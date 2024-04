Michael Douglas, Colin Farrell y Oscar Martínez son algunas de las figuras que llegan a la pantalla chica, con nuevas propuestas

Luego de un primer trimestre muy sólido en materia de nuevas series, abril continúa en la misma línea, con la llegada de importantes estrenos. De la vuelta de Mariano Cohn y Gastón Duprat, pasando por una ficción protagonizada por Elisabeth Moss, hasta llegar a un título liderado por Michael Douglas, son muchas y muy variadas las ficciones que están por llegar a la pantalla chica. Y a continuación, un repaso por las series que no hay que dejar pasar.

Sugar (miniserie)

El actor Colin Farrell regresa a la televisión por partida doble, porque a pocos días de haber finalizado el rodaje de la miniserie El pingüino, ahora vuelve a ser noticia ante el lanzamiento de Sugar. En esta ficción de ocho episodios, el irlandés se pone en la piel de un investigador llamado John Sugar, que se encuentra ante la tarea de descubrir el paradero de una joven desaparecida. El nombre de la chica es Olivia Siegel (Sydney Chandler), nieta de un importante productor de Hollywood. Claro que como es habitual en este tipo de relatos, cuando Sugar comience a indagar en qué sucedió, oscuros secretos vinculados al clan Siegel amenazarán con salir a la luz, y pondrán en peligro al protagonista.

Fiel a las raíces del género, este policial tiene fuertes influencias literarias provenientes de Raymond Chandler, o del cine noir clásico en el que Robert Mitchum o Humphrey Bogart, encarnaban a detectives taciturnos a los que las cosas no les salían del todo bien. Para Farrell –quien entusiasmado por este proyecto decidió no solo protagonizarlo, sino también producirlo–, Sugar es la posibilidad de llevar a la pantalla un relato noir respetuoso del género. Junto a ese actor, también se encuentran en el elenco Amy Ryan, Anna Gunn, James Cromwell y Kirby Howell-Baptiste.

Sugar estrena el viernes 5 de abril, por Apple TV+

Bellas artes (miniserie)

Luego de dos grandes éxitos como El encargado y Nada, la sociedad compuesta por Gastón Cohn y Mariano Duprat lanza Bellas artes, otra atractiva propuesta, esta vez, encabezada por Oscar Martínez. Aquí el intérprete argentino se convierte en Antonio Dumas, un soberbio historiador de arte que logra alcanzar una posición muy codiciada, la de dirigir un museo de arte contemporáneo en Madrid. Pero su cargo tendrá mucho menos glamour del esperado, cuando el hombre deba enfrentar pequeñas crisis de todo tipo, que van desde cuestiones gremiales, a lidiar con las excentricidades de los artistas o inesperadas presiones políticas. Cohn y Duprat salpican de su reconocible estilo a esta historia, que retrata el hastío personal de un especialista que ama al arte, aunque no tanto a los artistas. Los seis capítulos de Bellas artes fueron escritos por Andrés Duprat, y entre las muchas figuras del reparto se destaca también a José Sacristán, Ángela Molina, Dani Rovira y Vera Fogwill.

La serie llega el 11 de abril a Star+

Fallout (primera temporada)

Basada en la saga homónima de video juegos, Fallout transcurre doscientos años después de un apocalipsis nuclear, ocurrido en 2077. En ese mundo arrasado, los pocos humanos que habitan la tierra se refugian en búnkeres especiales, en los que cuentan con casi todas las comodidades para sobrevivir dignamente. Pero debido a una situación de fuerza mayor, Lucy MacLean (Ella Purnell) debe abandonar esa situación, y aventurarse en una Los Angeles arrasada, para descubrir cómo es la vida en esas sociedades destrozadas. Con una estética retrofuturista, grandes dosis de violencia y un sórdido sentido del humor, Fallout busca obtener en el rubro de las series, el mismo éxito que obtuvo en los videojuegos.

