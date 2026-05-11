Tras la muerte de su madre, Mario Pergolini agradeció el cariño recibido en medio del dolor: “Han sido muy respetuosos”

Mario Pergolini se encuentra atravesando uno de los momentos más dolorosos de su vida personal: el pasado jueves 7 de mayo, su madre, Beatriz Mancione, falleció a los 80 años. Tras recibir la noticia, el conductor suspendió todas las actividades de su agenda laboral para transitar el duelo en privado junto a su familia. Sin embargo, este lunes volvió al ruedo y se espera que sea por partida doble.

Mientras que por la mañana volvió a No preguntes por Rusia, el ciclo de streaming que lidera en Vorterix, en horas de la tarde retomará las grabaciones de su programa Otro día perdido, por la pantalla de eltrece. Tras reaparecer públicamente, Pergolini se tomó unos minutos para hablar de este difícil trance personal y agradecer todo el cariño recibido durante estos últimos días.

Gracias por el respeto y el cariño. pic.twitter.com/tlDf7rfQcp — Vorterix (@Vorterix) May 11, 2026

“Antes que nada, gracias a todos. Rápido, no quiero hacer mucho con todo esto… Gracias al cariño de todos”, expresó el también productor en el cierre de la emisión de su streaming mientras agradecía públicamente las muestras de afecto recibidas. “La verdad que han sido todos muy gentiles conmigo, con mi familia. Han sido muy respetuosos en la cancha, en todos lados. La verdad que les agradezco mucho. No tengo más que palabras de agradecimiento en este momento”, agregó sin dar más detalles al despedirse del programa.

En las redes, los mensajes de apoyo y buena energía para transitar este difícil momento no tardaron en llegar. Mientras que la mayoría le expresó sus más sinceras condolencias, una seguidora de la emisora reflexionó sobre sus palabras y remarcó que el cariño recibido no es casualidad: “Mario, eres un genio. Creo que te devuelven el respeto que les das. La forma en que proteges a tu familia hace que en un momento como este nadie diga tonterías; ese es tu mérito”, escribió en la cuenta de X de la emisora.

Mario Pergolini y un fuerte descargo sobre la educación

En Instagram, sucedió algo parecido. “Que en paz descanse la madre de semejante referente. Mejor laburo que el que ella hizo, imposible. Arriba, Mariolo”, lanzó un usuario al tiempo que otro confesó: “No nos conocemos pero me acompañaste toda mi vida. Abrazo fuerte en este momento”.

La noticia del fallecimiento de Beatriz Mancione trascendió el jueves, poco antes de que el conductor comenzara la grabación de Otro día perdido, el ciclo que encabeza en eltrece junto a Evelyn Botto y Agustín Aristarán. Ese día, la invitada prevista era María O’Donnell pero, a raíz de la situación, la producción suspendió todo y el canal optó por reemplazar las emisiones tanto del jueves como del viernes con repeticiones de entrevistas anteriores. Según trascendió, las grabaciones de su ciclo televisivo también serán reanudadas este lunes.

La relación con su madre

Aunque históricamente fue reservado con su intimidad, en el último tiempo el exconductor de Caiga quien caiga compartió algunos aspectos de la relación con su madre y de la delicada situación de salud que ella atravesaba. Según contó en una entrevista, Beatriz había quedado ciega a los 70 años y tenía dificultades para desenvolverse en la vida cotidiana. “Es una mujer picante, lo fue siempre. Se quedó ciega después de mucho tiempo, vivía sola, pintaba, tenía una autonomía muy grande”, contó en su paso por Bondi, el streaming de Ángel De Brito. “Le dio mucha bronca a mi mamá, imaginate empezar a depender de otros. De grande ya no podés aprender a ser ciego”, agregó.

Mario Pergolini junto a su mamá, Beatriz (Foto: Redes Sociales)

Para ayudarla en su vida cotidiana, Mario puso en práctica un sistema de inteligencia artificial conversacional. “Empezamos a ver la empatía que tenía con la máquina. Le pedía que le ponga la radio, le decía las noticias y se las resumía”, recordó sobre cómo el uso de esta tecnología se transformó en un aliado fundamental en su día a día.

Respecto a cómo era su relación con Beatriz, Pergolini dio detalles en su ciclo de eltrece. “Mi mamá es una mujer que, increíblemente, entendí de grande. Pero comprendí que me educó con mucha libertad. La tenía todo el día encima, pero cuando vi todo lo que había hecho y lo que me dejó hacer, pensé: ‘La verdad esta tipa me dejó hacer un montón…’. Me sentí un prisionero estúpido”, confesó en una charla que tuvo con sus invitadas Pilar Gamboa, Julieta Díaz y Soledad Villamil.

En medio de la conversación, la actriz de Envidiosa le preguntó qué opinaba su madre cuando él hacía La TV Ataca, a comienzos de los 90. “Pensaba que estaba muy mal. ‘Vos tenés que ir a un médico’, me decía. ‘No quiero que veas más a este, este y este’”, contó el productor entre risas.