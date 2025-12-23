Está en Netflix, es un tanque y lidera el Top 10 mundial con una historia de desastre extremo

A la hora de buscar películas de ciencia ficción, el abanico puede ser muy amplio, pero Netflix trajo en el último período un film surcoreano que no deja de crecer en visualizaciones por sus impactantes efectos especiales y su capacidad de dejar atrapado al espectador. El mismo es El gran diluvio, dirigido por Kim Byung-woo y protagonizado por Kim Da-mi y Park Hae-soo.

La historia se sitúa en el año 2025, cuando se desata una catástrofe mundial por la caída de un asteroide en la Antártida. El impacto del cuerpo celeste genera que el hielo comience a derretirse en tiempo récord e inunde casi en su totalidad a la mitad de la población mundial. En medio de este caos, la trama se encierra en un complejo de departamentos en Seúl que se hunde por momentos, donde una investigadora de inteligencia artificial llamada An-na intenta salvar desesperadamente a su hijo.

Pero la trama da un giro completo cuando en medio de la desesperación que viven madre e hijo, se descubre que la científica posee información vital para un proyecto secreto de preservación humana. La película empieza a cuestionar entonces la naturaleza de la realidad y para eso utiliza la inundación como un escenario claustrofóbico para explorar dilemas sobre los recuerdos, la ética de la tecnología y hasta dónde llegaría una madre por proteger el futuro de su hijo en un mundo que ya no existe.

En medio de la inundación, una madre lucha para salvar a su hijo (Foto: Netflix)

En total, la película dura 1 hora y 48 minutos, lo que la hace una gran opción para aquellas personas que disfrutan de contenido entretenido pero veloz. El film fue presentado por primera vez el 18 de septiembre en 30º Festival Internacional de Cine de Busan frente a gran cantidad de críticos. Luego, el 19 de septiembre fue lanzado por la plataforma de streaming a nivel mundial.

Según el portal especializado en cine, Rotten Tomatoes, la obra recibió el 54% de la aceptación positiva dentro de las 13 reseñas escritas al respecto.

El elenco completo de El gran diluvio

El elenco completo de El gran diluvio se encuentra conformado por:

Kim Da-mi como Gu An-na

Park Hae-soo como Son Hee-jo

Kwon Eun-seong como Ja-in

Kang Bin como Mi-jung

Jeon Yu-na como Lee Ji-soo

Eun Su como mujer embarazada

Jeon Hye-jin como Lim Hyeon-mo

Park Byung-eun como Lee Hwi-so

Lee Hak-joo como Shin Ga-won

La película tuvo su estreno mundial en el 30º Festival Internacional de Cine de Busan (Foto: Netflix)

