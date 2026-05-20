Star Wars: The Mandalorian salta de la tele al cine mientras la franquicia espera la película que protagonizará Ryan Gosling

Pedro Pascal se pone al frente de una nueva aventura galáctica junto al popular bebé Yoda en Star Wars: The Mandalorian and Grogu, que llega este jueves 21 a los cines

Para LA NACION Martín Fernández Cruz Escuchar Nota

Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana, se estrenaba la última película de Star Wars. Se trataba de Episodio IX: El ascenso de Skywalker, punto final para la tercera trilogía de la taquillera saga cinematográfica. Sin embargo, los últimos títulos de la franquicia dejaron un gusto agridulce entre el público, y por ese motivo Disney, empresa propietaria de esa marca, decidió darle un respiro a las películas de Star Wars y priorizar proyectos televisivos mucho más modestos.

El primero de esos proyectos significó un éxito mucho mayor al esperado: The Mandalorian, una aventura que luego de tres años de paréntesis desde su última temporada, ahora llega a la pantalla grande con la esperanza de permitir que este universo vuelva a enamorar no solo a los fans de la saga, sino también a quienes no saben ni qué es un sable láser. Este jueves se estrena en nuestros cines Star Wars: The Mandalorian and Grogu.

George Lucas junto a Mark Hamill en la filmación de Star Wars

Luego de filmar la segunda trilogía de Star Wars a comienzos de 2000, George Lucas fantaseaba con la posibilidad de llevar adelante una serie televisiva ambientada en esa continuidad. Los mundos, razas y épocas en las que transcurre la épica galáctica permiten posibilidades infinitas que para ser exploradas solo requieren de una inversión de unos pocos millones de dólares. Pero esos millones de dólares no estaban, y por ese motivo Lucas nunca pudo concretar ese proyecto.

George Lucas, al momento de venderle su saga a Disney Archivo

Luego de un salto a la velocidad de la luz, nos ubicamos en el año 2012, momento en el que Lucas le vende todo Star Wars a Disney e inmediatamente la casa del ratón Mickey pone en marcha varios planes dedicados a revitalizar la franquicia. John Favreau, el director de Iron Man, comienza a desarrollar una idea para una serie televisiva centrada en las aventuras de un mandaloriano, la enigmática raza de nobles guerreros que habían ganado popularidad a través del cazarrecompensas Boba Fett.

Favreau consideraba que utilizar a un mandaloriano como eje era la excusa ideal para explorar nuevos rincones del universo Star Wars. En simultáneo, un guionista llamado Dave Filoni, productor de diversas series animadas ambientadas en esa saga galáctica, también fantaseaba con la misma idea: la de ahondar en el folclore de los mandalorianos. Entonces hubo coincidencia cósmica, y con el beneplácito de la presidenta de Lucasfilms, Kathleen Kennedy, Favreau y Filoni empezaron a trabajar juntos en un proyecto televisivo.

The Mandalorian Gentileza Disney

En noviembre de 2019, el lanzamiento en Estados Unidos de la plataforma Disney+ incluía como plato fuerte el estreno de The Mandalorian. Se trataba de la primera serie original producida por la empresa, ambientada en la continuidad de Star Wars. La apuesta era elevada, pero la buena recepción por parte de la crítica especializada y de los fans de esa franquicia, le permitió a esa ficción crecer a paso acelerado.

Con el protagónico de Pedro Pascal, la trama giraba alrededor de un mandaloriano, un cazarrecompensas dispuesto a poner sus habilidades al servicio del mejor pagador. De ese modo, él se cruza con un hombre que mantiene conexiones con los restos del Imperio (la malvada fuerza que fuera derrotada por Luke Skywalker), quien le encarga capturar a una misteriosa forma de vida por una suculenta suma de dinero. Sin saberlo, el mandaloriano cruza así su destino con el bebé Yoda, el otro gran protagonista de esta saga, y para muchos, el corazón del relato.

