Star+: El gatopardo y Cleopatra, lo mejor entre los clásicos del cine disponibles en la flamante plataforma

No llega al medio centenar de títulos el catálogo de películas clásicas disponibles en la flamante plataforma Star+. El número por ahora sorprende por lo bajo, ya que al disponer la misma marca (perteneciente a Disney, dueña de lo que fueran los estudios Fox, ahora 20th Century) de un paquete premium en la TV paga que incluye un canal llamado Star Classics podría suponerse que toda esa programación formaría parte del servicio de streaming que lleva ese nombre.

Esto no ocurre hasta el momento, con el agregado de una curiosidad. Varios de los clásicos que llevan la marca de Star Classics y no aparecen hasta el momento en la plataforma Star+ integran, en cambio, la vidriera de películas de Flow. Son una veintena de largometrajes que incluyen varios westerns (El oro de Mackenna, A la hora señalada, El Dorado, Estación Comanche, Duelo de gigantes, Yo soy la ley), películas bélicas o dramáticas (Los puentes de Toko-Ri, La corte marcial de Billy Mitchell, El gran escape, Cadenas de roca) y producciones muy destacadas de distintas épocas como El gran Houdini, Éxodo y el Julio César que protagonizó Charlton Heston. También aparecen en esta lista dos de las tres películas de la Trilogía del Dólar de Sergio Leone: los spaghetti westerns Por unos dólares más y El bueno, el malo y el feo.

Con estos aportes, más todo lo que aparece en la programación diaria de Star Classics, el número de producciones realizadas entre principios de 1940 y fines de 1970 disponibles en Star+ crecería notablemente, pero en el debut de la plataforma la oferta es sensiblemente menor, aunque tiene mucho material valioso y en impecables condiciones de imagen y sonido.

A la cabeza de la lista sin dudas aparece El gatopardo (Il Gattopardo, 1963), de Luchino Visconti, gracias a la excepcional versión restaurada por The Film Foundation (la organización creada por Martin Scorsese para preservar el acervo cinematográfico) y la Cineteca de Bolonia. Son tres horas y seis minutos con el audio original en italiano. Cuando era Fox Classics, el canal de títulos históricos de Star exhibía la copia de El gatopardo hablada en inglés. Burt Lancaster, Claudia Cardinale y Alain Delon son sus protagonistas.

No hay mucho más cine europeo clásico disponible en Star+. Lo único disponible es El clan siciliano (Le Clan des Siciliens, 1969), de Henri Verneuil, que tiene la curiosidad de haber sido filmada tres veces y en tres idiomas distintos (inglés, francés e italiano) por el mismo elenco. En esta plataforma vemos en ese film a Jean Gabin, Alain Delon y Lino Ventura hablar en inglés. Y también aparece Zorba el griego (Zorba the Greek, 1964), de Michael Cacoyannis, con Anthony Quinn, Irene Papas y Alan Bates, muy oportuna de ver en estos días tras la noticia del fallecimiento de Mikis Theodorakis, el compositor de su reconocida y muy difundida banda sonora.

Zorba, el griego, uno de los pocos clásicos europeos disponibles en Star+

Todo lo demás viene de Hollywood. Hay, por ejemplo, bastante cine bélico. Está la segunda versión de Adiós a las armas (Farewell to the Arms, 1957), de Charles Vidor, con Rock Hudson, Jennifer Jones y Vittorio de Sica, de lo más conocido que hizo el cine sobre la Primera Guerra Mundial. Más adelante, sobre la Segunda Guerra Mundial, aparecen dos películas de Marlon Brando: Los dioses vencidos (The Young Lions, 1958), de Edward Dmytryk, y Morituri (1965), de Bernhard Wicki. Este cuadro se completa con dos películas de 1970: Patton, de Franklin J. Schaffner, con sus siete Oscar, entre ellos mejor película y el de mejor actor para George C. Scott, y Tora! Tora! Tora!, de Richard Fleischer, con Martin Balsam y elenco japonés.

Brando también se hace presente en Star+ con dos títulos históricos, ambos dirigidos por Elia Kazan: ¡Viva Zapata! (1952), de Elia Kazan, junto a Jean Peters y Anthony Quinn, y Desirée, la amante de Napoleón (1954), con Jean Simmons y Merle Oberon. Otro gran título histórico disponible en Star+ es Cleopatra (1963), de Joseph L. Mankiewicz, con Elizabeth Taylor, Richard Burton y Rex Harrison, con el destacado detalle de que la versión que se ofrece aquí es la considerada como “definitiva”, de 4 horas y 11 minutos de duración.

Elizabeth Taylor en Cleopatra Archivo

Hay bastante cine del Oeste en Star+, aunque en dosis mucho menores al material que programa la señal Star Classics sobre todo los fines de semana. Aparecen aquí títulos poco conocidos como Bandolero! (1968), de Andrew V. McLaglen, con James Stewart, Dean Martin y Raquel Welch; The Bravados (1958), de Henry King, con Gregory Peck y Joan Collins, estrenada en aquel momento en la Argentina como Los depravados, y la remake de La diligencia (Stagecoach, 1966) que dirigió Gordon Douglas, con Ann-Margret, el recientemente fallecido Alex Cord, Bing Crosby, Michael (Mannix) Connors y Red Butttons.

