El video con música de Rocky 4 que eligió Milei para retratar su llegada a Davos en helicóptero

El presidente Javier Milei llegó este martes a Suiza para participar del Foro Económico de Davos, en medio del duro invierno europeo con temperaturas entre 1° y -9° bajo cero, y compartió un curioso video que hacía referencia a la reconocida franquicia de Rocky Balboa.

Su llegada en helicóptero no pasó desapercibida dentro de su equipo. El Presidente difundió la grabación acompañada de la canción Burning Heart del grupo Survivor, que se hizo conocida en la mundialmente conocida Rocky IV, protagonizada por Sylvester Stallone. Allí se lo veía vestido con el clásico mameluco de YPF para protegerse del clima, mientras que funcionarios eligieron abrigados sobretodos.

VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!! pic.twitter.com/fq76FEnxqK — Javier Milei (@JMilei) January 20, 2026

En la cuarta entrega de la saga, Stallone llega a Rusia por vía aérea en medio de las bajas temperaturas para combatir al campeón de ese país, Iván Drago, y vengar la muerte de su amigo Apolo Creed, que murió en el ring a manos del boxeador ruso. La película está ambientada a inicios de los ’80, tiempos todavía de la Guerra Fría, en el que rivalizaban Estados Unidos y la Unión Soviética.

Burning Heart fue una canción pedida especialmente por Stallone para la película, estrenada en 1985. El tema alcanzó el número dos en la lista Billboard Hot 100 de EE.UU. durante dos semanas y estuvo en el top ten en varios países europeos durante aquellos años. El tema acompaña a Stallone durante su tiempo en la Unión Soviética y su duro entrenamiento para vencer a Drago.

La canción habla del enfrentamiento entre el capitalismo y el comunismo, plantea reparos a las tensiones que se evidenciaron en ambos bloques y se pregunta si acaso puede una nación estar sola.

El video musical incluye escenas de Rocky IV mezcladas con imágenes de los integrantes de Survivor dando un concierto.

La llegada de Milei en helicóptero motivó que el equipo de la Libertad Avanza trazara un paralelismo con la canción. Muestra los diferentes momentos en los que el mandatario arriba primero a Zurich y, luego, se traslada a la fría ubicación suiza, sede de la atención mundial por estos días.

Milei en Davos

El Presidente arribó a la ciudad para participar de las actividades del foro, al que viajó acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller Pablo Quirno; y los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Presidencia

En su agenda se encuentra una reunión a puertas cerradas llamada “Country Strategy Dialogue on Argentina”, que compartirá con líderes de grandes empresas. Entre ellos se encuentran los CEO de Saudi Electricity Company, Bridgewater Associates, Grupo Volkswagen, Banco Santander, Grupo DHL, Gap Inc., Edenred, Grupo Mercuria Energy, A.P. Moeller-Maersk, GSMA o Salesforce.

Poco después, se reunirá con los CEOs de bancos globales, como BBVA, Lord Abbett y Franklin Resources. Más tarde será su discurso, que brindará en la gran sala de conferencia de Davos. Será una intervención abierta al público y transmitida en directo por los servicios del Foro. Será precedida por la presencia de su aliado norteamericano, Donald Trump.

Milei también participará de una reunión convocada por Trump para formalizar el Board for Peace o Consejo de la Paz.