Una reunión entre varios de los participantes de MasterChef Celebrity terminó con un reclamo vecinal y una discusión en la puerta de la casa de Luck Ra en San Isidro, donde el grupo disfrutaba de una noche de fiesta y diversión.

Lo que comenzó como una cena entre compañeros de trabajo terminó convirtiéndose en una salida nocturna para varios de los concursantes del reality y el artista cordobés fue el anfitrión en su vivienda. Sin embargo, en medio de la celebración se dio un episodio inesperado: un vecino se presentó en la propiedad para quejarse por el volumen de la música.

La juntada reunió a distintas figuras del programa, entre ellas Marta Fot, Nazareno Casero, Pablo Migliore, Grego Rossello, Rocío Robles, China Ansa, Sebastián Presta, Luciana Geuna y Edith Hermida. La propuesta inicial era compartir unas pizzas y sushi como parte del menú.

Después de la cena, se subió el volumen de la música y los invitados se pusieron a bailar en el quincho de la vivienda, hasta que, cerca de la medianoche, sonó el timbre y un residente de la zona se acercó para reclamar por los ruidos.

Según contó Pía Shaw en el programa A la Barbarossa (Telefe), “Mala Fama hacía un show y Mike Amigorena les dijo a todos: ‘tenemos que salir’, y se fueron a la casa de Luck Ra, pero hubo un problema con un vecino en particular. La China Ansa nos cuenta todos los detalles”.

Algunos de los presentes se mostraron desconcertados por el planteo y Edith Hermida y Luciana Geuna decidieron acercarse a conversar con el vecino para intentar resolver el conflicto. Durante el programa, Hermida recordó el episodio con humor y describió la escena divertida. “Ella fue en modo Telenoche Investiga”, dijo al describir cómo se acercó Geuna a hablar con el hombre.

La concursante de MasterChef Celebrity también se refirió a la reacción del vecino: “Le quiero mandar un beso grande al vecino, que a Luck Ra le gusta la joda más que respirar, pero era un viernes, tampoco era tan grave”, opinó. Aunque a continuación reconoció: “Yo le dije algo que después me bardearon: ‘Esto que estás haciendo es ilegal’ y me dijo que se levantaba a las 7 de la mañana, pero no es mi problema”, relató.

Tras el episodio, los famosos decidieron cambiar de escenario y continuar la fiesta en otro lugar. Fue Hernán Coronel, cantante de Mala Fama, quien lanzó una propuesta e invitó a sus compañeros a unirse a un recital del que participó pasada la medianoche en Tropitango, en General Pacheco. “Vénganse para acá, yo estoy acá con la familia, con mis nietos, con mi mujer”, habría sido la propuesta del músico para que se sumaran a la reunión. Para concretar el traslado, según mencionaron, el cantante puso a disposición un colectivo que permitió que la diversión no cesara y los integrantes del reality siguieran de fiesta incluso durante el viaje hasta el boliche.

Según sumó la China Ansa en diálogo con Pía Shaw, la noche tuvo final feliz: “Esto es un viaje de egresados que no se acaba nunca”, dijo primero en relación con las dinámicas festivas del grupo. Y agregó con humor: “No entiendo cuál es el límite del grupo, porque uno dice: ‘hacemos una previa tranquila’, pero nos fuimos a lo de Hernán y estaba toda la familia de Hernán más nosotros, 38; de repente éramos los 101 dálmatas en la casa de Hernán, que en un momento dijo ‘nos vamos’ (al Tropitango), y así hasta las cinco de la mañana”.