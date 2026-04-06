LA NACION

En fotos: de Dakota Johnson a los besos a Pedro Pascal con su novio argentino en México

El amor se apoderó de los famosos de Hollywood mientras Mickey Rourke rehace su vida y Lindsay Lohan y Zendaya están inmersas en sus proyectos laborales

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Dakota Johnson no oculta su romance con el cantante Role Model y fue captada a los besos a la salida de un restaurante en Los Ángeles
Dakota Johnson no oculta su romance con el cantante Role Model y fue captada a los besos a la salida de un restaurante en Los ÁngelesBackgrid/The Grosby Group
Dicen que un gesto vale más que mil palabras y ese parece ser el caso de Dakota Johnson, que con un beso en público confirmó su rumorado romance con el cantante estadounidense Tucker Pillsbury, conocido artísticamente como Role Model
Dicen que un gesto vale más que mil palabras y ese parece ser el caso de Dakota Johnson, que con un beso en público confirmó su rumorado romance con el cantante estadounidense Tucker Pillsbury, conocido artísticamente como Role ModelBackgrid/The Grosby Group
Los artistas fueron vistos mientras disfrutaban de una comida con amigos en el restaurante Little Dom's en el barrio de Los Feliz, en Los Ángeles, donde no escatimaron en demostraciones de cariño y gestos cómplices
Los artistas fueron vistos mientras disfrutaban de una comida con amigos en el restaurante Little Dom's en el barrio de Los Feliz, en Los Ángeles, donde no escatimaron en demostraciones de cariño y gestos cómplicesBackgrid/The Grosby Group
La primera vez que se los vio juntos fue en diciembre pasado y desde entonces fueron captados en distintas salidas grupales, donde todo parecía indicar que entre ellos había algo más que una amistad. Y aunque por ahora ninguno de los dos habló al respecto, su primer beso en público sería una señal más que contundente para confirmar su romance
La primera vez que se los vio juntos fue en diciembre pasado y desde entonces fueron captados en distintas salidas grupales, donde todo parecía indicar que entre ellos había algo más que una amistad. Y aunque por ahora ninguno de los dos habló al respecto, su primer beso en público sería una señal más que contundente para confirmar su romanceBackgrid/The Grosby Group
Otra flamante pareja que aún no confirmó su romance es la de Pedro Pascal y el director de arte argentino Rafael Olarra, que ahora fueron vistos en pleno centro de la Ciudad de México durante el rodaje de la nueva película que está filmando el actor chileno. De noche, bajo las órdenes de Todd Haynes. De hecho, Olarra fue al set a visitar a Pascal para acompañarlo durante su cumpleaños número 51, que fue el pasado jueves 2
Otra flamante pareja que aún no confirmó su romance es la de Pedro Pascal y el director de arte argentino Rafael Olarra, que ahora fueron vistos en pleno centro de la Ciudad de México durante el rodaje de la nueva película que está filmando el actor chileno. De noche, bajo las órdenes de Todd Haynes. De hecho, Olarra fue al set a visitar a Pascal para acompañarlo durante su cumpleaños número 51, que fue el pasado jueves 2Splash News/The Grosby Group
Entre tomas, el actor se apartaba para charlar con su pareja mientras el equipo preparaba el material y se alistaba para la siguiente escena. Cabe recordar que, a mediados de febrero, cuando comenzó a especularse con un posible romance entre ellos, LA NACION pudo saber que Pascal y Olarra se habían reencontrado recientemente tras una breve relación que habían mantenido durante la pandemia
Entre tomas, el actor se apartaba para charlar con su pareja mientras el equipo preparaba el material y se alistaba para la siguiente escena. Cabe recordar que, a mediados de febrero, cuando comenzó a especularse con un posible romance entre ellos, LA NACION pudo saber que Pascal y Olarra se habían reencontrado recientemente tras una breve relación que habían mantenido durante la pandemiaSplash News/The Grosby Group
Eva Longoria fue vista a los besos con su marido, el empresario mexicano José Bastón, durante sus vacaciones familiares en Málaga, su “lugar feliz” en el mundo y su segundo hogar, tal como ella lo ha descrito
Eva Longoria fue vista a los besos con su marido, el empresario mexicano José Bastón, durante sus vacaciones familiares en Málaga, su “lugar feliz” en el mundo y su segundo hogar, tal como ella lo ha descrito Backgrid UK/The Grosby Group
La actriz y directora, que el pasado 15 de marzo cumplió 51 años, compartió una distendida tarde de playa con amigos, donde también estuvo su marido y su hijo en común, Santiago Enrique, de siete años. En lo laboral, Longoria se prepara para el estreno de La casa de los espíritus, la primera adaptación televisiva de la novela de Isabel Allende que llega a Prime Video el 29 de abril y donde ella ofició de productora ejecutiva
La actriz y directora, que el pasado 15 de marzo cumplió 51 años, compartió una distendida tarde de playa con amigos, donde también estuvo su marido y su hijo en común, Santiago Enrique, de siete años. En lo laboral, Longoria se prepara para el estreno de La casa de los espíritus, la primera adaptación televisiva de la novela de Isabel Allende que llega a Prime Video el 29 de abril y donde ella ofició de productora ejecutivaBackgrid UK/The Grosby Group
