Cannes: una inauguración con alto voltaje político que hasta golpeó al cartel oficial del festival de cine

La política, el glamour y una pintura de la situación actual a la que se expone el cine como arte y como industria marcaron el comienzo de la edición número 79 del Festival de Cannes. En el soleado y ventoso atardecer de este martes en la Riviera francesa, la primera alfombra roja de la muestra se llenó de estrellas y figuras invitadas para acompañar la entrega de la Palma de Oro honorífica al director neozelandés Peter Jackson, artífice de la trilogía de El señor de los anillos.

Poco antes, en la presentación del jurado oficial, hubo algunas declaraciones de alto voltaje sobre la actualidad, en especial la del británico Paul Laverty, guionista habitual de las películas de Ken Loach. “Susan Sarandon, Mark Ruffalo y Javier Bardem protestaron contra las matanzas de mujeres y niños en Gaza y por eso terminaron integrando algunas listas negras. ¡Avergüénzate, Hollywood!”, dijo en el cierre del encuentro de los jurados con la prensa internacional.

Jane Fonda, Demi Moore y el presidente del jurado oficial Park Chan-Wook en la apertura del festival de Cannes, este martes VALERY HACHE - AFP

Los destinatarios de esta crítica estarán este año virtualmente ausentes de Cannes, un festival que no tendrá el espacio destacado que suele dedicarle al cine de Hollywood. Entre las contingencias económicas (los grandes estudios decidieron ajustar sus gastos en los grandes festivales), los argumentos artísticos (películas como La odisea, de Christopher Nolan, y El día de la revelación, de Steven Spielberg, quedaron fuera de la programación), los temores políticos (ninguna gran estrella quiere exponerse a hablar sobre temas delicados de la agenda internacional) y alguna exageración del momento (el miedo al hantavirus), la industria más poderosa del cine prefirió esta vez quedar al margen. La única excepción es el tributo a los 25 años de la saga Rápido y furioso, prevista para este miércoles con Vin Diesel a la cabeza.

El premio a la trayectoria para Jackson fue la excusa para el desfile inicial de personalidades vestidas de gala que participaron de la ceremonia inaugural. La atención de fotógrafos y curiosos se concentró sobre todo en Jane Fonda, que lució un collar de joyas parecido al Corazón del Océano de la película Titanic.

Jane Fonda, la atracción principal de la alfombra roja inaugural ANTONIN THUILLIER - AFP

Detrás de Fonda, el astro que más interés despertó con su presencia fue James Franco, presente en una ceremonia de alto perfil después de un largo ostracismo por las acusaciones de acoso sexual que siguen pesando en su contra. La interminable Joan Collins (que cumplirá 93 años el próximo 23 de mayo), el actor y director mexicano Diego Luna y la supermodelo y presentadora Heidi Klum también participaron de la ceremonia.

Jackson recibió la Palma de Oro honoraria de manos de Elijah Wood, el actor que interpretó a Frodo Bolsón en la trilogía de El señor de los anillos. El director recordó que el mundo se entusiasmó por primera vez con su adaptación de los libros de J. R. R. Tolkien después de una primera proyección de 20 minutos presentada en Cannes en 2001. “Gracias al festival cambió la percepción general que se tenía frente a una apuesta tan arriesgada”, señaló.

Peter Jackson con la Palma de Oro honorífica que recibió este martes en Cannes VALERY HACHE - AFP

Antes de la alfombra roja, el tono de la presentación del jurado oficial anticipó la temperatura que tendrá el festival durante los próximos diez días según las proyecciones de la mayoría de los observadores: una atmósfera tensa y sensible a las polémicas sobre la actualidad internacional. De hecho, durante el tradicional encuentro entre los miembros del jurado y los medios internacionales que abre cada año la jornada inaugural del festival, algunos dichos de Laverty se interpretaron como una respuesta directa a lo que dijo este lunes sobre el tema Thierry Frémaux, el director general y artístico del festival.

“Quisiera rendir homenaje a Wim Wenders porque creo que fue objeto de críticas injustificadas. Entendí lo que quería decir, pero creo que la gente no quiso comprenderlo”, señaló Frémaux en su habitual conferencia de prensa previa a cada nueva edición de Cannes. Aludía a lo ocurrido en el último Festival de Berlín, cuando el cineasta alemán (presidente del jurado oficial este año) explicó en febrero pasado que los artistas no deberían ocuparse de temas políticos sino de aquello que no tiene interés para los políticos profesionales. “El arte es lo contrario de la política”, afirmó Wenders al responder a una periodista que le había preguntado a otra integrante del jurado por qué no tomaba posición respecto a la situación en Gaza.

Frémaux añadió que si bien los cineastas de los títulos seleccionados en la competencia oficial por la Palma de Oro son libres de expresar o no sus puntos de vista sobre temas políticos si alguien les hace esa pregunta, no es su función específica (“ni la de los jurados ni la de esta dirección”, enfatizó) tomar partido sobre estas cuestiones.

