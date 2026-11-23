Guido Kaczka atraviesa un difícil momento personal tras la muerte de su mamá, Susana, quien falleció el sábado después de atravesar una enfermedad. Este lunes, el conductor regresó a su programa No está todo dicho, por La 100, y compartió con sus compañeros y oyentes cómo vivió los últimos días junto a ella. Durante su intervención, habló sobre el dolor de la pérdida, la impotencia frente a la muerte y las enseñanzas que le dejó su madre.

“La verdad es que vengo con unos días, que ya saben, muy, muy tremendos”, expresó con la voz quebrada al comenzar su intervención. Luego explicó los motivos de sus ausencias recientes en el ciclo radial: “Todos estos días yo venía de manera intermitente acá a La 100 y al trabajo porque estaba acompañando a mi mamá con su enfermedad, y falleció antes de ayer”.

Tras contar que el fin de semana había estado junto a su familia, recordó las horas que pasó en el Hospital Italiano, a la espera de un desenlace que sabía cercano. “Mientras esperás lo que no querés que pase. Pero sí querés que no sufra más la persona que vos querés”, expresó. Y continuó: “La vida como en flashes, te van pasando cosas. Ves el trabajo de los médicos y de los enfermeros y de la gente de los hospitales”.

En medio de su relato, Kaczka habló de las preguntas que aparecen frente a la muerte y de la dificultad de encontrar respuestas, especialmente cuando se tienen hijos. “Seguramente nos pase a todos parecido mientras pensás cómo puede ser así la vida y no entendés. Y cuando tenés hijos pensás que al final no les podés explicar, te preguntan cosas para las que no tenés explicación, que no sabés”.

Guido Kaczka habló sobre la impotencia que sintió durante la enfermedad de su madre: “Tenés sentimientos de impotencia muy grandes. Sentís que no podés cambiar las cosas” Foto: eltrece

El conductor también se detuvo en la sensación de impotencia que le provocó no poder modificar lo que estaba ocurriendo. “Tenés sentimientos de impotencia muy grandes. Sentís que no podés cambiar las cosas. Más los que creemos que hacemos un montón de cosas o que tenemos un carácter en el que podemos conseguir, y te das cuenta que no, que no es así”, reflexionó.

En ese contexto, reveló que encontró cierto alivio al pensar en Lionel Messi, quien también atravesó recientemente la muerte de su padre, Jorge Messi, fallecido el 8 de agosto de este año. “Me ayudó, me ayudó otra vez, como nos pasa a todos los argentinos, Messi, porque pensé en él y en su papá. Y pensaba: ‘Messi tampoco pudo hacer que su papá no se muera’. Y algo de eso me aliviaba porque entonces aceptás, aceptás que la vida es así”, confesó.

El emotivo texto que lo quebró en vivo

Hacia el final de su intervención, Guido contó que mientras miraba el celular se había encontrado con palabras que lo llevaron a reflexionar. Con la voz quebrada, comenzó a leer un texto sobre el paso del tiempo, los vínculos y las pérdidas: “Después de un tiempo uno aprende la sutil diferencia entre sostener una mano y encadenar un alma”. Y siguió: “Y uno empieza a aprender que los besos no son contratos. Y los regalos no son promesas”.

Al finalizar su intervención en La 100, el conductor recordó las enseñanzas que le dejó Susana: “Mi mamá me enseñó un montón de cosas. Yo aprendí un montón de cosas. Pero sigo acá aprendiendo con ustedes” Soledad Aznarez

La lectura avanzó hacia la manera de enfrentar la incertidumbre. “Y uno empieza a aceptar sus derrotas con la cabeza alta y los ojos abiertos”, compartió. Otro fragmento planteaba: “Y uno aprende a construir todos sus caminos en el hoy. Porque el terreno de mañana es demasiado inseguro para planes. Y los futuros tienen una forma de caerse en la mitad”.

Después leyó una reflexión sobre la fortaleza personal: “Así que uno planta su propio jardín y decora su propia alma en lugar de esperar a que alguien le traiga flores”. Antes de terminar, agregó: “Y uno aprende que realmente puede aguantar, que uno realmente es fuerte, que uno realmente vale. Y uno aprende y aprende, y cada día uno aprende”.

Tras esas palabras, Kaczka dejó de leer y cerró su intervención con un mensaje: “Así que acá estoy. Mi mamá me enseñó un montón de cosas. Yo aprendí un montón de cosas. Pero sigo acá aprendiendo con ustedes”.