La lista de westerns sigue con Los comancheros (The Comancheros, 1961), de Michael Curtiz, con John Wayne; Warlock (1959), de Edward Dmytryk, con Richard Widmark, Henry Fonda y Anthony Quinn, y Butch Cassidy (Butch Cassidy and the Sundance Kid, 1969), de George Roy Hill, un clásico mucho más moderno del género, con Paul Newman y Robert Redford.

Hay un par de películas del Oeste más, pero habría que identificarlas más con el cine de Elvis Presley. La primera es La novia robada (Love Me Tender, 1956), el debut absoluto de Elvis en el cine. Le sigue otro western, Estrella de fuego (Flaming Star, 1960), de Don Siegel. Y el programa del rey del rock and roll en Star+ se completa con el drama Corazón rebelde (Wild in the Country, 1960).

Cary Grant y Deborah Kerr en Algo para recordar AP

Entre los títulos del drama romántico se destaca Algo para recordar (An Affair to Remember, 1957), de Leo McCarey, con Cary Grant y Deborah Kerr. En ese apartado también aparecen La luz es para todos (Gentleman’s Agreement, 1947), de Elia Kazan, con Gregory Peck y Dorothy McGuire, y La caldera del diablo (Peyton Place, 1957), de Mark Robson, con Lana Turner, que luego dio lugar a un perdurable melodrama televisivo del mismo nombre. Otro gran título del género disponible aquí, clásico entre los clásicos, es Laura (1944), de Otto Preminger, con Gene Tierney, Dana Andrews, Clifton Webb y Vincent Price.

El catálogo incluye tres de las películas más conocidas de Marilyn Monroe. Un thriller: Torrente pasional (Niagara, 1953), de Henry Hathaway, y dos comedias: Los caballeros las prefieren rubias (Gentlemen Prefer Blondes, 1953), de Howard Hawks, y La comezón del séptimo año (The Seven Year Itch, 1955), de Billy Wilder. Otras comedias disponibles, bastante menos vistas, son Cómo robar un millón de dólares (How to Steal a Million, 1966), de William Wyler, con Audrey Hepburn y Peter O’Toole, y el musical Buenos tiempos (High Time, 1960), una de las primeras películas dirigidas por Blake Edwards, con Bing Crosby y Fabian. Se estrenó en los cines argentinos con el título de Mi papá va al colegio.

Tom Ewell y Marilyn Monroe en una escena de La comezón del séptimo año

Con espíritu familiar pueden verse ¡Qué verde era mi valle! (How Green was My Valley, 1941), de John Ford, con Walter Pidgeon y Maureen O’Hara, y la versión original de Doctor Doolitle (1967), de Richard Fleischer, con Rex Harrison. Un año antes, Fleischer dirigió otro clásico de ciencia ficción, Viaje fantástico (Fantastic Voyage, 1966), con Raquel Welch y Stephen Boyd recorriendo el cuerpo humano en una nave diminuta. Y en la década previa hizo Compulsión (1959), título de culto del cine policial, con Orson Welles y Dean Stockwell. Las dos están disponibles en Star+.

En este mismo terreno, el del crimen, la intriga y el misterio, el mapa de clásicos de Star+ se completa con la extraordinaria Contacto en Francia (The French Connection, 1971), de William Friedkin, con Gene Hackman; Cálmate, dulce Carlota (Hush…Hush, Sweet Charlotte, 1964), de Robert Aldrich, con Bette Davis y Olivia de Havilland, y Tony Rome (1967), de Gordon Douglas, con Frank Sinatra y Jill St. John. También con Sinatra, pero en clave de comedia musical, puede verse Can Can (1960), de Walter Lang, junto a Shirley MacLaine y Maurice Chevalier.

Queda por recorrer un par de verdaderas curiosidades. Una es Causa perdida, extraño título elegido para sumar al catálogo la película Che! (1969), de Richard Fleischer, una extraña aproximación de Hollywood a la Revolución Cubana y las figuras de Fidel Castro (encarnado por Omar Sharif) y el Che Guevara (Jack Palance). La otra es El caimán humano (The Alligator People, 1959), de Roy del Ruth, relato de ciencia ficción y terror con hombres transformados en horribles mutantes, protagonizada por Beverly Garland, Bruce Bennett y Lon Chaney Jr.

George C. Scott en Patton, la película que el dio el Oscar

Y para el final, un puñado de aventuras y ciencia ficción muy al estilo de los años 60. Primero, el largometraje que acompaña a la serie Batman (1966), de Leslie H. Martinson, con Adam West y Burt Ward enfrentando a sus grandes enemigos: el Guasón (César Romero), el Acertijo (Frank Gorshin), el Pingüino (Burgess Meredith) y Gatúbela (Lee Meriwether). Luego, dos títulos de la serie original de El planeta de los simios: el que abre la historia en 1966 (Planet of the Apes), de Franklin J. Schaffner, con Charlton Heston, y la quinta y última secuela, Batalla por el planeta de los simios (Battle for the Planet of the Apes, 1973), de J. Lee Thompson, con Roddy McDowall. Y finalmente, Viaje al fondo del mar (Voyage to the Bottom of the Sea, 1961), de Irwin Allen, con Walter Pidgeon y Joan Fontaine, película que abriría pocos años después la puerta de una exitosa serie de TV.