Jackson posa en la alfombra roja junto a las principales autoridades del Festival de Cannes, Iris Knobloch y Thierry Frémaux SAMEER AL-DOUMY - AFP

“Vivimos en un mundo que está parcialmente envuelto en una guerra y con mucha fragilidad en cuanto al diálogo entre naciones. No queremos aumentar la confusión con nuestro análisis de lo que está pasando. Creo firmemente que el arte y el cine en particular son instrumentos de paz, inclusive cuando claman por la libertad y por algún tipo de rebelión”, agregó.

Lo que dijo Laverty al día siguiente se pareció mucho a una respuesta directa a los dichos de Frémaux. “En este mundo con violencia sistémica, en estos tiempos tan oscuros en los que, como dijo Shakespeare, los locos guían a los ciegos con el genocidio en Gaza y otras terribles disputas en el mundo, me pregunté si merecía la pena ir a un festival”, dijo el autor de las dos películas de Ken Loach (El viento que acaricia el prado y Yo, Daniel Blake) que ganaron en 2006 y 2016, respectivamente, la Palma de Oro.

“Pero Cannes –agregó el guionista- nos ha dado muchísimo y la idea de venir a un festival donde habrá contradicción, matices y belleza me fascinó”. Y más tarde señaló: “Muchas veces, quienes dicen ser apolíticos son, en realidad, los más políticos sin darse cuenta”.

El jurado oficial del Festival de Cannes 2026 en la alfombra roja SAMEER AL-DOUMY - AFP

Más contemporizador fue el presidente del jurado, el realizador surcoreano Park Chan-Wook: “Me parece extraño pensar que arte y politica estén en conflicto en las películas. El hecho de que una obra de arte tenga un mensaje político no significa que sea enemiga del arte. Y del mismo modo, que una película no tenga un mensaje político no significa que deba ignorarse. Una declaración política brillante, si no se expresa con suficiente arte, no será más que propaganda”.

Demi Moore, otra integrante de un jurado oficial que por primera vez en muchísimo tiempo no incluye nombres del cine francés, intervino para hablar sobre inteligencia artificial. “Ya está aquí y combatirla es librar una batalla que vamos a perder. Por lo tanto, encontrar maneras de trabajar con ella es un camino valioso que podríamos seguir. No hay nada que temer, porque lo que nunca podrá reemplazar la inteligencia artificial es el origen del arte. Procede del alma, del espíritu de cada uno de nosotros y de quienes crean cada día. Eso nunca podrá hacerlo la IA”, señaló la actriz.

Demi Moore, una de las más glamorosas presencias en la alfombra roja inaugural de Cannes 2026 VALERY HACHE - AFP

Otra controversia se abrió alrededor del afiche oficial del festival, que muestra a Susan Sarandon y Geena Davis en la película Thelma y Louise. Mientras Laverty elogió el cartel (sobre todo a partir de la conocida postura política de Sarandon en relación al conflicto de Medio Oriente), el grupo Le Collectif 50/50, surgido en Francia a partir del movimiento MeToo, acusó al festival de querer hacer un “lavado de imagen feminista” porque solo cinco de las 22 películas de la sección oficial de este año están dirigidas por mujeres.

“En ningún momento habríamos elegido una imagen de Geena Davis, Susan Sarandon o la película de Ridley Scott para el cartel oficial con el fin de parecer feministas –replicó Frémaux-. Hoy vemos cada vez más mujeres directoras, por lo que gradualmente se van abriendo camino en la competencia. Las cifras muestran ese avance, pero también que es lento y por ahora no suficiente. Estamos abiertos a nuevos diálogos, pero las campañas negativas en las redes sociales no son la respuesta”.

The official poster for the 2026 edition of the Cannes Film Festival pays tribute to 'Thelma & Louise'



More: https://t.co/JIioj17QTj pic.twitter.com/nCVW56ojGU — Screen International (@Screendaily) April 22, 2026

Para este miércoles, en la segunda jornada oficial (y primera de actividad plena, con el comienzo de las proyecciones de todas las competencias), la atención de la Argentina estará puesta en el estreno mundial del largometraje documental El partido, de Juan Cabral y Santiago Franco, que reconstruye el histórico cruce (el de “la mano de Dios” y el “gol del siglo”) entre la Argentina e Inglaterra en el Mundial 86 que ganó nuestro seleccionado. La película, exhibida fuera de concurso dentro de la sección Cannes Premiére, se verá a partir de las 15.15 hora local (las 10.15 de nuestro país).

También se pondrá en marcha la actividad en el gigantesco Marché Du Film, el mercado más importante del año para la industria audiovisual que este año cuenta con cifras récord de inscripciones: 16.000 profesionales llegados de 40 países. Se espera una destacada presencia del cine y las series latinoamericanas dentro de las actividades programadas en Ventana Sur, el mercado creado por Cannes y el Incaa cuyas últimas dos ediciones se realizaron en Uruguay y la Argentina.