El actor, que creó al mítico personaje, recuerda cómo fue hacer el film que se convirtió en un clásico en un documental Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de junio de 2020 • 14:03

Sylvester Stallone volverá a meterse en el mundo de Rocky , el personaje que lo llevó a la fama mundial, en un documental que se centrará en el rodaje del clásico del cine y podrá verse el próximo martes en las plataformas de Apple y Amazon .

Dirigido por Derek Wayne Johnson , 40 Years of Rocky: The Birth of a Classic mostrará cómo este actor siendo muy joven escribió el guion y después protagonizó el film que lo convertiría en una de las estrellas más conocidas de Hollywood.

El documental regalará a los seguidores de la saga parte de las grabaciones del primer film, que fue hecho con bajo presupuesto y que terminó convirtiéndose en uno de los más taquilleros de 1976.

"Sos una persona muy afortunada cuando descubrís que el mejor amigo que has tenido es un personaje que se te ocurrió, alguien que siempre estuvo allí cuando las cosas se pusieron difíciles y nunca se rindió conmigo", dice Stallone en el trailer del documental que se estrena el próximo 9 de junio.

Trailer del 40 Years of Rocky: The Birth of a Classic 01:06

Video

Según su director, el documental "dará a las audiencias una experiencia íntima y emocional"."Estamos orgullosos de la película. El público verá historias e imágenes que nunca antes habían visto en una combinación de las grabaciones caseras del director John Avildsen, las imágenes de los ensayos y detrás de las cámaras, así como escenas descartadas", dijo Wayne Johnson al respecto.

Ganadora de tres premios Oscar, entre ellos a mejor película, Rocky , dirigida por John G. Avildsen, cuenta la historia de Rocky Balboa, un desconocido boxeador a quien se le ofrece la posibilidad de pelear por el título mundial de los pesos pesados. Con una gran fuerza de voluntad, Rocky se prepara para el combate y también para los cambios que acabarán produciéndose en su vida.

El film se convirtió rápidamente en un enorme éxito: recaudó más de 117 millones de dólares solo en Estados Unidos, se hicieron cinco secuelas y dos spin offs ( Rocky II, Rocky III, Rocky IV, Rocky V, Rocky Balboa, Creed y Creed II ); en 2006 fue seleccionado para su conservación por el National Film Registry de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y es considerado uno de los mejores films sobre deportes de la historia.

Stallone y otros proyectos

Además, Stallone anunció durante un encuentro con sus seguidores de Instagram que los estudios Warner Bros. estaban trabajando en una secuela de Demolition Man , película que protagonizó en 1993. "Creo que está en camino. Estamos trabajando en ello ahora, con Warner Bros. y pinta fantástico, así que debería salir adelante. Es algo que va a pasar", contestó un mes atrás a uno de los seguidores en un Live.

.