La bestia pop

Bebé Yoda archivo

El sostenido éxito de Star Wars a lo largo de las décadas se debió en gran medida a la facilidad de George Lucas por construir mitos populares que se tradujeron en un variopinto merchandising que, a fin de cuentas, fue el triunfo comercial de la saga.

Es sabido que cuando Lucas estrenó el primer film allá por 1977, se reservó los derechos de explotación de los muñequitos, anticipando un negocio que le dejaría ganancias de miles de millones de dólares. En ese momento, Lucas creó el verdadero Imperio. De sables láser a naves de juguetes, pasando por centenares de figuras de acción, disfraces y máscaras oficiales, Star Wars fue un éxito por su capacidad de generar demanda e incentivar el apetito por el coleccionismo.

El carisma de Han Solo, la nobleza de Luke, la valentía de Leia y la maldad de Darth Vader en el cine, eran solo el comienzo de un sendero que en la mayoría de los casos culminaba con la compra compulsiva de toda clase de artículos basados en la saga. De esa forma, Lucas inventó un fenómeno cuyo atractivo iba mucho más allá de la pantalla grande, y se instalaba en la cultura popular a base de referencias y de adolescentes (y adultos, desde luego) que adoptaban “que la Fuerza te acompañe” como un saludo cotidiano.

Star Wars triunfó en merchandising, donde facturó millones de dólares a nivel mundial

Ninguna franquicia había pegado tan fuerte como Star Wars, hasta el momento del estreno de la trilogía original, entre 1977 y 1983. El lanzamiento de las trilogías posteriores, una entre 1999 y 2005 y otra entre 2015 y 2019, aunque ambas muy exitosas, no pudieron instalar con fuerza a un nuevo personaje que le devolviera a esa marca aquellos días dorados de irrefrenables ventas de merchandising. Hasta que apareció el bebé Yoda.

El globo de Grogu en Manhattan KENA BETANCUR - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En el marco de The Mandalorian, el famoso Grogu es una pequeña (de tamaño, no tanto de edad teniendo en cuenta que tiene cincuenta años) criatura de la misma raza del Maestro Yoda, dueño de una privilegiada relación con la Fuerza.

Según avanzan las temporadas de la serie, el mandaloriano encuentra en Grogu primero una vida que proteger, pero con el tiempo, también un valioso aliado al que adopta como un aprendiz. Y bajo esa premisa, la dupla protagonista recorre numerosos planetas y derrota a distintas amenazas, valiéndose de una combinación de habilidad y talento, porque el mandaloriano es la estrategia y el bebé Yoda la fuerza intempestiva de la juventud.

Esa dinámica tan atractiva y el diseño del bebé Yoda y su adaptabilidad al mercado de los juguetes, hicieron de ese personaje un poderoso fenómeno cultural. De golpe, Grogu fue el protagonista de un efecto contagio que llegó a remeras, tazas, muñequitos, peluches, almohadas, gorras e innumerables artículos derivados que eran adquiridos tanto por público especialista en Star Wars como por quienes no habían visto jamás un episodio de la serie.

Dicha explosión alrededor del bebé Yoda fue de la mano de una ficción que mantuvo un elevado piso de calidad, ya que la segunda y tercera temporada de The Mandalorian (estrenadas en 2020 y 2023, respectivamente) recibieron críticas favorables y le devolvieron a esa saga una popularidad perdida.

La mirada de Filoni y Favreau tenía que ver con una aventura clásica, con un héroe solitario deudor del Clint Eastwood de Sergio Leone, pero también con relatos japoneses en la línea de Lone Wolf and Cub y el cine de samuráis de Akira Kurosawa (materia prima de George Lucas para la saga original).

A lo largo de los episodios, Din Djarin, el verdadero nombre del mandaloriano, avanza en su épica y se humaniza a través de su relación con Grogu, y de esa manera los personajes conectan con el público. Y ese éxito televisivo ahora se convierte en un largometraje.

