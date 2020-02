Anne Hathaway y Rebel Wilson fueron nominadas por su labor en Maestras del engaño Fuente: Archivo

Esta vez se hicieron esperar, pero finalmente llegaron un día antes de la máxima celebración de la industria del entretenimiento. A pocas horas de que Hollywood vuelva a celebrarse a sí misma consagrando este domingo a los ganadores del Oscar número 92 se conocieron los nominados a los premios Razzie, esa suerte de risueño antagonista del galardón soñado por todo actor o actriz de cine.

Algunas de las grandes "estrellas" de la edición número 40 de lo que muchos llaman "anti-Oscar" son Cats (nueve nominaciones), Rambo: Last Blood (ocho) y Hellboy (cinco). Estas tres películas ya estrenadas en la Argentina comparten con la inédita A Madea Family Funeral el calificativo de lo más desastroso que ofreció Hollywood en el último año.

Así lo estableció el "jurado" de los Razzies, integrado por 1071 personas, la mayoría de ellas de Estados Unidos. Según informaron los organizadores, el premio es una estatuilla similar a la del Oscar, aunque cubierta de algún material todavía no determinado, que puede adquirirse en cualquier casa de souvenirs de Hollywood por 4,75 dólares.

Ese veredicto incluyó este año a varios ex ganadores del Oscar verdadero como Anne Hathaway, Matthew McConaughey y Judi Dench. La lista incluye a un veterano habitué de los Razzies como Sylvester Stallone, cuya última aparición en Rambo: Last Blood fue directamente calificada como "un insulto a la inteligencia".

Las candidatas a peor película según los Razzies 2020 son Cats, Rambo: Last Blood, The Fanatic, The Haunting of Sharon Tate y A Madea Family Funeral.

Nominados a peor actor protagónico aparecen Sylvester Stallone ( Rambo: Last Blood), James Franco ( Zeroville), David Harbour ( Hellboy), Matthew McConaughey ( Obsesión) y John Travolta por duplicado ( The Fanatic y Trading Paint). Las peores actrices son Hilary Duff ( The Haunting of Sharon Tate), Anne Hathaway también por dos ( Maestras del engaño y Obsesión), Francesca Hayward ( Cats), Tyler Perry (interpretando a un personaje femenino en A Madea Family Funeral) y Rebel Wilson ( Maestras del engaño).

Jessica Chastain ( X-Men: Dark Phoenix), Cassi Davis ( A Madea Family Funeral), Judi Dench ( Cats), Fenessa Pineda ( Rambo: First Blood) y otra vez Rebel Wilson ( Cats) competirán como peores actrices de reparto, y entre los actores de reparto harán lo propio James Corden ( Cats), Tyler Perry de nuevo (por dos de sus personajes en A Madea Family Funeral), Seth Rogen ( Zeroville) y Bruce Willis ( Glass).

Entre las peores remakes o secuelas del año aparecen X-Men: Dark Phoenix, Godzilla II: el rey de los monstruos, Hellboy, A Madea Family Funeral y Rambo: Last Blood.

Finalmente, los Razzies incluyeron a Eddie Murphy ( Mi nombre es Dolemite), Keanu Reeves ( John Wick 3 y Toy Story 4), Adam Sandler ( Diamantes en bruto), Jennifer Lopez ( Estafadoras de Wall Street) y Will Smith ( Aladdin) como los nominados al premio Redeemer (redentor), destinado a aquéllos ganadores previos del Razzie como peores actores que en el último año recibieron el reconocimiento por su actuación en películas elogiadas por la crítica y el público.

Hasta el año pasado, los ganadores de los Razzies se anunciaban un día antes de la entrega del Oscar, pero los organizadores optaron esta vez por postergar esa proclamación hasta una fecha todavía no confirmada. La estrechez de la temporada de premios de este año y la decisión de la Academia de hacer la ceremonia del Oscar más temprana de toda su historia en términos de calendario forzaron esa decisión. ¿Habrá "festejos" entre los flamantes nominados?