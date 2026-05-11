El desgarrador testimonio de Martin Short tras la muerte de su hija

A poco más de dos meses de la muerte de su hija Katherine, Martin Short decidió romper el silencio: reveló cómo afronta la familia la dolorosa pérdida y compartió algunos detalles sobre los problemas de salud mental que afrontó. “Hizo lo mejor que pudo hasta que ya no pudo más”, confió.

“Ha sido una pesadilla para la familia”, reconoció Short en una entrevista que le concedió al programa de la CBS Sunday Morning. “Pero entendemos que la salud mental y el cáncer, como el que tuvo mi esposa, son ambas enfermedades. Y a veces esas enfermedades son terminales”, continuó con su reflexión.

“Mi hija luchó durante mucho tiempo con graves problemas de salud mental, trastorno límite de la personalidad y otras cuestiones, e hizo lo mejor que pudo hasta que ya no pudo más”, completó el artista.

Katherine Hartley Short, la mayor de los tres hijos que adoptaron Short y Nancy Dolman, su fallecida esposa, murió el 23 de febrero pasado. “Con profundo pesar confirmamos el fallecimiento de Katherine Hartley Short”, anunció el vocero del actor en ese momento. “La familia Short está devastada por esta pérdida y solicita privacidad en este momento. Katherine era muy querida y será recordada por la luz y la alegría que trajo al mundo”, sumó.

Ese día, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles había respondido a un llamado desde una vivienda en Hollywood Hills alrededor de las 18.41 por una mujer. Posteriormente, el Departamento de Policía de Los Ángeles indicó que se trataba de una posible muerte por suicidio. La oficina forense local informó unos días después que Katherine falleció a causa de una herida de bala autoinfligida. Al momento de confirmarse la muerte de su hija, Martín Short se encontraba de gira con Steve Martin.

Martin Short junto a su esposa Nancy Dolman, quien falleció tras luchar contra un cáncer Kypros - Hulton Archive

Por su parte, la madre de Katherine, la actriz Nancy Dolman, murió de cáncer de ovario en 2010. Tenía 58 años. “Nuestro matrimonio fue un triunfo, así que fue muy duro verla irse”, declaró el actor en una entrevista años atrás. También explicó cómo su partida hizo que su visión sobre la vida cambiara. “Su fallecimiento me hizo abordar esos desafíos que tanto temía, porque cuando experimentás una tragedia, en cierto modo perdés el miedo, las dudas empiezan a desaparecer, eso es lo positivo del lado oscuro de la vida”, subrayó.

¿Quién era Katherine Short?

Martin Short y Katherine Short en un evento (Foto: Sipa US/Alamy)

A diferencia de su padre, una figura histórica de la comedia y el cine norteamericano, Katherine Short mantuvo un perfil bajo y se desarrolló lejos del mundo del espectáculo. Se desempeñaba como trabajadora social y colaboraba en la clínica Amae Health, donde brindaba recursos vinculados a la salud mental.

La joven se graduó en el año 2006 con una licenciatura en Psicología y Estudios de Género y Sexualidad en la Universidad de Nueva York. Luego obtuvo una maestría en Trabajo Social en la Universidad del Sur de California en el año 2010. Según su portal oficial, además, era colaboradora con la organización benéfica Bring Change 2 Mind, cuyo objetivo es “empoderar a los jóvenes para construir comunidades escolares conectadas, empáticas y solidarias, donde las conversaciones sobre salud mental sean bienvenidas y libres de estigma”.

Martin Short en una escena de Only Murders in the Building. El actor tendrá su propio documental en Netflix Patrick Harbron - Star+

Si bien evitó la exposición mediática, en algunas ocasiones acompañó a su padre a eventos públicos, como la fiesta posterior a Los Productores en 2003 y la tradicional fiesta de los Oscar organizada por Vanity Fair en 2011.

En medio del dolor por su tragedia personal, Short es uno de los protagonistas de los estrenos de mayo de Netflix: mañana se estrenará en la plataforma Marty, Life Is Short, el documental de Lawrence Kasdan que incluirá imágenes de archivo inéditas e íntimas del artista junto a algunas entrevistas a otras figuras que compartieron el set con él.