No habrá términos medios para ver a Brad Pitt en Las nuevas desventuras de Cliff Booth. En la Argentina se abrirá mañana una primera oportunidad para verla en Imax, la pantalla más grande que está a nuestro alcance, por un plazo de dos semanas. Pero después de ese momento no volverá a los cines. La segunda y definitiva llegará a fin de año cuando se sume al catálogo de Netflix. El regreso del personaje que le dio el Oscar a Brad Pitt viajará de Imax al streaming, sin escalas y en menos de un mes.

La primera proyección de la secuela de Había una vez... en Hollywood comenzará este miércoles a las 19.35 en la única sala Imax de Buenos Aires, ubicada en el complejo Showcase Norcenter de Panamericana y San Lorenzo (Munro, partido de Vicente López). Poco después, a las 21, se estrenará en la otra sala Imax que funciona en la Argentina. Está en el Parque del Conocimiento de Posadas (Misiones).

A partir del jueves, Las nuevas desventuras de Cliff Booth (The Further Mis-Adventures of Cliff Booth) tendrá tres proyecciones diarias en Imax Showcase Norcenter (16.30, 19.30 y 22.35) y dos en Imax Posadas (18 y 21) como parte de un lanzamiento global exclusivo en salas de este formato. Durante las próximas dos semanas, la película se exhibirá de manera simultánea en 550 pantallas Imax de 55 países. El 40% corresponde al mercado estadounidense.

Lo más llamativo de este lanzamiento pasa por sus límites estrictos: solo en Imax y por apenas dos semanas, sin prórroga. Más allá de la convocatoria y de los resultados de taquilla, la película permanecerá únicamente dos semanas en cartel y a partir de ese momento ya no será posible verla en un cine hasta que Netflix la suba a su plataforma muy cerca de la Navidad, el miércoles 23 de diciembre.

Las nuevas desventuras de Cliff Booth, de David Fincher, estará disponible en streaming a partir del miércoles 23 de diciembre Prensa Netflix

La iniciativa responde en apariencia a una nueva estrategia de Netflix, que apuntaría a tener más en cuenta que antes la llegada anticipada a los cines de algunos de sus estrenos más importantes, entre los cuales aparece esta secuela escrita por Quentin Tarantino y dirigida por David Fincher.

En ese sentido, lo que está por ocurrir con Las nuevas desventuras de Cliff Booth aparece al mismo tiempo como un virtual anticipo del próximo lanzamiento (también de alcance global y simultáneo) de Narnia: el sobrino del mago (Narnia’s: The Magician’s Nephew), de Greta Gerwig, que tendrá el 11 de febrero de 2027 una primera ventana de exhibición en los cines de todo el mundo de alcances inéditos para una película de Netflix. Tiene asegurados a partir de ese momento 50 días consecutivos de proyecciones en pantalla grande (el estreno en streaming está previsto para el 2 de abril).

No será el único caso. Después de Las nuevas desventuras... y antes de Narnia llegará a Netflix Ray Gunn, el nuevo largometraje animado de Brad Bird (Los Increíbles, Ratatouille, El gigante de hierro). El estreno en la plataforma está previsto para el 18 de diciembre, pero antes la película se verá en unos pocos cines a partir del jueves 3.

Para fines del año que viene se espera un escenario muy parecido y quizás tan amplio como el que se vive hoy con Las nuevas desventuras de Cliff Booth. Uno de los más esperados lanzamientos de Netflix (y del cine animado de Hollywood) para 2027 es Charlie vs. The Chocolate Factory, escrita por Taika Waititi y dirigida por Elaine Bogan y Jared Stern, con las voces de Kate Winslet, Helena Bonham Carter, Nicola Coughlan y el propio Waititi como Willy Wonka. En este caso también habrá un estreno amplio en cines (ya se habla de 47 días de exclusividad para la pantalla grande) antes de la llegada de la película a la plataforma.