Star Wars: The Mandalorian and Grogu

Dave Filoni y John Favreau tenían todo listo para comenzar la producción de una cuarta temporada de The Mandalorian, cuando en 2023 comenzó la huelga de guionistas en Hollywood. Ese parate en la industria llevó al productor a revisar conceptos y a trazar un nuevo mapa de ruta, que derivó en que las ideas para los capítulos nuevos se reconvirtieran en un largometraje.

La apuesta era arriesgada, porque desde 2019 que no se estrenaba ninguna película de Star Wars en cines. Por ese motivo es que la intención era atraer a los espectadores conocedores de ese mundo, como también a quienes quisieran sumergirse por primera vez. Con ese objetivo en mente, los guionistas escribieron Star Wars: The Mandalorian and Grogu, una historia autoconclusiva, que si bien contiene referencias para los expertos, no por eso deja afuera a los no iniciados.

Rotta the Hutt, interpretado por Jeremy Allen White, en el film Star Wars: The Mandalorian and Grogu Francois Duhamel - Lucasfilm/Disney

Aquí la trama se ubica luego de la tercera temporada de la serie. El mandaloriano y Grogu son una dupla de creciente poder que se encuentra al servicio de la Nueva República. Es decir, finalmente están del lado de los buenos. El encargo que reciben los protagonistas, esta vez tiene que ver con encontrar a Rotta the Hutt, quien puede ser la llave para acceder a una valiosa información.

La misión de rescate, desde luego, es la excusa para que Din Djarin y Grogu puedan sortear infinidad de peligros, recorrer atractivos planetas y enfrentarse a extravagantes villanos galácticos que le darán forma a una aventura que deberá justificar su salto a la pantalla grande y convocar a los espectadores de manera masiva. Y por último, y no menos importante, también funcionar como termómetro que le permita a la saga evaluar qué tanto el público sigue entusiasmado con Star Wars, de cara a futuros proyectos que llegarán a las salas de cine.

Al infinito y más allá

Ryan Gosling, en la única foto oficial de la nueva Star Wars Captura

Durante los últimos años hubo varios amagues de películas que no llegaron a materializarse. Y la lista es muy nutrida. Una trilogía escrita por David Benioff y D.B. Weiss (creadores de la serie Game of Thrones) centrada en los primeros Caballeros Jedi, una historia propuesta por Kevin Feige (responsable de Marvel Studios), una épica aérea llamada Rogue Squadron dirigida por Patty Jenkins, un film de Guillermo del Toro sobre Jabba the Hutt y dos largometrajes solistas protagonizados por Ben Solo y y Rey Skywalker. Estos fueron todos títulos anunciados que no tardaron en morir sin que nadie supiera por qué.

Disney avanza con mucho cuidado en lo referido a Star Wars en el cine y por el momento solo hay un único proyecto en marcha, sobre el que hay jugosas expectativas económicas por parte de la productora.

Star Wars: Starfighter es el nombre del largometraje cuyo estreno está pautado para mayo de 2027. Dirigido por Shawn Levy (responsable de Deadpool & Wolverine) y protagonizado por Ryan Gosling, este título es un verdadero misterio. Según filtraciones, la trama gira alrededor de un piloto experto que debe escoltar a un joven que es sensible al uso de la Fuerza. Cronológicamente el relato se ubica varios años después de Episodio IX, y junto a Gosling el elenco lo completan Amy Adams, Matt Smith, Mia Goth y Aaron Pierre.

Según confesó el propio Levy en una entrevista, llevar adelante un film de Star Wars significa una gran presión por lo que esa saga representa para los fans. “Esta película no es una secuela, no es una precuela, ni tiene que ver con el legado de ningún personaje. Encima transcurre en un período que jamás fue explorado. Eso significa que tuvimos que inventar todo lo que pasa en este film”. Estas palabras dejan en evidencia que la idea rectora es la de abrir juego, convocar a los espectadores que no conocen esta franquicia y que cada historia sea desarrollada con la mente puesta en que para alguien esa aventura será la primera cita con el inagotable mundo de Star Wars.