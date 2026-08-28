Se estrenó Barreda, la película: qué actrices interpretan a las víctimas del cuádruple homicida

Uno de los crímenes más escalofriantes y mediáticos de la Argentina acaba de desembarcar en el streaming. Este viernes 28 de agosto se estrenó en Prime Video Barreda, una película sobre el cuádruple femicidio cometido por Ricardo Barreda el 15 de noviembre de 1992. Con una escopeta Víctor Sarrasqueta calibre 16, el odontólogo asesinó a su esposa Gladys Marta Mac Donald, a sus dos hijas Cecilia y Adriana y a su suegra Elena Arreche en la casa en que convivían en La Plata. Tres años después y luego de un controversial juicio, fue condenado a cadena perpetua, pero en 2016 quedó en libertad, falleciendo el 25 de mayo de 2020, a los 83 años.

Barreda, la película basada en el cuádruple feminicidio cometido por el odontólogo de La Plata, ya se puede ver en Prime Video

Una de las cosas más atractivas del film dirigido por Daniela Goggi (El rapto, El hilo rojo, Abzurdah) es que justamente propone un relato de los hechos con la mirada puesta en las víctimas, puesto que la historia real se construyó a partir de una sola versión. Y para eso, el elenco es clave. El personaje de Ricardo Alberto Barreda es interpretado por Luis Machín, mientras que los cuatro roles femeninos principales están a cargo de Carla Peterson, Mercedes Morán, Maite Lanata y Margarita Páez, la hija de Fito Páez y Romina Ricci, que hace su debut cinematográfico.

Barreda - Adelanto

Carla Peterson es Gladys Marta MacDonald

La actriz se pone en la piel de Gladys Marta Mac Donald, la esposa de Barreda, que fue asesinada a los 57 años. “Para mí, además de buscar a mi personaje, lo más interesante fue construir el funcionamiento familiar y descubrir qué rol ocupaba cada uno dentro de esa casa. Supe, por ejemplo, que ella también era odontóloga, pero había quedado en otro plano para darle lugar a él”, sostuvo Peterson en una entrevista con LA NACION. “Más allá de lo terrible del caso y de cómo nos impacta, creo que hicimos un gran trabajo. Tiene grandes hallazgos en la manera de narrar la vida dentro de esa casa y también el juicio. Estoy muy orgullosa. Es el tipo de cine que a mí me gusta ver”, expresó.

Carla Peterson es Gladys Marta Mac Donald, la esposa de Barreda y Mercedes Morán, Elena Arreche, la suegra del asesino Prime Video

Mercedes Morán es Elena Arreche

La intérprete de 70 años, que viene de presentar su libro Madre mía, es Elena Arreche, la suegra del odontólogo, que fue asesinada a los 86 años. Su figura tuvo un fuerte impacto en la mediatización del crimen, puesto que un importante sector de la sociedad catalogó a Barreda como un “ídolo” por haberse atrevido a asesinar a su suegra. Él justificó el crimen, argumentando que las mujeres de su casa lo maltrataban y le decían “conchita”.

Maite Lanata es Cecilia Barreda

Pasaron 15 años desde que Lanata sorprendió al público con su actuación de Alma en la telenovela El elegido. A partir de ese momento, su carrera se consolidó con títulos como 100 días para enamorarse, El jardín de bronce y En el barro. Ahora, a los 26 tiene la misma edad que tenía Cecilia Barreda, la hija mayor del matrimonio que acaba de recibirse de odontóloga, cuando su padre la asesinó.

Maite Lanata y Margarita Páez son Cecilia y Adriana Barreda, las hijas del odontólogo Prime Video

Margarita Páez es Adriana Barreda

Heredó de sus padres, Fito Páez y Romina Ricci, el gusto por el arte y, tras su paso por distintas producciones teatrales, presenta su primera gran producción cinematográfica. La actriz de 22 años interpreta a Adriana Barreda, la joven abogada de 24 años que murió a manos de su padre.