Después de asegurar que se está portando bien y que “sus días de romper hoteles” terminaron, Mickey Rourke fue fotografiado ingresando en una iglesia católica en Los Ángeles. Recientemente, el actor retomó su carrera luego de haber sido desalojado por falta de pago de la casa que alquilaba y de rechazar una campaña de recaudación de fondos en su favor. “A la única persona a la que puedo culpar de lo que pasó es a mí”, explicó la semana pasada sobre los altibajos de su vida, en tanto contó que su psicólogo y “un sacerdote realmente excelente” fueron quienes lo ayudaron a salir adelante
Después de asegurar que se está portando bien y que “sus días de romper hoteles” terminaron, Mickey Rourke fue fotografiado ingresando en una iglesia católica en Los Ángeles. Recientemente, el actor retomó su carrera luego de haber sido desalojado por falta de pago de la casa que alquilaba y de rechazar una campaña de recaudación de fondos en su favor. “A la única persona a la que puedo culpar de lo que pasó es a mí”, explicó la semana pasada sobre los altibajos de su vida, en tanto contó que su psicólogo y “un sacerdote realmente excelente” fueron quienes lo ayudaron a salir adelanteBackgrid/The Grosby Group
Desde Nueva York, Lindsay Lohan está inmersa en el rodaje de Count My Lies, la nueva miniserie que protagoniza junto a Shailene Woodley y Kit Harington, basada en la novela de Sophie Stava y producida por los creadores de This Is Us. La historia está centrada en una mentirosa compulsiva que se convierte en niñera de una glamurosa pareja, sin saber que se involucró en un hogar lleno de peligrosos secretos que están a punto de develarse
Desde Nueva York, Lindsay Lohan está inmersa en el rodaje de Count My Lies, la nueva miniserie que protagoniza junto a Shailene Woodley y Kit Harington, basada en la novela de Sophie Stava y producida por los creadores de This Is Us. La historia está centrada en una mentirosa compulsiva que se convierte en niñera de una glamurosa pareja, sin saber que se involucró en un hogar lleno de peligrosos secretos que están a punto de develarseRaymond Hall - GC Images
Zendaya deslumbró con un diseño alta costura de Schiaparelli para la avant première en Nueva York de El drama, la película que protagoniza junto a Robert Pattinson y que podrá verse en los cines de la Argentina a partir de este jueves. El vestido (que viene a completar la saga de looks nupciales que llevó durante la gira promocional del film con algo nuevo, algo viejo, algo prestado y, en este caso, algo azul) requirió 8 mil horas de trabajo artesanal e incluyó la aplicación de 65 mil plumas de seda natural en 27 tonalidades de azul. La actriz complementó su look con pendientes Tiffany & Co. en platino y zafiros naturales, y un perfecto maquillaje de ojos también en azul
Zendaya deslumbró con un diseño alta costura de Schiaparelli para la avant première en Nueva York de El drama, la película que protagoniza junto a Robert Pattinson y que podrá verse en los cines de la Argentina a partir de este jueves. El vestido (que viene a completar la saga de looks nupciales que llevó durante la gira promocional del film con algo nuevo, algo viejo, algo prestado y, en este caso, algo azul) requirió 8 mil horas de trabajo artesanal e incluyó la aplicación de 65 mil plumas de seda natural en 27 tonalidades de azul. La actriz complementó su look con pendientes Tiffany & Co. en platino y zafiros naturales, y un perfecto maquillaje de ojos también en azulCindy Ord - WireImage
También fue la invitada estrella al programa televisivo de Jennifer Hudson, donde habló de la necesidad de establecer límites con la fama para proteger su salud mental y su intención de tomarse un descanso este 2026 después de una vorágine laboral que incluyó la tercera temporada de Euphoria (estrena el 12 de abril), así como las películas La Odisea, de Christopher Nolan, Spider-Man: Un nuevo día y Duna: parte tres
También fue la invitada estrella al programa televisivo de Jennifer Hudson, donde habló de la necesidad de establecer límites con la fama para proteger su salud mental y su intención de tomarse un descanso este 2026 después de una vorágine laboral que incluyó la tercera temporada de Euphoria (estrena el 12 de abril), así como las películas La Odisea, de Christopher Nolan, Spider-Man: Un nuevo día y Duna: parte tresWarner Bros. TV - Getty Images North America
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Personajes
  1. Florencia de la V habló de su pasado y explicó por qué le genera “pánico” ver a un policía
    1

    Florencia de la V habló de su pasado y explicó por qué le genera “pánico” ver a un policía: “Lo único que quería era sobrevivir”

  2. La droga que estuvo en el centro de la escena del histórico juicio por la muerte de Michael Jackson
    2

    Propofol: la droga que estuvo en el centro de la escena del histórico juicio por la muerte de Michael Jackson

  3. El gran parecido de Shiloh Jolie, la hija de Angelina y Brad Pitt, con su madre y su aparición en un videoclip
    3

    Casi gemelas: el gran parecido de Shiloh Jolie, la hija de Angelina y Brad Pitt, con su madre y su aparición en un videoclip

  4. Yoyi Francella: el dilema que enfrentó al entrar a Luzu TV, la relación con su padre y ese sueño que logró cumplir
    4

    Yoyi Francella: el dilema que enfrentó al entrar a Luzu TV, la relación con su padre y ese sueño que logró cumplir