Por qué el nuevo tráiler de Spider-Man: No Way Home desilusionó a los fans de Marvel

Tras el lanzamiento del primer tráiler de Spider-Man: No Way Home los fans del Marvel estallaron de emoción al detectar en el avance a quien parecía ser ni más ni menos que Charlie Coxx, el actor que interpretó a Matt Murdock (Daredevil) en la serie de Netflix. Sin embargo, una nueva versión del adelanto estrenado en IMAX hizo trizas estas esperanzas.

Durante el tráiler de la película, Peter Parker es interrogado después de que el Daily Bugle publicara, no solo que él es Spider-Man, sino que además es el responsable de la muerte de Mysterio. En esta escena aparece un hombre con camisa blanca y corbata negra al que no se le ve la cara y que muchos fans habían relacionado con Matt Murdock.

Con el lanzamiento de Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos, llegó a los cines la versión IMAX del tráiler que, por las características propias de este formato muestra un poco más de imagen tanto por arriba como por abajo del cuadro. Unas dimensiones ampliadas que permitieron ver que, efectivamente, no es Charlie Coxx quien arroja los expedientes sobre la mesa.

El nuevo tráiler de Spider-Man: No Way Home que desilusionó a los fans

Aunque el propio intérprete ya lo había desmentido, algunos fans seguían manteniendo las esperanzas de que Coxx estuviera mintiendo para mantener la sorpresa. A pesar de que haya quedado completamente demostrada su ausencia en el avance, quizá todavía esté la posibilidad de verlo en otro momento del film que aun no se haya revelado.

Spider-Man: No Way Home estará dirigida por Jon Watts y protagonizada por Tom Holland. Junto a él, aparecerán viejos conocidos del trepamuros como Zendaya, interpretando a MJ; Benedict Cumberbatch, como el Doctor Strange; y Marisa Tomei, como la tía May. Frente a ellos estará toda una galería de villanos como el Doctor Octopus de Alfred Molina o el Electro de Jamie Foxx. Aunque no se haya confirmado, todo apunta a que también aparecerán Tobey Maguire y Andrew Garfield, quienes dieron vida al superhéroe en sus dos versiones cinematográficas previas.

Europa Press