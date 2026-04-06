En fotos: de Dakota Johnson a los besos a Pedro Pascal con su novio argentino en México

Zendaya deslumbró con un diseño alta costura de Schiaparelli para la avant première en Nueva York de El drama, la película que protagoniza junto a Robert Pattinson y que podrá verse en los cines de la Argentina a partir de este jueves. El vestido (que viene a completar la saga de looks nupciales que llevó durante la gira promocional del film con algo nuevo, algo viejo, algo prestado y, en este caso, algo azul) requirió 8 mil horas de trabajo artesanal e incluyó la aplicación de 65 mil plumas de seda natural en 27 tonalidades de azul. La actriz complementó su look con pendientes Tiffany & Co. en platino y zafiros naturales, y un perfecto maquillaje de ojos también en azul

Cindy Ord - WireImage