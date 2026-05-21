The Mandalorian and Grogu: una aventura galáctica que cuenta la misma historia de siempre (aunque con menos ambiciones)

Star Wars: The Mandalorian and Grogu (Estados Unidos/2026). Dirección: Jon Favreau. Guion: Jon Favreau, Dave Filoni, Noah Kloor. Fotografía: David Klein. Edición: Dylan Firshein, Rachel Goodlett Katz. Elenco: Pedro Pascal, Sigourney Weaver. Con las voces en versión original de Martin Scorsese, Jeremy Allen White. Calificación: Apta para mayores de 13 años. Distribuidora: Disney. Duración:132 minutos. Nuestra opinión: buena.

Desde el estreno, hace casi cincuenta años, de Star Wars, la creación de George Lucas que cambió la historia del cine de entretenimiento hecho en Hollywood, se han escrito innumerables análisis y reseñas sobre cada uno de los aspectos de la saga galáctica. Como su lugar en el ecosistema de la ciencia ficción, su influencia en la narrativa cinematográfica y el poder de atracción que sigue ejerciendo sobre el público global más allá de los evidentes cambios que atravesó el relato en las últimas décadas. Un recorrido en el que mientras todo lo viejo se reciclaba en busca de conformar a los nostálgicos y lo nuevo intentaba atrapar a nuevos espectadores, lo que permanecía era lo que siempre estuvo en el corazón de la trama: la idea de que la familia es más que una coincidencia genética y que puede asumir formas poco convencionales representadas por un “abuelo” sabio, verde y diminuto llamado Yoda, un hermano peludo de nombre Chewbacca o un par de heroicos gemelos separados y vueltos a reunir.

Entre naves, extraterrestres y espadas láser los vínculos de amor filial siguen siendo parte fundamental del cuento en Star Wars: The Mandalorian and Grogu, el film derivado de la serie de Disney+ que llega a los cines de todo el mundo. Protagonizada por Pedro Pascal y dirigida y escrita por Jon Favreau, creador de la ficción televisiva, la película sigue al personaje central, el Mandalorian del título conocido como Mando, y Grogu, su aprendiz/hijo adoptivo, más conocido como Baby Yoda. La trama transcurre un año después de la caída del Imperio y muestra al dúo cazando por encargo de la República a los integrantes del régimen autoritario que lograron escapar de la justicia.

Pedro Pascal y Sigourney Weaver en una escena de The Mandalorian and Grogu Justin Lubin - Lucasfilm/Disney

Con una escena de apertura digna de la acción que se espera de la saga, The Mandalorian and Grogu hace un inteligente uso de los efectos visuales digitales y los combina con escenografías creadas a la vieja usanza y criaturas salidas de la misma usina que los Muppets. La puesta en escena es la versión con mayor presupuesto de la que tuvieron las tres temporadas de la serie que funcionaba como un western galáctico de ambiciones artísticas a la escala de un ciclo para streaming. En el caso del largometraje el cuento no cambia demasiado: la nueva misión de Mando y Grogu instruida por la coronel Ward (Sigourney Weaver), los lleva al pantanoso planeta regido por la familia criminal Hutt, esos villanos cruza de batracios con gusanos gigantes que los fanáticos de la saga conocen de sobra.

Rotta the Hutt, el nuevo personaje de la saga al que Jeremy Allen White le presta su voz en la versión en inglés Francois Duhamel - Lucasfilm/Disney

La novedad aquí es que el heredero del Jabba the Hutt, Rotta (Jeremy Allen White aporta su voz en la versión original en inglés), fue secuestrado y sus viscosos tíos esperan que Mando lo rescate. Así, otra unidad familiar poco convencional impulsa el desarrollo de lo que resulta casi un episodio extra largo de la serie de Disney+ ideal para sus fanáticos.

Con algunos pasajes de humor aportados por los peculiares personajes que se cruza el dúo protagónico, especialmente la suerte de simio de cuatro brazos y cejas tupidas que cuenta con la voz y los modos de Martin Scorsese, una “aparición” llamativa del director que hasta no hace mucho tiempo criticaba con dureza al tipo de cine de gran presupuesto y viejas ideas que este film representa. Aunque tal vez los momentos más graciosos de la película no sean intencionales: la imagen de Rotta convertido en luchador de artes marciales musculoso y rebelde resulta demasiado absurda incluso para un cuento donde el personaje más poderoso y sensible es un ”bebé" verde que se comunica con gorjeos que solo su papá logra entender.