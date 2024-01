escuchar

Con la alfombra roja de los Globo de Oro arrancó, de forma oficial, la temporada de premiaciones 2024 de la industria del entretenimiento. Por el pasillo que termina en la entrada del Hotel Beverly Hilton, un ícono de Beverly Hills, desfilaron esta noche las celebridades más importantes de Hollywood. Algunas con diseños sobrios, otras elegantes y muchas con un toque personal, todas buscaron brillar ante los flashes de los fotógrafos.

Esta es la 81a. edición de gala de los Golden Globes, tal su nombre en inglés Dentro de la lista de nominados por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood a los mejores trabajos en el cine y la televisión del último año hay varios firmes candidatos a llevarse la estatuilla: Barbie, de Greta Gerwig, que alcanzó nueve nominaciones, y Oppenheimer, del director Christopher Nolan, obtuvo ocho. Otras producciones entre las favoritas son: Succession, Killers of the Flower Moon y hasta el documental The Eras Tour, de Taylor Swift.

Rosamund Pike, la actriz de Saltburn que compite esta noche por un premio, eligió un vestido negro de encaje de Christian Dior que acompañó con un tocado AMY SUSSMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Siempre con diseños sorprendentes, esta vez la modelo Heidi Klum optó por un voluminoso diseño de strapless rojo con una increíble falda y un gran tajo AMY SUSSMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Julia Garner optó por un diseño plateado de lentejuelas con un profundo escote de la casa Christian Dior AMY SUSSMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Gillian Anderson llegó a la alfombra roja y causó impacto con un elegante vestido blanco palabra de honor Jordan Strauss - Invision

