Aseguran que Florencia Peña y Nicolás Occhiato no llegaron a un acuerdo y sigue el conflicto económico

A casi dos meses de que estallara el escándalo en Luzu TV luego de que Florencia Peña diera al aire información errónea sobre la salud del padre de Lionel Messi, las cosas parecían estar llegando a buen puerto, pero en las últimas horas habría habido una vuelta atrás. En un primer momento, Nicolás Occhiato tomó la decisión de desvincular al equipo del programa El show del verano y lo que siguió fue una batalla mediática y legal. Si bien trascendió que hubo una reunión entre ambos junto con Marley, quien también era parte del ciclo, dando a entender la posibilidad de una resolución, aparentemente hubo marcha atrás.

Esta semana se viralizó una foto de Marley, Occhiato y Peña en una reunión virtual que reflejaba un diálogo para resolver el conflicto económico. Guido Záffora dijo en DDM (América TV) que la conductora percibía un sueldo estimado de entre ocho y nueve millones de pesos por mes. Sin embargo, ese no era el único ingreso. El acuerdo incluía dos PNT (Publicidad No Tradicional) libres, un beneficio donde podía llevar sus propias marcas al programa y el monto total de esa publicidad quedaba para ella. Por lo tanto, sus ingresos mensuales superaban ampliamente el sueldo base. Comentó que su abogado Fernando Burlando le aconsejó ir a juicio por una cifra superior, pero ella “quería arreglar todo esto en paz” sin ninguna demanda. Trascendió que las partes habrían firmado un acuerdo secreto para dar por finalizado el tema, pero aparentemente algo en el camino truncó los planes.

Tras dar información falsa sobre la salud de Jorge Messi, el padre de Lionel, Flor Peña quedó desvinculada de Luzu TV y comenzó el conflicto con el dueño del canal, Nicolás Occhiato (Foto: Instagram/@flor_d_p @nicoocchiato)

“Lo que parecía ser de una manera es de otra”, sostuvo Martín Salwe en la emisión del viernes de Sálvese quien pueda (América TV). “Parecía que había unión y por lo menos una resolución, pero hoy a esta hora está todo mal, no hay acuerdo”, advirtió. Dijo que “la relación no es buena”, sino más bien “una mesa de diálogo”.

“Están buscando llegar a un acuerdo, pero hasta ahora el arreglo económico que busca puntualmente Flor Peña no está. El famoso PNT no está. Lo que sí no va a haber es una disputa legal en el ámbito judicial. Burlando queda afuera, siguen entre las partes”, aclaró. En este sentido, indicó que la conversación virtual que mantuvieron se llevó a cabo en gran parte gracias a Marley, quien impulsó el diálogo, aunque eso no quita que “los abogados sigan atrás en el debate privado”.

Si bien Marley habría impulsado el diálogo entre Peña y Occhiato, según trascendió, hasta el momento no habría acuerdo

Con respecto al contrato que tenía la dupla de conductores en el canal de streaming, según el panelista, era el mismo para los dos: “Era un contrato fijo y PNT liberados”. Más allá de esto, comentó que Marley no volvería a Luzu TV, y que la prioridad sería arreglar la situación económica de Peña. “Se habló de una PNT, de dos PNT, pero el arreglo no va a ser ni cerca de eso, va a ser mucho más dinero”, aseguró, pero remarcó que las partes tendrían la intención de que la resolución a la que lleguen se mantenga “confidencial” porque quieren “que termine el tema”.