Estrena el 11 de abril, en Amazon Prime Video

Franklin (miniserie)

Esta ficción histórica transcurre a finales del siglo XVIII, y hace foco en la figura de Benjamin Franklin (Michael Douglas), y su viaje a Francia con la intención de establecer una importante alianza para los Estados Unidos. Esa maniobra, que culminó con un tratado de paz con Inglaterra firmado en 1783, fue clave para el porvenir de su país en términos de relaciones diplomáticas. A lo largo de ocho años, Franklin se convirtió en un político muy astuto, que le prestó a su nación un enorme servicio al estrechar vínculos con distintos países de Europa. De ese modo, esta ficción hace a un lado el aspecto más conocido de Franklin, sus experimentos eléctricos y su amor por la inventiva, para poner el acento en el rol decisivo que él supo jugar en un momento crucial para su país.

Franklin estrena el 12 de abril por Apple TV+

El simpatizante (miniserie)

Basada en el libro del escritor norteaamericano de ascendencia vietnamita Viet Thanh Nguyen, el relato hace foco en el Capitán (Hoa Xuande), un hombre mitad francés y mitad vietnamita, que durante los años 70 lleva una peligrosa vida en Saigón. La saga transcurre durante el final de la guerra de Vietnam, y en un momento de grandes cimbronazos para ese país, el Capitán será convocado por la CIA para llevar a cabo una compleja misión en Estados Unidos. Pero pronto se revela que este personaje no solo trabaja para la CIA, sino que también es un doble agente al servicio de Vietnam del Norte. De esa manera, el Capitán tendrá un pie en cada bando y deberá debatir consigo mismo cuáles son sus verdaderos colores, a medida que se desenvuelve en un mundo de grandes peligros, conspiraciones dentro de conspiraciones y agentes que ocultan sus verdaderas intenciones. Robert Downey Jr. produce y actúa (en la piel de cuatro personajes distintos) esta jugosa propuesta.

El simpatizante se estrenará en MAX el próximo 14 de abril

La Mesías (miniserie)

Javier Ambrossi y Javier Calvo, socios creativos y rebautizados por el público como Los Javis, son de los autores televisivos más importantes en lo que va del siglo XXI, y de sus mentes surgieron series perfectas, como Paquita Salas o Veneno. Y con La Mesías, estos guionistas buscan repetir el milagro de sacudir el statu quo televisivo. En esta ficción, la protagonista es Enric (Roger Casamajor), un hombre que queda impactado frente a un video viral en el que varias chicas le cantan a Dios. A partir de ese momento, Enric comienza a hurgar en su propio pasado, en los traumas de una infancia muy difícil, las cicatrices emocionales que ni aún en su adultez pudo sanar, y la presencia de una madre opresiva que hizo de la vida familiar un verdadero infierno. Y frente a ese desolador panorama, el rol de la fe como un salvavidas que termina por ahogar al sufrido protagonista. Estrenada en España a fines de 2023, La Mesías se convirtió en un fenómeno de crítica y de público, que cosechó innumerables premios. Con as actuaciones de Macarena García, Lola Dueñas, Rossy de Palma y Cecilia Roth, sin lugar a dudas este título es uno de los imprescindibles del mes.

La mesías estará disponible a partir del 29 de abril, en FLOW y Max.

El velo (miniserie)

Luego de Mad Men y The Handmaid´s Tale, Elisabeth Moss regresa a la televisión en una producción de espionaje escrita por Steven Knight, creador de Peaky Blinders. Aquí la acción gira alrededor de Imogen Salter (Moss), una ex agente del MI6 que comparte un viaje de Estambul a París. Dicho trayecto, lo realiza junto a una misteriosa mujer llamada Adilah (Yumna Marwan), quien esconde un secreto que podría costarle la vida a miles de personas. De ese modo, entre ambas se establece un peligro juego de tensión, en el que Salter debe encontrar la forma de persuadir a su rival para que hable y revele esa información tan sensible, capaz de darle puntapié inicial a una nueva guerra mundial.

El velo consta de seis episodios atravesados por una trama envuelta en espionaje, con una protagonista que deberá resolver un peligroso acertijo. Para la actriz, que es una de las caras más buscadas en televisión, la posibilidad de trabajar con Knight fue un sueño cumplido, como ella reconoció en una entrevista: “La sola idea de pensar que este proyecto pudo no haber llegado a mis manos, porque alguien pensó que no iba a querer hacerlo, es una pesadilla”.

El velo estará disponible a partir del 30 de abril, en Star+