María Becerra en River: a qué hora empieza el show

María Becerra protagonizará este fin de semana dos jornadas históricas de música en vivo en el Monumental. El evento, que marca la presentación de su nuevo álbum Quimera, se convierte en el espectáculo más grande jamás realizado en el recinto. Para aquellos fanáticos que no consiguieron entradas, la presentación del sábado 13 de diciembre se transmitirá en vivo a través de una plataforma de streaming.

¿A qué hora empieza el show de María Becerra en River?

La cantante argentina se presenta este viernes 12 y el sábado 13 de diciembre a las 20:30 horas, aunque las puertas al público abrirán a las 16 horas. El show promete una experiencia inmersiva, ya que se realiza con un escenario 360°.

No es la primera vez que La Nena de Argentina se sube a este escenario, ya que, en el 2024, María Becerra se convirtió en la primera mujer argentina en presentarse en El Monumental en la historia.

Quimera: el nuevo álbum de María Becerra

Además de cantar algunos de sus mayores éxitos, “la nena de Argentina” presenta su tercer trabajo de estudio en vivo, bajo el nombre de Quimera, que contiene 17 canciones. Estas canciones se reparten en cuatro alter egos de la cantante oriunda de Quilmes: Shanina, JOJO, Maite y Gladys.

Becerra reveló que estos personajes la ayudaron a “sanar en el camino”. Ella definió este nuevo álbum como “un viaje personal, emocional y profundo, con sus luces y sus sombras, con todas las versiones de mí”.

Entre 2024 y 2025, la joven cantante sufrió dos embarazos ectópicos, donde su vida estuvo en peligro por estos eventos. En una entrevista con Andy Kusnetzoff y Gabriel Rolón que tuvo “varios ataques de ansiedad que son secuelas que me quedaron después de todo lo que me pasó”. Por ese motivo, ella estuvo alejada por un tiempo del medio y las redes sociales, donde se dedicó a su recuperación física y mental. Estos eventos personales marcan el tono de su nuevo álbum, un disco introspectivo, pero fiel al sonido urbano que caracteriza a Becerra.

Las colaboraciones del nuevo álbum de María Becerra

Algunas de las canciones más destacadas son “Ramen para dos” con Paulo Londra. También se incluyen “Hasta que me enamoro” junto a Tini y “Vuelves triste” en colaboración con Karina.

También se destaca la canción “7 vidas” una canción que fue elegido para la cortina musical oficial del spin off de El Marginal, En el Barro dónde la cantante hizo su debut actoral en esa producción. Con ella, María Becerra ganó el Martín Fierro a la Mejor Música original de cine y/o serie.

¿Cómo ver el show de María Becerra por streaming?

La transmisión en vivo del show de María Becerra se realiza el sábado 13 de diciembre a las 20:30 a través de la plataforma Flow y quienes quieren ver el recital por este medio deben contratar sus servicios previamente.

El acceso al contenido está disponible tanto por streaming como por TV. Los usuarios acceden a través de la aplicación de Flow para cualquier dispositivo y mediante uno de sus decodificadores en el canal 605.

Quienes no lleguen a verlo en vivo tienen la opción de verlo después, ya que el recital completo queda a disposición de los usuarios de Flow para ver cuando deseen, una modalidad que aplica a todos los recitales que transmite la empresa.

