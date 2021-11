Spider-Man: sin camino a casa: pistas, guiños, certezas (y dudas) que dejó el nuevo tráiler

Todo parece indicar que Spider-Man: sin camino a casa, será el gran tanque del 2021. En el marco del regreso a las salas, pocos títulos generan tanta expectativa como el protagonizado por Tom Holland. Y muy atentos al interés de los fans, Marvel lanzó un nuevo tráiler en el que se pueden confirmar algunas teorías, detectar guiños y, lamentablemente, seguir huérfanos de algunas posibles apariciones que aún están en el limbo.

Ante todo, el trailer...

Los villanos de la historia

El Duende Verde

El primer tráiler confirmaba una aparición clave, la de Dr. Octopus (Alfred Molina). El carismático villano de Spider-Man 2 hacía su gran regreso, para alegría de los nostálgicos que querían verlo nuevamente. Por otra parte, una imagen promocional también revelaba la aparición del Duende Verde (Willen Dafoe), el primer gran rival al que se enfrentó el héroe arácnido, en el film de 2002. Ambos enemigos, se mezclan finalmente en el segundo avance con otros tres villanos de las dos franquicias cinematográficas previas del personaje. Ellos son El hombre de Arena (Thomas Haden Church), el Lagarto (Rhys Ifans) y una versión de Electro (Jamie Foxx) calcada del cómic. De ese modo, se confirma que Peter luchará no contra una, sino contra cinco amenazas, lo cual abre una esperada puerta.

Los Seis siniestros originales.

En los cómics, los Seis siniestros son un súper grupo de villanos que a lo largo de las décadas, midieron fuerzas contra Parker en diversas oportunidades. La formación original, que debutó en el año 1964, contaba con Octopus, Electro, el Hombre de arena, el Buitre (que ya apareció en la primera Spider-Man, interpretado por Michael Keaton), Mysterio (Jack Gyllenhaal, en Spider-Man: lejos de casa) y Kraven el cazador (un enemigo inédito en el universo cinematográfico de Marvel). Teniendo en cuenta que los Seis siniestros son un ícono de peso propio dentro del folclore arácnido, es de esperar que en Spider-Man: sin camino a casa, aparezca una versión de ese equipo. Entonces la gran pregunta es: ¿quién puede ser el sexto integrante? ¿Será un rival nuevo, rescatarán otro villano ya conocido que aquí no aparece, o algún personaje presuntamente héroe se revelará como una amenaza? En este punto, vuelve a cobrar fuerza el hecho de que el mejor amigo de Peter, Ned Leeds (Jacob Batalon), tiene el mismo nombre del Hobgoblin, otro reconocido enemigo de los cómics.

Todo transcurre en la tierra Marvel oficial

Spider Man, junto a sus principales aliados, MJ y Ned.

Otra de las teorías que descarta el avance, es la de Spider-Man viajando a través de distintas realidades alternativas. Un poco en la línea de lo que sucede en Spider-Man: un nuevo universo, en el que héroes de distintos planos convergen en una misma tierra, la propuesta de esta aventura será muy similar. Según comenta Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), cuando Parker estropeó el hechizo para borrar de la gente el recuerdo sobre su identidad secreta, su mundo “comenzó a recibir visitantes”. De ese modo, la tierra del héroe queda a merced de personajes de otras continuidades, dejando anulada la posibilidad de ver al protagonista recorriendo versiones ya conocidas o alternativas, del la realidad “oficial” de Marvel.

Doctor Strange, ¿aliado o rival?

Strange le pone límites a Parker.

Al parecer, este film repetirá parte de la dinámica entre Spider-Man y Iron Man (Robert Downey Jr.), pero con el mago en el lugar de tutor de Parker. No se puede plantear que el gran hechicero de Marvel sea un villano, eso desde luego, pero sí es evidente que habrá varias rispideces entre ambos Vengadores. Aunque Peter lo contacta originalmente para pedirle ayuda, algunas escenas del tráiler indican que Spider-Man no será un alumno muy respetuoso de las reglas impuestas, y él no dudará en seguir su propio camino al momento de buscar la llave para solucionar su conflicto. Strange es la llave a otros planos y a poderosos conjuros, y la posibilidad de ver a Peter junto a MJ (Zendaya) y a Ned revelándose ante las órdenes del mago, puede dar pie a grandes escenas, con inesperadas consecuencias.

¿Quiénes están llegando?

Doctor Strange y una misteriosa amenaza.

Sobre el final del avance, Strange anuncia: “Ya están llegando, y no puedo detenerlos”. Sobre esas palabras, una imagen muestra una serie de destellos que sugieren que un intruso de otra dimensión está por hacer su entrada. Teniendo en cuenta que el tráiler muestra en escena a los principales villanos de la aventura, la nueva amenaza se supone que es de otra naturaleza. De ese modo, puede que tenga que ver con criaturas del plano espectral de Doctor Strange, como Dormammu o incluso Shumma Gorath, una entidad que se rumorea tendrá un gran protagonismo en Doctor Strange 2: In the Multiverse of Madness. Otra opción, es que quienes estén llegando no necesariamente sean enemigos, sino aliados, y eso deja la puerta abierta para las apariciones de…

Tobey Maguire y Andrew Garfield

La caída de MJ

Nada, cero, absolutamente ni una pista sobre la posible aparición de los otros dos Spider-Man cinematográficos. No hay certezas, pero tampoco (habría) dudas, al menos uno de ellos (los dos, idealmente) tienen que aparecer en la película, y la presión del público es cada vez mayor con respecto al deseo de verlos haciendo team-up con el Parker de Tom Holland.

Y la caída de MJ

Frente a esto, ¿puede que esas presencias que están por llegar sean ellos? Por otra parte, el plano de MJ cayendo hacia el abismo, es llamativamente similar a una de Mary Jane (Kirsten Dunst) y a otro de Gwen Stacy (Emma Stone) en otros films en los que el héroe, observa también a su pareja en esa misma situación. Por ese motivo, podría ser un gran momento el ver a alguno de ellos haciendo una entrada triunfal en ese mismo momento, en el que las manos de Peter parecen no alcanzar las de MJ.