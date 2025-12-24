Con Dany Martins y Caro Ibarra, así fue el reencuentro del equipo de Zapping Zone a 25 años de su estreno

Quienes fueron niños en los 2000, posiblemente recuerden aquellas tardes en las que volvían a casa del colegio o de alguna actividad extracurricular, preparaban la merienda y se sentaban frente al televisor a mirar Zapping Zone. El programa de Disney Channel que incluía diversos juegos con premios y la emisión de series como Hannah Montana y Floricienta se convirtió en un clásico. Si bien el tiempo pasó, la memoria sigue intacta. Se cumplieron 25 años desde su estreno y para celebrarlo, sus conductores Daniel ‘Dany’ Martins y Carolina Ibarra se reunieron con el equipo y recrearon una antigua foto que, como era de esperarse, generó un golpe de nostalgia entre los fanáticos.

“Zapping Zone año 2000 - Zapping Zone año 2025. ¡25 años después nos volvimos a juntar!“, comentó Martins en una publicación que hizo en su cuenta de X. Se reunió con Caro Ibarra, Diego Sassi, Grace Spinelli y Javier Zuker e hicieron una comparación entre una foto que se tomaron juntos este año y otra que se sacaron en el pasado. Esto no solo evidenció el paso del tiempo, sino que llevó a los fanáticos directos y sin escalas a su infancia.

El reencuentro de los integrantes de Zapping Zone a 25 años del estreno del programa (Foto: X @danymartins10)

“Cómo amaba tomar la chocolatada y mirar Zapping Zone, son mi infancia”; “¡Están iguales! Lloro, ¿cuánto crecí?“; ”Qué linda infancia nos dieron, muchas gracias"; “Las ganas de llegar del colegio y mirar Zapping Zone merendando”; “¡Estás igual!“; ”Voy a llorar, quiero volver a mi infancia y ver Zapping Zone”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios de X.

Los fanáticos quedaron encantados con el reencuentro del equipo de Zapping Zone (Foto: Captura de X)

Zapping Zone comenzó a emitirse en el 2000 en la pantalla de Disney Channel con la conducción de Martins e Ibarra y de otras personalidades como Diego Topa que pasaron por el ciclo a lo largo de sus 12 años. Los fanáticos podían llamar por teléfono para jugar a los diferentes juegos, cuyos premios solían ser tanto artículos con el logo del programa (como remeras, gorras y mochilas) y también de las distintas producciones que se emitían en el canal en aquella época. En medio de la trasmisión, se pasaban capítulos de diversos de series como Zack y Cody: gemelos en acción (The Suite Life of Zack & Cody) y Lizzie McGuire, entre otras.

Durante los últimos años, tanto Martins como Ibarra se mantuvieron activos en los medios. Él se sumó a la serie O11CE (Disney+), condujo el programa Pijama Party y en 2022 estuvo en Recreo (América TV) junto a Carla Conte y Fernando ‘Pichu’ Straneo. Ella, por su parte, trabajó con Disney en Violetta y Soy Luna, fue jurada en Canta conmigo ahora, el reality de Marcelo Tinelli, y en 2024 protagonizó la obra VIP Lounge en el teatro Paseo la Plaza.

Zapping Zone Backstage Con Dany Martins Y Caro Ibarra

Si bien parecía que Zapping Zone era una etapa terminada, en abril de este año los conductores sorprendieron a todos al anunciar el regreso del ciclo pero en un nuevo formato. Con el objetivo de “revivir la época dorada de la televisión infantojuvenil de los 2000” se reunieron en un pódcast Zapping Zone: Backstage, el cual se encuentra disponible en Spotify y YouTube. El mismo se estrenó en noviembre y en los primeros seis episodios se realizaron entrevistas a Diego Topa, Julián Serrano, Cande Molfese, Carolina Kopelioff, Samuel Nascimento y Gastón Soffritti. Asimismo, desde mayo conducen Modo Zapping, un programa de streaming de la TV Pública.