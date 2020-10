Streaming: cinco películas de cine queer para descubrir

Luz de Luna, la película ganadora del Oscar de Barry Jenkins, disponible en Netflix

Milagros Amondaray Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de octubre de 2020 • 18:52

*MI MEJOR AMIGO (Netflix)

Mi mejor amigo de Martín Deus

Uno de los grandes aciertos de Mi mejor amigo es el de haber decidido contar una historia de autodescubrimiento sin desviarse de su protagonista. La película de Martín Deus pone el foco en lo que despierta en Lorenzo (Angelo Mutti Spinetta) la llegada a su casa de un joven, Caíto (Lautaro Rodríguez), hijo de un amigo de su padre (Guillermo Pfening), quien necesita un lugar donde vivir transitoriamente. La relación que se genera entre ambos le permite a Lorenzo cuestionarse a sí mismo, y es allí donde el film no necesita sobreexplicarse: podemos inferir lo que piensa y siente pero, en definitiva, estamos ante un retrato de introspección. Tanto Spinetta como Rodríguez, cuyos personajes conectan gracias -y no a pesar de- sus diferentes personalidades, brindan actuaciones acordes a la sensibilidad que transmite un largometraje en el que, cuando llega el final, habrá más dudas que certezas, algo propio de la incertidumbre de la adolescencia más genuina, cristalina, verdadera.

Trailer de Mi mejor amigo 01:55

Video

*TANGERINE (Qubit.tv)

Tangerine de Sean Baker

Sean Baker tiene una mirada entomológica: al cineasta le gusta poner la lupa en universos que no tienen demasiada visibilidad. Como consecuencia, retrata el mundo de la reventa en el Príncipe de Broadway, la vida de unos niños sin supervisión de adultos en un motel en Proyecto Florida; y, en el caso de Tangerine, unas horas en la vida de una mujer trans y su misión:: encontrar a su pareja y proxeneta, quien la engañó con una mujer cisgénero. Para abordar ese día, el director optó por hacerlo con un iPhone, dándole así a su film una presura, una urgencia, una vitalidad asombrosa. Asimismo, Baker sigue a Sin-Dee Rella (Kitana Kiki Rodriguez), y a su amiga y confidente, Alexandra (Mya Taylor) en vísperas de Nochebuena, construyendo una suerte de relato navideño que pone a las minorías en primer plano, sin regodearse en ese posible gimmick de filmar con un teléfono. Por el contrario, en Tangerine hay un profundo respeto por ciertos códigos compartidos por esas dos mujeres trans que, en la última secuencia, alcanzan una enorme potencia. El final, como todos los del cine de Baker, conmueve y se vuelve indeleble.

Trailer de Tangerine 02:19

Video

*HAWAII (Cine.Ar)

Hawaii de Marco Berger

La filmografía del cineasta argentino Marco Berger está atravesada por relatos LGBTQ, pero logra que no sintamos nunca que estamos viendo una variación de un mismo vínculo. Por el contrario, Berger puede poner el foco en el amor que se suscita entre dos hombres con la comedia romántica como género de base en Plan B, construir un oscuro y potente drama con Ausente, y más recientemente mostrar, en Un rubio, la evolución de un personaje gracias a un tercero que, sin saberlo, lo conduce a alzar su voz. Hawaii, siguiendo la misma línea, no se parece a ninguno de sus otros largometrajes: no tiene el tono lúdico de Plan B ni tampoco los ribetes de thriller de Ausente. Eugenio (Manuel Vignau, excelente como siempre) se encuentra veraneando en la casa de sus tíos mientras escribe un guion. Martín (Mateo Chiarino), un viejo amigo de la infancia, comienza a trabajar en dicha casa y, en ese mundo aislado de todo, surge la atracción que Berger retrata con secuencias muy bellas, casi sin diálogos, que dejan respirar a los personajes, antes de los instantes de concreción del deseo, que sí podría ser el denominador común de todas sus historias.

Trailer de Hawaii 01:43

Video

*LUZ DE LUNA (Netflix)

Luz de Luna de Barry Jenkins

La extraordinaria obra de Barry Jenkins ganó el Oscar en 2017 en el ya famoso episodio de la confusión de sobres que dio erróneamente como ganadora a La La Land, traspié que fue subsanado en la misma ceremonia, pero que lamentablemente no le dio a Luz de Luna la posibilidad de festejar como se debía ese triunfo histórico: la primera vez que una película con un protagonista gay obtenía el galardón máximo de la Academia. Basado en la obra de teatro In Moonlight Black Boys Look Blue, de Tarell Alvin McCraney, quien obtuvo el Oscar junto a Jenkins por su guion, el largometraje narra, en tres actos, la vida de Little/Chiron/Black, un joven afroamericano de Miami que creció con una madre adicta y de conducta violenta, que es apadrinado por un dealer interpretado por Mahershala Ali y por su mujer, personificada por Janelle Monáe. Posteriormente, se nos muestra cómo Little fue construyendo su identidad a lo largo de los años hasta convertirse en Black, un hombre que es pura coraza. Sin embargo, cuando reconecta con Kevin (André Holland), excompañero de la secundaria y también el único hombre al que amó en su vida, esa coraza comienza a desprenderse, y Trevante Rhodes comanda el clímax con un sesgo de ternura que eriza la piel.

Trailer de Luz de Luna 02:28

Video

*LAURENCE ANYWAYS (Qubit.tv)

Laurence Anyways de Xavier Dolan

Con el realizador, actor y guionista francocanadiense Xavier Dolan se suele caer en debates algo trillados, ya sea el de si el estilo avasalla la sustancia, o el de si sus películas generan únicamente respuestas maniqueas de amor-odio. De todos modos, si logramos corrernos de ambos lugares, nos encontraremos con un director de filmografía despareja que ha concebido tanto films fallidos como muy buenos . Laurence Anyways indudablemente pertenece a la segunda categoría. Un año antes de Tom en la granja -su largometraje más conciso y oscuro- el director registraba el proceso de transición de Laurence (Melvil Poupaud), quien se identifica como mujer y se lo comunica a su novia Fred (la gran Suzanne Clément), quien lo apoya durante ese proceso. Dolan retrata esa historia de amor a través de una década y con cierto airealmodovariano, focalizando tanto en la transición de Laurence como en los sentimientos que genera en Fred. El resultado es una obra bella, dolorosa y, sobre todo, liberadora, que se planta como su protagonista y permanece fiel a su esencia hasta el final.

Trailer de Laurence Anyways 02:41

Video

La selección de films están tomados del libro Que la corriente me arrastre: cine queer para descubrir, de la editorial Milena Caserola (prensa.caserola@gmail.com).

Conforme a los criterios de Más información