Pequeños pero peligrosos: los protagonistas de Superheroicos, el film infantil de Netflix elegido por los argentinos

Superheroicos (We Can Be Heroes, Estados Unidos, 2020). Dirección y guion: Robert Rodríguez. Elenco: Pedro Pascal, Adriana Barraza, Yaya Gosselin, Priyanka Chopra, Nathan Blair, Andy Walken, Lyon Daniels, Christian Slater. Duración: 100 minutos. Disponible en: Netflix. Nuestra opinión: buena

Robert Rodríguez no es el director más delicado y sus guiones no son precisamente sutiles, pero el realizador de El mariachi, el film con el que se hizo un lugar en Hollywood, sabe qué historias quiere contar y cómo contarlas. Sus películas representan un estilo de films clase B que pocos de sus pares quieren o saben hacer. Pero Rodríguez entiende ese lenguaje, ya se trate de películas de terror, los episodios del western en el espacio que es The Mandalorian o sus relatos dirigidos al público infantil como Mini-Espías o Las aventuras de Lava Girl y Shark Boy.

De hecho, a partir de aquellos pequeños superhéroes surgieron los protagonistas de Superheroicos, un grupo de chicos con padres famosos que tienen que encontrar la manera de trabajar juntos para salvar al mundo.

Con valores de producción más bien modestos para los estándares de Hollywood y Netflix y unos efectos visuales rudimentarios, Rodríguez consigue construir un cuento divertido que narra con mucho ritmo, ternura y humor una historia que celebra la importancia de la amistad, de la autoestima y del trabajo en equipo.

La acción comienza cuando el superhéroe Milagroso (Boyd Holbrook) se encuentra con una flota de naves espaciales en camino a invadir la Tierra. Convencido de que no son rivales a la altura de su poderío intenta un rescate individual y las cosas se complican al punto de que todos sus colegas con superpoderes deben intervenir de urgencia. El problema es que todos están demasiado confiados en sus habilidades, ya no saben cómo trabajar en equipo y son capturados; incluso Marcus Moreno (Pedro Pascal), el líder del grupo que había dejado de intervenir en las misiones peligrosas por la promesa hecha a su hija Missy (Yaya Gosselin). Apenas se desata el desastre, la inteligente Missy es llevada al cuartel general donde conocerá a otros chicos como ella.

Superheroicos

Cuando todos los esfuerzos de los adultos fallen serán sus hijos, cada uno con un poder especial que apenas están aprendiendo a manejar y, en algunos casos, a descubrir, quienes tomen la posta con la ayuda de la talentosa entrenadora de superhéroes, Anita Moreno, interpretada por Adriana Barraza.

Con más de un guiño burlón a las películas de Marvel y DC, -"los superhéroes usan su ropa interior por arriba del traje de falsos músculos y máscaras que apenas los dejan ver", dirán los pequeños aventureros-, Superheroicos cumple de sobra con sus objetivos: entretiene, transmite un mensaje positivo y se toma todo el asunto con una liviandad que suele extrañarse en el género.

