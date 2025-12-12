El reencuentro de “El Ogro” Fabbiani y Amalia Granata en la graduación de su hija Uma: “Tu amor lo logró”

Hay ciertas historias que dan giros inesperados cuando uno menos se lo ve venir. Después de años de distanciamiento, peleas y conflictos, esta semana tuvo lugar el reencuentro de Cristian ‘El Ogro’ Fabbiani y Amalia Granata. El mismo se dio durante la graduación de su hija en común, Uma. La joven terminó el colegio secundario y no solo estuvieron presentes sus dos padres, sino también sus respectivas parejas y todos sus hermanos. Los adultos compartieron fotos del evento y dieron cuenta de que lograron dejar las diferencias de lado y disfrutar juntos de un momento inolvidable.

Esta semana Uma Granata recibió su diploma de egresada y concluyó una de las etapas más significativas de su vida. Para su graduación usó un vestido de gala color champán con un profundo escote y un lazo alrededor del cuello. Toda su familia estuvo presente. Si bien esto llamó la atención, puesto que durante cinco años estuvo distanciada de su padre e incluso no lo invitó a su fiesta de 15, en febrero de este año, el exfutbolista dio cuenta de que se reencontraron. Evidentemente, el vínculo se fortaleció durante el último tiempo.

Cristian Fabbiani y Amalia Granata posaron juntos durante la graduación de su hija (Foto: Instagram @amaliagranata)

Amalia Granata compartió imágenes del egreso y sorprendió al mostrar que posó con su hija y su expareja para la cámara. La cara de orgullo y felicidad de los padres lo dijo todo. “Felicidades, tu amor logró este día tan hermoso para todos. ¡Te amamos!“, comentó la diputada. La egresada también se fotografió con Leonardo Squarzon, la pareja de su madre y su hermanito Roque, y también con Gimena Vascón, la pareja de su padre, y sus hermanos Santino y Ámbar. Incluso los ocho se tomaron una foto juntos, a pura sonrisa.

Uma Granata se egresó del colegio secundario (Foto: Instagram @amaliagranata)

Uma junto a su madre, la pareja de ella Leonardo Squarzon y su hermano Roque (Foto: Instagram @amaliagranata)

Uma junto a su padre, la pareja de él Gimena Vascón y sus hermanos Santino y Ambar (Foto: Instagram @amaliagranata)

Los usuarios de Instagram celebraron el reencuentro y el hecho de que, a pesar de las diferencias, los adultos pudieron reunirse y compartir juntos el importante logro de Uma. “Felicitaciones, sanar, priorizar, amar y respetar a los hijos es todo lo que está bien”; “Entendieron todo, felicidades”; “La segunda foto te la va a agradecer toda la vida” y “Que lindo verlos a todos juntos”, fueron algunos de los comentarios. Incluso Vascón también reaccionó al posteo y comentó: “¡Hermoso momento compartimos todos juntos! Felicidades, Uma, ¡te amamos!“.

La egresada disfrutó de un día inolvidable junto a toda su familia y los usuarios de las redes celebraron el reencuentro (Foto: Instagram @amaliagranata)

Por otro lado, Granata también le dedicó unas emotivas palabras a su primogénita por la culminación de una etapa tan importante en su vida. “¡A volar princesa! La vida afuera está llena de problemas, muchas veces solucionables y otras no… es parte. Vas a tener dudas, temores, angustia, alegría, emociones... cosas de la vida, y mamá siempre va a estar para compartirlas, festejar o llorar juntas. ¡Pero que nada te frene! Los fracasos traen sabiduría y experiencia y a los éxitos los celebraremos juntas, pero nunca renuncies a tus sueños, nunca. No voy a poder evitar que tropieces, pero te voy a sostener si me necesitás. Solo sé que te espera una vida hermosa como vos. Te amo y a volar sin miedo que esto recién empieza", escribió.

El emotivo mensaje de Amalia Granata para su hija Uma tras su graducación (Foto: Instagram @amaliagranata)

Asimismo, el exjugador de River Plate también hizo un posteo en Instagram para expresar emoción ante el logro de su hija mayor. “Uma, me llenás de orgullo. Ver tu dedicación y esfuerzo para llegar a este día es una alegría inmensa. ‘Eres más valiente de lo que crees, más fuerte de lo que pareces y más inteligente de lo que piensas. Tu graduación no es solo un hito, es una obra maestra que has creado con tu determinación y gracia. Me maravilla la mujer en la que te convertiste’. No cambies nunca”, expresó.

Cristian Fabbiani le dedicó unas sentidas palabras a su hija tras su graduación (Foto: Instagram @fabbianiok)

Cristian Fabbiani junto a su mujer y sus tres hijos durante el festejo de Uma (Foto: Instagram @fabbianiok)

Tras el evento, todos disfrutaron de un festejo y Fabbiani compartió una selfie con su mujer y sus tres hijos y comentó: “Mi mejor equipo”. En el pasado, Uma habló públicamente del distanciamiento con su padre y dejó en claro que sus decisiones eran propias y no influenciadas por su madre. De todas maneras siempre tuvo un vínculo cercano con su familia paterna y Gimena Vascón asistió con sus hijos a su fiesta de 15, sin la compañía de su pareja.

En febrero el exfutbolista compartió una foto en Instagram que evidenció el reencuentro con Uma y a partir de ese momento dio cuenta de que la relación se fortaleció cada vez más.