La poderosa industria global de la exhibición cinematográfica aparece en principio dividida frente a esta nueva estrategia por parte de Netflix. La mayor cadena de cines del mundo, AMC (9500 pantallas y 840 complejos en todo el mundo), respondió favorablemente a esta movida y aceptó el estreno de Las nuevas desventuras de Cliff Booth con el límite estricto de dos semanas de proyección. A partir de este fin de semana se sumará a la programación de sus salas Imax.

Fincher, Quentin Tarantino y Brad Pitt en el estreno mundial de la película, realizado en Hollywood FRAZER HARRISON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En cambio, las cadenas Regal (7648 pantallas) y Cinemark (5260 pantallas) se negaron a incluirla en sus respectivas carteleras. “No creemos que en este caso el estreno propuesto sea constructivo para el ecosistema cinematográfico en general. Tampoco se ajusta a los intereses de nuestros cines”, dijo a la prensa de Hollywood el director ejecutivo de Cinemark, Sean Gamble.

Gamble prefirió apostar fuerte a la continuidad de Imax de la flamante Los juegos del hambre: amanecer en la cosecha, cuyo estreno global la semana pasada encontró una muy buena respuesta de público. Pero a la vez no descartó sumarse en el futuro a alguna otra iniciativa de estreno anticipado de Netflix en los cines.

Carla Gugino en una escena de la película de Fincher Prensa Netflix

“Ellos han dado pasos más constructivos que antes para comprometerse más con las salas de cine. Tienen de hecho seis películas anunciadas de aquí a noviembre de 2027 que se estrenarán en cines con campañas de marketing ya previstas. Veremos cómo se llevan a cabo”, agregó el ejecutivo de Cinemark.

En la misma línea, histórica respecto de la postura que mantienen los dueños de los cines respecto del streaming en el núcleo de la industria del entretenimiento, se pronunció Regal. “La reducción de los períodos de exhibición en los cines tiene un impacto directo en nuestras decisiones de programación dentro de las salas premium porque limita la oportunidad que tiene el público de disfrutar una película en pantalla grande. Seguiremos dándole prioridad a los estrenos que reconocen el valor de la exclusividad en los cines. Por eso la nueva película de Los juegos del hambre cuenta con todo nuestro apoyo en Imax”, dijo un comunicado oficial de la compañía en Estados Unidos. Otras cadenas pequeñas con salas Imax en el mercado estadounidense tampoco proyectarán Las nuevas desventuras de Cliff Booth.

El próximo paso de Netflix en esta dirección apuntaría a una suerte de reconciliación con el Festival de Cannes, que no incluye desde hace casi una década las producciones de la plataforma de streaming debido a las fuertes restricciones impuestas por la industria de la exhibición en Francia. El distanciamiento tiene una barrera infranqueable en la obligación que el reglamento del festival establece para todas las películas que compiten por la Palma de Oro: están obligadas a estrenarse en los cines franceses.

El próximo paso de Netflix en esta dirección apuntaría a una suerte de reconciliación con el Festival de Cannes, que no incluye desde hace casi una década las producciones de la plataforma de streaming debido a las fuertes restricciones impuestas por la industria de la exhibición en Francia ANTONIN THUILLIER - AFP

Esta medida obliga a Netflix a aguardar al menos 15 meses desde el lanzamiento en pantalla grande hasta el estreno en la plataforma. Al negarse rotundamente a esa alternativa, la plataforma optó por alejarse por completo de la programación de Cannes. Pocos días atrás, sin embargo, se abrió una puerta para el regreso de Netflix al principal festival de cine del mundo. Según informó Variety, Cannes podría incluir en su programación 2027 la nueva película de Joel Coen, Jack of Spades, protagonizada por Frances McDormand, Josh O’Connor, Lesley Manville y Damian Lewis.

La salida favorable para ambas partes, que no tendría consecuencias ulteriores en materia de exhibición, pasaría por su estreno mundial fuera de la competencia oficial, algo similar a lo que ocurrió en ediciones recientes con Los asesinos de la luna, de Martin Scorsese, y Misión Imposible: la sentencia final, de Christopher McQuarrie, con Tom Cruise.