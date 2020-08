Streaming: Xavier Dolan, el niño prodigio canadiense que no descansa

Xavier Dolan en el festival de Cannes de 2019; a los 31 años, tiene rodados ocho largometrajes: el más reciente se estrena hoy por la plataforma cinéfila MUBI Crédito: shutterstock

Desde su ópera prima Yo maté a mi madre hasta la actualidad han pasado apenas once años y en ese lapso el canadiense Xavier Dolan alcanzó unos cuantos logros que a otros cineastas les llevan décadas (o directamente nunca los consiguen). Con apenas 31 años, ya ha estrenado ocho largometrajes y con seis de ellos ha participado en el Festival de Cannes (las excepciones fueron Tom à la ferme, que compitió en la Mostra de Venecia; y The Death & Life of John F. Donovan, que tuvo su lanzamiento mundial en Toronto).

La última vez que este joven director de culto -amado por muchos, pero también muy discutido por otros tantos- disputó la Palma de Oro de Cannes fue en 2019 con Matthias & Maxime, película que la plataforma de streaming MUBI estrenará hoy con una presentación previa y una entrevista posterior con el propio Dolan.

El multifacético, inquieto y prolífico Dolan dirigió, escribió, produjo y es uno de los dos protagonistas de esta historia de amor (con muchas barreras) entre su Max y Matthias (Gabriel D'Almeida Freitas), ascendente empleado de una corporación financiera y con vida familiar (heterosexual). Mejores amigos desde la infancia, a Max y Matthias se les pide compartir un beso en el marco del rodaje de un cortometraje estudiantil. Pero ese beso forzado, aparentemente banal y hasta artificial, servirá como disparador de la historia y terminará cambiando sus vidas para siempre.

Rodado en 35mm y con el habitual despliegue de encantadoras canciones que abunda siempre en el cine de Dolan (hay temas de Britney Spears, Arcade Fire, Amir, Pet Shop Boys, DYAN y Phosphorescent, entre otros), Matthias & Maxime tiene todos los atributos visuales, dramáticos, narrativos y actorales que hacen del joven maravilla nacido en la zona francófona de Quebec un artista tan divisivo y dueño de una provocativa filmografía que no admite demasiados grises: uno de esos ejemplos contundentes del "tómelo o déjelo".

Pero Matthias & Maxime no es la única novedad ligada a Dolan en el amplio universo del streaming. Otra plataforma cinéfila como Qubit acaba de sumar dos nuevos títulos del realizador canadiense, Mommy (2014) y Es solo el fin del mundo (2016), a otro que ya tenía en su catálogo: Laurence Anyways (2012). No se tratan precisamente de películas menores dentro de su ajetreada carrera que incluye además varios cortos, el video musical de "Hello" para Adele y una treintena de incursiones en la actuación. De hecho, Es solo el fin del mundo le valió hace cuatro años nada menos que el Gran Premio del Jurado en Cannes, segundo en importancia detrás de la Palma de Oro y máximo reconocimiento personal hasta la fecha.