Héctor Alterio en streaming: muchas ausencias y uno solo entre sus trabajos más destacados

Las plataformas de streaming activas en la Argentina no hacen justicia en el sentido más cabal del término con la obra de Héctor Alterio. Si queremos recuperar o descubrir su trayectoria en las pantallas argentinas, españolas y europeas encontraremos allí algunas de sus mejores obras, pero no un legado completo.

Faltan algunas películas fundamentales y tampoco están disponibles online, después de permanecer un buen tiempo en el catálogo de Netflix, los 13 episodios de la miniserie Vientos de agua (2006), creada y dirigida en su mayor parte por Juan José Campanella, desde la cual se recrea a través de un extenso recorrido histórico a lo largo del siglo XX la gran aventura de la inmigración española a la Argentina y, más adelante, el viaje de regreso a la Madre Patria de algunos de sus descendientes.

Vientos de agua, uno de los grandes aportes de Héctor Alterio (a la derecha en la foto) al mundo audiovisual, está hoy ausente del streaming

En cambio, el streaming ofrece un amplio acceso a otra gran colaboración entre Campanella y Alterio. En El hijo de la novia (2001), disponible en Disney+, Netflix y Flow, el gran actor argentino que acaba de fallecer comparte una emotiva historia de dolores y reencuentros familiares con Ricardo Darín y Norma Aleandro que logró una nominación al Oscar.

De sus comienzos

Los primeros grandes aportes de Alterio al cine argentino también están ausentes de las plataformas. Solo aparece allí con un pequeño papel en una de sus primeras películas, Don Segundo Sombra (1969), de Manuel Antín, basada en el clásico de Ricardo Güiraldes y disponible en Cine.ar Play.

De esa etapa inicial, previa al momento en que se vio forzado a dejar la Argentina, faltan tres títulos clave que lo tuvieron como protagonista en 1974: Quebracho, La patagonia rebelde y sobre todo La tregua, de Sergio Renán, una de las películas esenciales de toda la historia del cine nacional, la modesta historia de “un grupo de personajes que esperan el colectivo” (en palabras de su autor, Mario Benedetti) encabezada por el inolvidable Martín Santomé encarnado por Alterio. Hay una copia disponible en YouTube.

Junto a Federico Luppi y Pepe Soriano en Corazón de fuego

Lo mismo pasa con La historia oficial (1985), de Luis Puenzo, que Alterio rodó ya instalado en su exilio madrileño, escapando de las amenazas de muerte de la Triple A durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón. A falta de copias disponibles en streaming del primer film argentino que ganó el Oscar internacional, hay alguna (de escasa calidad visual) que puede verse en YouTube.

De ese tiempo solo encontramos en Amazon Prime Video Camila (1984), de María Luisa Bemberg, donde Alterio personifica a Adolfo O’Gorman, el padre de la protagonista encarnada por Susú Pecoraro.

El cine argentino protagonizado por Alterio en las dos décadas siguientes tiene una amplia presencia en el streaming local. Sobre todo a través de Cenizas del paraíso (1997), de Marcelo Piñeyro (disponible en Flow y Disney+). La lista incluye a varias películas con destacadas apariciones secundarias de Alterio que pueden verse en Flow: Tango feroz (1993) y Kamchatka (2002), también de Piñeyro; Apasionados (2002), de Juan José Jusid; Cleopatra (2003), de Eduardo Mignogna, y Corazón de fuego (2002), de Diego Arsuaga, también conocida como El último tren.

Y se completa con Héroes y demonios (1999), de Horacio Maldonado, y Esperando al mesías (2000), de Daniel Burman, ambas disponibles en Amazon Prime Video.

De ese tiempo también está extrañamente ausente del streaming Caballos salvajes (1995), otro aporte de la sociedad entre Piñeyro (director) y Alterio (protagonista). El público argentino recuerda como ninguna otra en toda su carrera la famosa frase pronunciada allí por el personaje de Alterio (“La p.... que vale la pena estar vivo”), pero la película sigue faltando completa en los catálogos de las plataformas que funcionan en nuestro medio.

La presencia de Alterio en el streaming local se completa con unas pocas muestras de su trabajo para las pantallas españolas: El detective y la muerte (1994), de Gonzalo Suárez (Flow); Memoria del ángel caído (1997), de David Alonso y Fernando Cámara (Flow) y la miniserie La Regenta (1995), de Fernando Méndez-Leite (Amazon Prime Video).