJASON KEMPIN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Enfundado en un ajustado traje con estampado de leopardo, el músico cantó todos sus hits y dejó en claro que un verdadero rockstar no tiene edad
Enfundado en un ajustado traje con estampado de leopardo, el músico cantó todos sus hits y dejó en claro que un verdadero rockstar no tiene edad JASON KEMPIN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Freddie Stroma, David Denman, Nhut Le, Steve Agee, Anissa Matlock, Danielle Brooks, James Gunn, Jennifer Holland, John Cena, Sol Rodríguez y Frank Grillo asistieron al estreno de la segunda temporada de la serie de HBO Peacemaker, en el Lincoln Square Theater de Nueva York.
Freddie Stroma, David Denman, Nhut Le, Steve Agee, Anissa Matlock, Danielle Brooks, James Gunn, Jennifer Holland, John Cena, Sol Rodríguez y Frank Grillo asistieron al estreno de la segunda temporada de la serie de HBO Peacemaker, en el Lincoln Square Theater de Nueva York.DIMITRIOS KAMBOURIS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
También estuvo presente David Denman, el actor que interpretaba a Roy en The Office, que se suma a la serie en esta segunda temporada de la serie
También estuvo presente David Denman, el actor que interpretaba a Roy en The Office, que se suma a la serie en esta segunda temporada de la serieDIMITRIOS KAMBOURIS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Denzel Washington y su esposa Pauletta disfrutaron de una proyección exclusiva del film de Apple Highest 2 Lowest, una nueva versión del thriller High and Low de Akira Kurosawa, ambientada en las calles de Nueva York y con Wahington como protagonista y con dirección de Spike Lee
Denzel Washington y su esposa Pauletta disfrutaron de una proyección exclusiva del film de Apple Highest 2 Lowest, una nueva versión del thriller High and Low de Akira Kurosawa, ambientada en las calles de Nueva York y con Wahington como protagonista y con dirección de Spike LeeMATT WINKELMEYER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Personajes
  1. Mariana Briski: una familia de artistas, una popularidad que le hizo ruido y una cruel enfermedad
    1

    Mariana Briski: una familia de artistas, una popularidad que le hizo ruido y una cruel enfermedad

  2. Evangelina Anderson rompió el silencio sobre su separación Martín Demichelis, pero evitó hablar de infidelidad
    2

    Evangelina Anderson rompió el silencio sobre su separación Martín Demichelis, pero evitó hablar de infidelidad

  3. La mujer de los ojos más lindos del mundo, la que confesaba haber tenido “una capacidad amatoria intensa”
    3

    Amelia Bence: la mujer de los ojos más lindos del mundo, la que confesaba haber tenido “una capacidad amatoria intensa”

  4. El sugestivo anuncio de Taylor Swift que sus fans relacionan con su distancia de la actriz
    4

    ¿Dedicado a Blake Lively? El sugestivo anuncio de Taylor Swift que sus fans relacionan con su distancia de la actriz

Cargando banners ...